(CNN) — Se espera que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan acuse a la compañía homónima del expresidente Donald Trump y a su director financiero, Allen Weisselberg, este jueves. La acusación será por delitos fiscales en relación con una variedad de beneficios otorgados a los empleados, informó The Wall Street Journal.

Aunque Trump enfrentó múltiples investigaciones de fiscales federales y estatales durante su administración, la acusación del fiscal de distrito sería la primera en acusar a su empresa, la Organización Trump, de presunta conducta criminal.

No se espera que el propio Trump sea acusado, dijo su abogado.

The Wall Street Journal fue el primero en informar que se espera que los cargos se den a conocer el jueves.Un portavoz del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, se negó a comentar. Un abogado de la Organización Trump no respondió a una solicitud de comentarios.Mary Mulligan, abogada de Weisselberg, no respondió a una solicitud de comentarios

Los cargos esperados se producirán después de que los abogados de la Organización Trump se reunieran dos veces con los fiscales en los últimos días para presentar argumentos sobre por qué la empresa no debería enfrentar cargos penales.

Y vendrán después de más de dos años de investigación que comenzó con una investigación sobre la contabilidad relacionada con los pagos de dinero secreto hechos por el exabogado de Trump Michael Cohen y se expandió para incluir preguntas sobre si la compañía o ciertos empleados pagaron impuestos sobre los beneficios, incluido el alquiler de apartamentos, arrendamientos de autos o matrículas de escuelas privadas gratis.

Los fiscales también han analizado las bonificaciones en efectivo pagadas a los empleados y si se les pagaron los impuestos correspondientes, informó CNN el miércoles.

Aunque los fiscales se han centrado en Weisselberg en un esfuerzo por convencerlo de que coopere con su investigación, sus abogados informaron recientemente a la oficina del fiscal de distrito que no cooperaría, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Una acusación contra él probablemente aumentaría significativamente la presión sobre él para que cumpla con las demandas de los fiscales.