(CNN) — Donald Trump comenzó el sábado su gira de venganza contra los republicanos que lo desafiaron después de las elecciones de 2020 y la insurrección del 6 de enero, con la esperanza de convencer a sus partidarios de despedir al representante de Ohio, Anthony Gonzalez.

El esfuerzo por derrocar a los republicanos que lo contrariaron será una de las mayores pruebas del poder pospresidencial de Trump, al evaluar si el expresidente todavía tiene el dominio sobre la base de votantes republicanos que lo apoyaron durante sus cuatro años en la Casa Blanca.

El viaje de Trump al noreste de Ohio tiene la intención expresa de recordarle a los votantes en el área del voto de Gonzalez que deben destituirlo a principios de este año, e impulsar a Max Miller, un exasesor de Trump que desafiará al congresista en las primarias republicanas del distrito el próximo año.

Trump aplaudió cuando los republicanos en el distrito del Congreso de Ohio estallaron en ira después de que Gonzalez, un congresista que había seguido en gran medida la línea republicana, votó a favor del juicio político. Algunos votantes lo acusaron de hacer lo «impensable», mientras que otros enfurecieron al tener que esperar hasta 2022 para destituirlo.

Pero el tiempo ha ayudado a Gonzalez, e incluso sus oponentes más apasionados admitieron que el furor en torno a su voto se ha disipado desde entonces, ya que los votantes continúan con su vida cotidiana y, en parte, se olvidaron de las atrocidades de principios de 2021.

«Si la elección fuera (hace meses), creo que Gonzalez habría perdido», dijo Jim Renacci, un republicano de Ohio que desde hace mucho tiempo representa un desafío en las primarias contra el actual gobernador Mike DeWine. «Si la elección fuera hoy, probablemente todavía se encontraría en una zona de peligro… creo que hoy sería una carrera muy dura para él, pero tiene un año para demostrar su valor y los votantes olvidan».

El objetivo de Trump este fin de semana es asegurarse de que eso no suceda.

«El presidente Trump hará una campaña agresiva contra todos y cada uno de los que no representen la voluntad de sus votantes», dijo Liz Harrington, portavoz del expresidente, refiriéndose a los «republicanos solo de nombre».

Gonzalez permanece enérgico

Gonzalez se ha mantenido firme durante toda la pelea política, argumentando que la retórica de Trump antes de la insurrección del 6 de enero y el hecho de que Trump hizo poco para detener esas acciones lo convenció para respaldar los cargos de juicio político. Y ha redoblado la apuesta: para consternación de los republicanos locales, Gonzalez también votó para establecer una comisión bipartidista sobre la insurrección.

En un comunicado a CNN, la campaña del congreso de Gonzalez dijo que el congresista se estaba «concentrando en temas que le importan a la gente del noreste de Ohio» como «fortalecer nuestra economía, luchar contra el Partido Comunista Chino y sus prácticas comerciales injustas, servir a nuestros veteranos y proporcionar el más alto nivel de servicios constituyentes».

«Max Miller no está capacitado para representar a nuestra comunidad en el Congreso, y la campaña, a medida que se desarrolle, lo confirmará», dijo la campaña.

La situación en la que se encuentra el congresista —quien inicialmente se hizo un nombre como un destacado receptor abierto en la Universidad Estatal de Ohio y luego en la NFL con los Indianapolis Colts— resalta las divisiones más grandes dentro del Partido Republicano, enfrentando al que alguna vez fue partidario de Trump, cuyo apoyo al expresidente se ha desvanecido, contra aquellos que se mantienen leales al líder republicano.

Dave Handwerk, el alcalde de Orrville, Ohio, una ciudad en el distrito de Gonzalez, ha apoyado a su congresista frente a las críticas fulminantes, argumentando que el retroceso que ha recibido su representante es un símbolo del «triste estado de cosas» dentro del Partido Republicano.

