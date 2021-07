Esto es lo que sabemos sobre el viaje de Biden a Miami



El presidente Biden y la primera dama Jill Biden viajaron a Miami hoy.

Biden, cuya empatía en medio de la pérdida es una de sus principales características políticas, está listo para consolar a las familias que están enfrentando la insoportable búsqueda de sus seres queridos dentro de un edificio junto al mar que colapsó repentinamente hace una semana.

La devastadora falla estructural, que hasta ahora ha resultado en 18 muertes confirmadas con otras 145 personas aún desaparecidas, podría convertirse en el colapso no intencional de un edificio más mortífero en la historia de Estados Unidos. La tragedia ha planteado nuevas preguntas sobre la seguridad de los rascacielos que se extienden por kilómetros a lo largo de la costa del sur de Florida, junto con desarrollos similares en todo el país.

El presidente está esperando los hallazgos de un equipo de seis científicos e ingenieros federales que recopilan información sobre el terreno. Espera usar los resultados de su investigación para determinar cómo la infraestructura, como las torres residenciales, puede fortalecerse mejor contra fallas catastróficas, según los funcionarios.

Pero antes de eso, hay familias en duelo que consolar y personal de rescate exhausto al que agradecer, una responsabilidad presidencial que Biden toma tan en serio como cualquier otra.

«No hay nada peor que tener que esperar y preguntarse qué pasó», dijo Biden la semana pasada. «Es un momento difícil, difícil. Hay tanta gente esperando. ‘¿Están vivos? ¿Estarán – qué pasará?’ Y por eso nuestro corazón está con ellos».

La Casa Blanca dio a conocer detalles del horario de los Biden para el día. Esto es lo que han planeado:

A las 10:05 a.m. ET, recibirán una sesión informativa.

A las 11 a.m., agradecerán a los socorristas.

A las 12:30 p.m., mantendrán una reunión de prensa cerrada con familiares.

Finalmente, a las 3:50 p.m., Biden pronunciará unas declaraciones.

El presidente y la primera dama regresarán a la Casa Blanca más tarde esta noche.