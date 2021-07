El cantnate y actor Anthony Ramos presenta su segunda producción discografica "Love and Lies" al que define como sexy y divertido y del que se desprende el sencillo "Échale". (Foto Universal Music México)

(CNN Español) — El cantante y actor Anthony Ramos presentó su segunda producción discográfica titulada «Love and Lies» del que se desprende el primer sencillo «Échale».

En una video llamada con Zona Pop CNN desde Montreal, Canadá, habló del significado de este tema tras haber pasado más de un año en pandemia y de cómo fue trabajar con los productores colombianos Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

Ramos, quien ha actuado en cintas como «In the Heights», «A Star Is Born» y «Godzilla: King of the Monsters», entre otras, habla de cómo le ha servido combinar su carrera de actor y músico.

«Échale», sinónimo de pasar un buen rato

Anthony Ramos asegura que «Échale» es el pretexto para salir a divertirte. «Échale es la oportunidad para ir a bailar con esa persona, cuando quieres volverte loco… ¡vamos! Creo que ese es el espíritu de la canción, asegura Ramos. “Quiero pasar un buen rato. Este par de años han sido muy locos. Estoy tan emocionado de que podamos estar afuera de nuevo y estar juntos y podamos divertirnos juntos», comparte el puertorriqueño.

“Estoy tan emocionado de darle este álbum a todos. Esta canción es sexy, es oscura y es animada. Creo que ese era el objetivo de cada canción de este álbum. Todo el mundo ha estado encerrado durante un año y medio. Y creo que todo el mundo solo quiere divertirse”, confiesa Ramos.

Andrés Torres y Mauricio Rengifo: «Brillantes»

Sin duda alguna, el decir los nombres Andrés Torres y Mauricio Rengifo en el mundo musical es hablar de los productores del momento.

Son quienes produjeron «Despacito», el éxito de Luis Fonsi. Otros cantantes con los que han colaborado son Sebastián Yatra, Juanes, Ximena Sariñana, Justin Bieber, One Republic, Demi Lovato, Alejandro Fernández, Carlos Vives y Gloria Trevi, entre muchos más.

Sobre Torres y Rengifo asegura: «Esos muchachos son brillantes. Escribimos «Right Now» en solo 3 horas. Fue tan rápido. Andrés y Mauricio son como una máquina. De hecho, hice un viaje a Cuba y regresé con 10 discos compactos de un ritmo conocido como «cubatón» y pensé, que quería más sobre esto».

«Cuando volví con Andrés y Mauricio les pregunté ¿podemos escribir una canción inspirada en este tipo de ritmos? Y así fue como se nos ocurrió la canción, porque sonaba como ka ka ka ka y yo estaba muy emocionado. Esta es una de mis canciones favoritas del álbum», añade.

Las ventajas de ser actor y cantante

Anthony Ramos cree que el ser actor de series y películas le ha servido en el mundo musical.

Sobre combinar ambos mundos dice: Lo hermoso es cuando esos mundos pueden unirse. Puedo usar mi experiencia de actuación cuando estoy grabando un video y decirle al director ¿qué tal si hacemos la toma así? Movamos esta cámara aquí mismo.

«Intento usar las habilidades que tengo en cada cosa y juntarlas para poder hacer la música lo mejor que pueda o poder escribir mis canciones como historias debido a la actuación. Grabo mis videos como películas porque actúo como yo. Soy muy musical en la forma en que entrego todo de mi», comparte.