«Si el Partido Republicano significa que tienes que ser un partidario de Trump, ya no sé lo que eso significa para mí», dijo Handwerk, un alcalde de 68 años que ha sido republicano toda su vida. «Para mí, solo significa que ya no sé adónde va el Partido Republicano».

Gonzalez también respondió al retroceso planteando preguntas sobre su propio partido y advirtiendo a los miembros sobre gran lealtad a Trump.

«La realidad dentro de nuestro partido es que la gente se siente diferente sobre el presidente Trump. Si vamos a ganar las elecciones en el futuro, retomar la Cámara, retomar el Senado, retomar la Casa Blanca, tiene que haber espacio para ambos», dijo en una entrevista de mayo con The City Club of Cleveland. «Y si vamos a excomulgar a la gente que se siente diferente… creo que es una estrategia perdedora para un partido».

Otra señal más de que se mantiene leal a su voto, Gonzalez inició recientemente un comité conjunto de recaudación de fondos con la representante de Wyoming, Liz Cheney, otro objetivo de Trump que perdió su papel de liderazgo en la Cámara debido a su franqueza sobre las mentiras electorales de Trump. Un asistente de Gonzalez dijo que el comité se creó porque «algunos donantes querían extenderles cheques a ambos» y el comité facilita la tarea.

Pero las advertencias de Gonzalez han caído en oídos sordos entre los activistas republicanos de su distrito, muchos de los cuales están empeñados en derrocarlo. Y su ruptura con Trump le costó un serio desafío en las primarias con respecto a Miller, quien anunció su campaña en febrero expresamente porque Gonzalez «traicionó» a sus votantes cuando votó por el juicio político.

«No daré marcha atrás. Y nunca los traicionaré», tuiteó Miller en ese momento.

Trump rápidamente respaldó a su exasistente.

Miller, a pesar de estar directamente vinculado a Trump, tiene problemas que tendrá que abordar durante su campaña. Algunos republicanos, incluido otro rival de Gonzalez, ya han señalado que Miller enfrentó múltiples cargos penales en su contra entre 2007 y 2010.

«No tenemos margen de error. Por lo tanto, los antecedentes de las personas y su carácter son importantes para los votantes», dijo Jonah Schulz, un republicano que también desafió a Gonzalez en las primarias. De Miller, agregó: «Vemos esta clase de personas en Estados Unidos… de individuos que juegan con un conjunto diferente de reglas y no son responsables como el resto de nosotros».

Y Miller ingresa a las primarias con una desventaja monetaria: enfrenta el fondo de Gonzalez que es dos veces más grande que sus US$ 438.554 en el banco.

El abismo podría ser fácil de compensar para Miller. Trump mostró su voluntad de ayudarlo a recaudar dinero cuando encabezó una recaudación de fondos para Miller en marzo.

Las dos estrategias diferentes son claras: mientras Miller corre hacia Trump, Gonzalez ha pintado repetidamente un retrato preocupante de un Partido Republicano estrictamente leal a su exlíder.

«Como partido, debemos ser honestos acerca de dónde estamos. Y estamos completamente fuera del poder en el gobierno federal. No tenemos la Casa Blanca, no tenemos la Casa y no tenemos El Senado. A veces, cuando nos escucho hablar sobre el estado de nuestro partido, hablamos de cómo de alguna manera ganamos una elección. Los perdimos a todos cuando miras al gobierno federal», dijo Gonzalez en la entrevista con The City Club of Cleveland. «Mi preocupación es que estamos tratando de excomulgar a nuestros propios votantes. Y cuando estás completamente fuera del poder, necesitas agregar votantes, no restar votantes».

La ira todavía hierve a fuego lento

La ira dirigida a Gonzalez, incluso si ha disminuido, continúa hirviéndose a fuego lento con los activistas que ayudaron a que fuera elegido.

«La cantidad de personas que contactan al partido y dicen que esto es terrible, terrible, horrible, tenemos que deshacernos de él, definitivamente ha disminuido», dijo Doug Deeken, presidente del Partido Republicano del Condado de Wayne. «Pero no creo que nadie haya cambiado de opinión sobre su voto».

