(CNN) — Es probable que la variante delta, una cepa del nuevo coronavirus que se cree que es más transmisible y peligrosa que otras, estalle en algunas comunidades de EE.UU., dijo un experto en salud a «Face the Nation» de CBS.

«No va a ser tan generalizado», dijo el domingo a la estación el Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA). «Se va a hiperregionalizar. Hay ciertos puntos del país donde van a tener brotes muy densos».

Esos focos serán aquellos con tasas bajas de vacunación y tasas bajas de infección previa, dijo Gottlieb, como en muchas comunidades rurales y del sur.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), el 46,1% de la población total de EE.UU. ha sido vacunada contra el covid-19. Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi y Wyoming se encuentran entre los estados con las tasas de vacunación más bajas, con menos del 35% de su población completamente vacunada.

La cifra nacional está lejos del 70 al 85% de la población que los expertos, incluido el Dr. Anthony Fauci, estimaron que probablemente necesitaría volverse inmune a través de una vacuna o una infección previa para controlar la propagación del virus, y con las tasas de vacunación disminuyendo, algunos funcionarios se preocupan. Estados Unidos no llegará a ese umbral.

Para adelantarse a un posible brote, Gottlieb recomendó que los gobernadores acumulen recursos de atención médica en las comunidades vulnerables y que los líderes adopten una campaña de vacunación de base para el otoño.

«Las personas a las que Tony Fauci, o el director general de Sanidad, o yo mismo, vamos a convencer de que deben vacunarse, probablemente ya estén vacunadas», anotó. «Necesitamos poner las vacunas en manos de los médicos, facilitarles el suministro de vacunas en sus consultorios».

Aunque la tasa de vacunación puede estar disminuyendo, Gottlieb dijo que es optimista de que algunos estadounidenses no vacunados pronto tomarán la decisión de vacunarse cuando regresen al trabajo y la escuela en el otoño.

El gobernador de Arkansas pide que más personas se vacunen a medida que aumentan las hospitalizaciones

En Arkansas, donde solo el 33,9% de los residentes están completamente vacunados, el gobernador Asa Hutchinson anima a los residentes a vacunarse y prepara planes de contingencia para hacer frente a un posible brote.

Junto con las bajas tasas de vacunación, Arkansas está experimentando un gran número de hospitalizaciones, dijo Hutchinson a CBS.

«Tenemos que asegurarnos de hacer todo lo posible para hacer correr la voz, lo cual hemos hecho. Hemos utilizado incentivos que no han tenido mucho éxito. Obviamente, hemos hecho marketing para nuestras vacunas. Estamos educando, haciendo todo lo que podamos. Y hasta el 50% de los adultos ya están vacunados, pero tenemos que hacer que sea más alto. Estamos haciendo todo lo posible para fomentar eso», dijo el gobernador a CBS John Dickerson el domingo por la mañana en un entrevista.

El estado ofreció incentivos que van desde premios de US$ 1 millón hasta premios de raspe y gane de US$ 20 y certificados de US$ 21 con la Comisión de Caza y Pesca de Arkansas, que podrían canjearse por una licencia de pesca o una licencia de caza/pesca. Se ofrecieron más de US$ 19 millones en premios en efectivo como incentivos, dijo un funcionario de la lotería a CNN el mes pasado.

Estados como Arkansas esperan evitar la presión que sienten los sistemas de atención médica en Missouri, ya que muchos hospitales no se han recuperado por completo de los picos anteriores de covid-19.

«Ambos hospitales aquí en la ciudad están sobrecargados», dijo Erik Frederick, director administrativo del Mercy Hospital Springfield en Springfield, Missouri, la semana pasada.

A pesar del creciente número de hospitalizaciones, Hutchinson dijo que no cree que se necesiten nuevamente limitaciones estrictas para prevenir la propagación del virus porque las personas están más informadas sobre cómo deben actuar. Sin embargo, no descartó imponer restricciones.

«La gente sabe qué hacer. Se les instruye y tenemos que contar con su responsabilidad individual para hacer lo correcto», dijo.

Aún así, Hutchinson dijo que está preocupado por un invierno que enfrenta la variante delta.

Y cuando se trata de aumentar la urgencia de vacunarse, dijo, «si los incentivos no funcionan, la realidad sí».

Los expertos en salud preguntan: ¿Todas las vacunas brindan una protección adecuada contra las variantes?

Afortunadamente, la evidencia hasta ahora apunta a que Estados Unidos está equipado con herramientas poderosas para protegerse contra la propagación de la variante Delta.

El Reino Unido está aproximadamente uno o dos meses por delante de EE.UU. en lo que respecta a la propagación de la variante delta, dijo Gottlieb a CBS. Eso significa que EE.UU. tiene algunos datos útiles para hacer predicciones antes de un posible brote.

A partir de esos datos, los expertos en salud estiman que las vacunas de Moderna y Pfizer/BioNTech son aproximadamente un 90% efectivas para prevenir enfermedades y un 94% efectivas contra enfermedades graves y hospitalizaciones de la variante delta, dijo el analista médico de CNN el Dr. Jonathan Reiner.

«El problema es que no tenemos los mismos datos para la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos», agregó.

Aunque alrededor de 12 millones de personas han recibido la vacuna de dosis única, los expertos en salud aún no tienen datos sobre cómo protege contra la variante delta. Reiner dijo que espera que los CDC pronto respondan preguntas sobre la efectividad de Johnson & Johnson y qué deben hacer quienes recibieron esa vacuna para protegerse contra la variante.

«Tenemos dos vacunas muy efectivas contra la variante delta, y si la vacuna de Johnson & Johnson es significativamente menos efectiva, deberíamos dejar de aplicarla», dijo Reiner a CNN.

Lauren Mascarenhas y Nicky Robertson de CNN contribuyeron a este informe.