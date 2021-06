Funcionaria de Surfside dice que el informe de 2018 sobre la construcción "se lee como un informe de inspección estándar"

Tina Paul, vicealcaldesa de Surfside, le dijo a Jake Tapper de CNN el lunes que vio el informe del estudio de campo estructural de 2018 en el condominio Champlain Towers South y «se lee como un informe de inspección estándar».

«Debes darte cuenta de que estos edificios son viejos. Depende del mantenimiento, depende de cuándo fueron construidos y depende del nivel de mantenimiento que hayan estado haciendo», dijo Paul a Tapper. «Un edificio como ese no debería colapsar de esta manera, basado en el mantenimiento de rutina».

Paul, sin embargo, agregó que había «problemas graves» en el informe, pero «el trabajo estaba comenzando a ponerse en marcha». Señaló que ella personalmente no tuvo conocimiento del informe hasta que fue entregado a los medios de comunicación y nunca ha recibido ninguna denuncia.

«Personalmente, respondo a mis correos electrónicos, respondo a llamadas telefónicas, y los problemas que me llamaron la atención fueron el cierre del camino de la playa, y solo recientemente tuvimos un problema sobre el olor a alquitrán de la reparación del techo. Así que esos son los sólo las cosas que me llamaron la atención. Desearía que algo me hubiera llamado la atención, ciertamente lo habría investigado”, dijo.