Y el problema para Gonzalez es que justo cuando los habitantes promedio de Ohio comienzan a olvidarse de la votación, sucede algo que les recuerda. Más recientemente, ese recordatorio llegó cuando el comité central del Partido Republicano de Ohio censuró a Gonzalez en mayo por la votación, pidiéndole al congresista que habían apoyando unos pocos meses antes que renunciara a su cargo.

La «apuesta de Gonzalez es simplemente esperar y esperar a que la gente se olvide y su creencia desde el principio fue que la gente se volvería contra Trump y que él estaría allí», dijo Shannon Burns, una activista republicana que dirige el Partido Republicano de Strongsville, una organización que una vez respaldó a Gonzalez. «Pero creo que nos corresponde a todos informar a los votantes republicanos sobre quién dijo que era esta persona y quién es en realidad».

Burns, quien presionó para que el partido de Ohio no solo censurara a Gonzalez, sino que también pidiera su renuncia, agregó: Trump «estar aquí atraerá toda la atención necesaria a aquellas personas que no saben que Anthony Gonzalez votó a favor de un juicio político. Lo sabremos después del sábado».

Otro problema para Gonzalez es cuán políticamente activo será Ohio en 2022, con una contienda competitiva por el Senado, una primaria republicana probablemente polémica para gobernador y múltiples contiendas en la Cámara de Representantes vigiladas de cerca. Casi todos los republicanos en esas contiendas probablemente usarán a Gonzalez —y su antipatía por Trump— como una forma de ganarse el apoyo de Trump.

Y en ninguna carrera es tan claro como en las primarias republicanas para el escaño abierto en el Senado de Ohio, donde los candidatos esperan vincularse lo más cerca posible a Trump.

Josh Mandel, extesorero de Ohio; Jane Timken, expresidenta del Partido Republicano de Ohio; y el excandidato al Senado, Mike Gibbons, planean asistir al mitin de Trump. Gibbons también realizará una reunión antes del evento, mientras que Timken tiene un anuncio de radio antes del evento en el que dice que «nadie está más comprometido con el avance de su agenda America First que yo».

El grupo de aspirantes al Senado republicano también ha criticado repetidamente a Gonzalez. Mandel lo llamó un «traidor» y aunque Timken inicialmente fue menos hostil con él, más tarde dijo que la acusación que Gonzalez apoyó era una «farsa».

Pero podría decirse que el mayor problema para Gonzalez podría ser la redistribución de distritos.

Ohio perderá un escaño en el Congreso debido a un crecimiento demográfico relativamente lento. Si bien las nuevas pautas en el estado harán que el proceso sea más bipartidista, los republicanos tendrán más control porque han dominado la política estatal durante años y actualmente controlan todos los niveles del gobierno estatal.

Y los republicanos en el noreste de Ohio creen que es muy posible que el distrito de Gonzalez —que serpentea desde los suburbios de Cleveland a orillas del lago Erie, que baja por el valle de Cuyahoga hacia comunidades suburbanas como Strongsville y Medina y se extiende hacia áreas más rurales al suroeste de Akron como Wooster y el condado de Wayne— podrían eliminarse por completo.

«Tendrán que eliminar un distrito», dijo Renacci, quien anteriormente representó al distrito de Gonzalez.

El lugar del evento de Trump también insinúa esta posibilidad. El expresidente se reunirá en Wellington, Ohio, un pueblo del condado de Lorain que actualmente se encuentra fuera del distrito de Gonzalez. Pero algunos republicanos de Ohio creen que el nuevo distrito podría incluir más áreas rurales al suroeste de Cleveland.

«La gran pregunta es cómo es el distrito porque lo único que sabemos con certeza es que no habrá dieciséis distritos en Ohio», dijo Deeken. «Hasta que lo sepamos, estamos escupiendo al viento aquí».