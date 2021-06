EE.UU. celebrará la "independencia del virus" el 4 de julio 0:40

(CNN) — Tras un paréntesis inducido por la pandemia el año pasado, muchos lugares de Estados Unidos conocidos por sus celebraciones del 4 de julio volverán a la acción en 2021.¿Y el broche de oro de muchas de esas celebraciones? Un impresionante despliegue de fuegos artificiales, por supuesto. Aquellos que no puedan viajar para disfrutar de los espectáculos en persona pueden ver muchos de ellos en transmisiones en vivo y por televisión.

Desde nuestros mayores centros de población hasta ciudades y pueblos más pequeños, CNN Travel ha reunido algunos de los mejores lugares de Estados Unidos para disfrutar de los fuegos artificiales del 4 de julio y cuándo ir (todos los horarios corresponden a la ciudad).

Addison, Texas

Sábado, 3 de julio | Addison Kaboom Town! Esta ciudad del condado de Dallas tiene una población de unos 15.300 habitantes, pero ofrece un espectáculo que debe impresionar a cualquier tejano del tipo «más grande es mejor».

Aunque las entradas para la celebración en Addison Park Circle están agotadas, los restaurantes y hoteles todavía tienen paquetes para ver la celebración. La ciudad tendrá una transmisión en vivo en su canal de YouTube. El espectáculo aéreo patriótico «Freedom Flyover» comienza a las 19:30, y los fuegos artificiales a las 21:30. Para más información, consulta aquí.

Birmingham, Alabama

Domingo, 4 de julio | Trueno en la montaña: La ciudad más grande de Alabama ofrece un memorable espectáculo de fuegos artificiales con la colosal Vulcan, la mayor estatua de hierro fundido del mundo, como telón de fondo.

El Parque y Museo Vulcan cerrará a las 6 de la tarde para preparar el espectáculo. VisitVulcan.com dice que los principales lugares para verlo son Five Points South, Homewood, Vestavia, Mountain Brook y el campus de la UAB. El espectáculo de las 21:00 horas será televisado. Más información aquí.

Boston

Domingo 4 de julio | Concierto de fuegos artificiales y música pop: Este evento anual es muy querido no solo en Boston sino en toda Nueva Inglaterra. En 2021, los fuegos artificiales y el concierto se celebrarán en lugares diferentes.

La parte de los fuegos artificiales se queda en Beantown, con un espectáculo en el Boston Common a partir de las 10:30 p.m. Mientras tanto, el concierto del Día de la Independencia de los Boston Pops se celebrará en Tanglewood, en el oeste de Massachusetts. Las entradas están agotadas, pero se transmitirá de 8 a 11 p.m. Para más información, visita Boston Discovery Guide | Boston.gov | Boston Pops.

Clear Lake, Iowa

Domingo, 4 de julio | Celebración de la Independencia de Estados Unidos: Los habitantes de Minneapolis y Des Moines que quieran disfrutar del encanto del Día de la Independencia en un pueblo pequeño sin renunciar a un gran espectáculo pueden dirigirse al pequeño Clear Lake.

Esta ciudad de unos 7.600 habitantes se toma en serio la celebración de la independencia estadounidense. Los eventos se extienden desde el miércoles 30 de junio hasta el lunes 5 de julio. 5. El colofón, el famoso espectáculo de fuegos artificiales de Clear Lake, comienza a las 10 de la noche. Para más información, da clic aquí.

Fort Lauderdale, Florida

Domingo, 4 de julio | Espectacular 4 de julio: ¿No sería agradable escuchar a los Beach Boys antes de ver los fuegos artificiales disparados sobre las cálidas aguas del océano? Los habitantes de Fort Lauderdale podrán hacer ambas cosas este año.

Los Beach Boys tocarán en vivo de 7:30 a 9 p.m., y el espectáculo de fuegos artificiales junto al mar comenzará inmediatamente después. También podrán tomar taxis acuáticos para llegar al evento. Para más información, haz clic aquí.

Las Vegas

Domingo, 4 de julio | Fuegos artificiales en el Strip de Las Vegas: Gran parte de Las Vegas es, literalmente, una apuesta, pero es una apuesta bastante segura que Las Vegas ofrecerá un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales.

De hecho, habrá varios espectáculos y eventos por toda la zona. Pero la mayor exhibición tendrá lugar en el Strip a las 11 de la noche, cuando los fuegos artificiales se dispararán simultáneamente desde los tejados del Caesars Palace, The Aria, Planet Hollywood, Treasure Island, The Venetian, The STRAT y el nuevo Resorts World. Más información, aquí.

Nashville, Tennessee

Domingo 4 de julio | ¡Qué cante la libertad! La capital de Tennessee y de la música country se propone ofrecer algo grande en 2021: Superestrellas del country y el mayor espectáculo de fuegos artificiales de la historia de la ciudad en pleno auge.

