1 de 20 | Esta vista aérea muestra al personal de búsqueda y de rescate trabajando en el sitio después del colapso parcial de Champlain Towers South en Surfside, al norte de Miami Beach, el 24 de junio de 2021. Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP a través de Getty Images 2 de 20 | El colapso parcial del edificio dejó enormes pilas de escombros y materiales colgando de lo que quedaba de la estructura. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 3 de 20 | Los bomberos usaron una manguera de escalera cuando salió humo de los escombros. Crédito: Wilfredo Lee / AP 4 de 20 | Esta foto fue tuiteada por Miami-Dade Fire Rescue después de que un edificio residencial colapsara parcialmente en Surfside, Florida. Crédito: MiamiDadeFire/Twitter 5 de 20 | "Todavía tenemos la esperanza de poder identificar a más sobrevivientes", dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a los periodistas cerca del lugar. "El estado de Florida, estamos ofreciendo toda la ayuda que podamos". Crédito: Joe Raedle / Getty Images 6 de 20 | Escombros cuelgan del edificio. Crédito: David Santiago / Miami Herald / AP 7 de 20 | Los escombros cuelgan del edificio colapsado en Surfside, en el norte de Miami Beach. Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images 8 de 20 | La gente se abraza en un centro de reunificación familiar donde los evacuados se alojaban en Surfside. Chandan Khanna / AFP / Getty Images 9 de 20 | La causa del colapso no se conoció de inmediato. Crédito: Miami-Dade Fire Rescue / SplashNews / Newscom 10 de 20 | Jennifer Carr se sienta con su hija mientras esperan noticias en el centro de reunificación familiar en Surfside. Crédito: Lynne Sladky / AP 11 de 20 | Personal de rescate busca entre los escombros con perros. Crédito: David Santiago / Miami Herald / AP 12 de 20 | La policía del condado de Miami Dade dijo que tras el colapso del edificio en Surfside se esperan días de "fuertes retrasos de tráfico" en las vías alrededor del tema. Las calles entre la avenidas 85 y la calle 96 están cerradas, informó la Policía de Miami Jade. Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP vía Getty Images 13 de 20 | El edificio fue construido en 1981, según los registros de propiedad en línea de Miami-Dade. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 14 de 20 | La gente se acuesta en catres en el centro de reunificación familiar en Surfside. Crédito: Lynne Sladky / AP 15 de 20 | Las autoridades del sur de Florida respondieron el jueves en la madrugada a un «colapso parcial de un edificio», dijo el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 16 de 20 | El edificio estaba siendo sometido a trabajos de adecuación del techo. Pero el alcalde no dijo si ese era un factor para el colapso. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 17 de 20 | Al menos una persona murió en el derrumbe, dijo el alcalde de Surfside, Florida, Charles W. Burkett. La persona fue trasladada herida al hospital, donde murió. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 18 de 20 | Diez personas fueron tratadas en la escena y el edificio fue despejado, dijo el alcalde de Surfside, Florida. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 19 de 20 | El edificio fue despejado por los bomberos. El hecho se dio hacia las 2 de la madrugada hora local. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 20 de 20 | Burkett dijo que el colapso del edificio se trata de una "terrible catástrofe". Crédito: Joe Raedle/Getty Images

(CNN) — Decenas de condominios en una torre residencial de Surfside, Florida, quedaron destruidos cuando parte del edificio se derrumbó a primera hora del jueves.

Al menos una persona murió, dijo el alcalde de Surfside Charles Burkett, y 99 personas se encontraban sin localizar a media tarde del jueves, dijo el Departamento de Policía de Miami-Dade.

La operación de búsqueda y rescate está en curso después de que uno de los lados del edificio cayera al suelo alrededor de la 1:30 de la madrugada por razones que siguen bajo investigación.

Esto es lo que sabemos sobre el edificio y sus alrededores:

Dirección: 8777 Collins Avenue

Año de construcción: 1981

Plantas: 12 (el edificio tiene unos 45 metros de altura)

Viviendas: El edificio, situado frente al mar, contenía 136 departamentos de una, dos y tres habitaciones, según los registros inmobiliarios. La mayoría tiene entre 111 y 208 metros cuadrados.

Precio: La mayoría de los condominios oscilan entre los US$ 295.000 (para una habitación en marzo de 2020) y los US$ 980.000 (para uno de tres habitaciones un año después), indican los registros inmobiliarios. Un penthouse de cuatro dormitorios que supera los 418 m2 se vendió por casi US$ 2,9 millones a principios de este año.

Otros servicios: Además de las viviendas, el edificio ofrecía terrazas, una sala club, pistas de tenis, gimnasio, sauna, playa privada, piscina climatizada, estacionamiento subterráneo y seguridad las 24 horas.

Construcción en curso: En el momento del derrumbe se realizaban trabajos de restauración en el tejado de concreto del edificio, dijo Burkett, pero no está claro si las obras fueron un factor en el derrumbe. Las obras se estaban llevando a cabo para cumplir con las «normas de los 40 años», un refuerzo del código de construcción, relacionado con actualizaciones y mejoras, promulgado tras el huracán Andrew en 1992, dijo la comisionada del condado de Miami-Dade, Sally Heyman.

Qué hay cerca: Champlain Towers South es uno de los tres edificios (también hay torres del este y del norte) que albergan más de 300 residencias colectivas. Se encuentra a lo largo de la avenida Atlantic Way en Surfside, a una manzana de North Beach Oceanside Park y entre Bal Harbour al norte y Miami Beach al sur.

La torre se encuentra entre varias torres de condominios y hoteles de lujo, incluido el Four Seasons Hotel at The Surf Club, a pocas manzanas al norte. Al parecer, Ivanka Trump y su marido Jared Kushner se trasladaron a una residencia cercana a principios de este año.

Quién vive en Surfside: La población es de 5.700 habitantes. Alrededor del 54% de los residentes son blancos no hispanos, mientras que el 45% se identifican como latinos o hispanos, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. En 2018, Surfside albergaba a unos 2.500 residentes judíos ortodoxos, según The Times of Israel, y hay al menos cinco sinagogas a poca distancia de Champlain Towers.

Más información sobre Surfside: La ciudad se sitúa en una isla barrera entre la Bahía de Biscayne y el Océano Atlántico. El costo promedio del alquiler es de unos US$ 2.000; el ingreso promedio de los hogares es de US$ 69.000; y el valor promedio de la vivienda es de US$ 626.000, según los registros del censo de julio de 2019.

— Jim Sciutto, Amanda Watts, Hannah Sarisohn y Rosa Flores de CNN contribuyeron con este reportaje.