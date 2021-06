Christina Aguilera expresa su opinión de Britney 0:51

(CNN) — Britney Spears tiene algunas recomendaciones para nosotros.

La estrella de pop que ha estado en los titulares por su tutela ha estado de vacaciones en Hawai y este martes publicó un video en su cuenta verificada de Instagram titulado «NORMAS si eres pap [parazzi], fan o CUALQUIERA en mi espacio».

«Así que estar aquí en Maui es una locura ahora… ¡¡¡los pap saben dónde estoy y realmente no es divertido!!!!», escribió en la publicación. «Es bastante difícil ir a cualquier lado porque estas caras tontas siguen apareciendo para tomar mi foto… pero no solo me toman una foto… distorsionan mi cuerpo y ensucian mi imagen y es vergonzoso».

Spears señaló que su «cuerpo no es perfecto, pero definitivamente NO me veo como ellos me retratan» y dijo que era «grosero» antes de agregar algo de lenguaje no apropiado.

El video incluía la leyenda: «No me hables mientras estoy enviando mensajes de texto. Es de mala educación», e incluye un video corto de Spears en bikini portando un cubrebocas mientras camina por la playa.

publicidad