Brad Paisley es el titular del cartel de los festejos musicales. El espectáculo comienza a las 16.00 horas, y se prevé que Paisley suba al escenario poco después de las 20.00 horas.

El espectáculo de fuegos artificiales, acompañado por la Sinfónica de Nashville, está programado para comenzar a las 9:30 p.m. La ciudad planea cuatro grandes zonas de lanzamiento en el centro para cubrir más espacio sobre el pintoresco río Cumberland. Más información: Fuegos artificiales | Entretenimiento | Horario.

Nueva York

Domingo 4 de julio | Espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s: La gente de Macy’s no se duerme en sus laureles tras el desfile de Acción de Gracias. Para el verano, organizan el mayor espectáculo de fuegos artificiales del país.

Macy’s dice que ha trabajado para proporcionar hasta tres kilómetros de espacio para que el público vea el espectáculo gratuito. La transmisión en directo del espectáculo, que incluye a Reba McEntire y Black Pumas, comienza a las 8 p.m. Alrededor de las 9:45 p.m., se lanzarán fuegos artificiales desde botes en el East River. Más información aquí.

Pasadena, California

Domingo 4 de julio | AmericaFest: Celebrado en el emblemático Rose Bowl, el espectáculo presencial vuelve tras pasar a ser virtual el año pasado. El tema para 2021 es «Celebrar la perseverancia de Estados Unidos».

Las puertas se abren a las 5:30 p.m. y los espectáculos de motocross están programados para las 6:30 y 8 p.m. Los fuegos artificiales se lanzarán a las 9 p.m. Este es un evento de pago, pero en los alrededores del estadio se pueden ver los fuegos artificiales. Más información: Visita Pasadena | Estadio Rose Bowl.

Filadelfia

Domingo 4 de julio | Wawa Welcome America: La ciudad en la que se oficializó todo el asunto de la independencia celebra a lo grande esta festividad, con 16 días de eventos que comenzaron el día de junio.

El concierto comienza a las 7 de la tarde y culmina a las 9:30 con un espectáculo de fuegos artificiales sobre el Museo de Arte de Filadelfia.

Las personas que quieran ver el espectáculo desde el Benjamin Franklin Parkway pueden empezar a llegar a las 8 p.m. en la zona entre Eakins Oval y Logan Circle. Más información: Concierto de Wawa | FVisit Philadelphia.

San Diego

Domingo, 4 de julio | Big Bay Boom: Los californianos del sur tienen buenas opciones para los espectáculos de fuegos artificiales. Los habitantes de San Diego pueden disfrutar del Big Bay Boom, en el que los fuegos artificiales se lanzan desde cuatro barcazas en la bahía de San Diego.

Los lugares sugeridos para verlos son Coronado Ferry Landing, Harbor Island. Shelter Island, Marina District y North Embarcadero. Además, cualquiera que tenga un barco tiene grandes opciones para verlos. Los fuegos artificiales comienzan a las 9 de la noche y se transmitirán en vivo en varios puntos de California. Consulta más información aquí.

Saint Louis

Domingo 4 de julio | Espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio: La ciudad más grande de Missouri tiene un escenario envidiable para un espectáculo de fuegos artificiales: el Arco Gateway y el poderoso río Mississippi.

La Feria de Saint Louis dice que serán los mayores fuegos artificiales del 4 de julio que jamás haya producido. El espectáculo comenzará alrededor de las 9:40 p.m. La Feria de Saint Louis dijo que espera que «los espectadores disfruten los fuegos artificiales dondequiera que puedan verlo con seguridad, incluso por medio de la transmisión en vivo en casa con sus familias o viéndolo desde los restaurantes y hoteles del centro en apoyo de los negocios locales». Descubre más aquí.

Washington

Domingo, 4 de julio | «A Capitol Fourth» y fuegos artificiales: Ningún resumen de las celebraciones del 4 de julio y de los espectáculos de fuegos artificiales está completo sin una entrada de la capital de la nación.

El 41º concierto anual del Capitol Fourth, presentado por Vanessa Williams, será transmitido por la cadena PBS, aunque este año será grabado por precaución. Comienza a las 8 de la tarde.

En cuanto a los fuegos artificiales, se lanzarán a las 21:09 desde ambos lados del Lincoln Memorial Reflecting Pool. Más información: Washington.Org (dónde verlo) | Servicio de Parques Nacionales | PBS A Capitol Fourth.

Celebraciones canceladas

Aunque el espectáculo vuelve a celebrarse en muchas ciudades del país, algunos de los favoritos han sido cancelados para 2021.

Entre ellos se encuentran «Lights on the Lake» de Lake Tahoe y «Go 4th on the River» de Nueva Orleans.