Suspenden temporalmente búsqueda en derrumbe de Miami 1:21

(CNN) — Los esfuerzos de búsqueda y rescate en el edificio parcialmente derrumbado del sur de Florida se detendrán temporalmente mientras los funcionarios se preparan para la demolición de las unidades restantes del edificio, dijo el sábado la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

La búsqueda y el rescate se reanudarán en las secciones seguras del sitio una vez que los funcionarios estén autorizados a hacerlo, indicó.

Levine Cava no proporcionó una fecha para la demolición prevista. Las autoridades indicaron el sábado temprano que un equipo podría demoler las unidades restantes de Champlain Towers South tan pronto como el domingo, antes de la llegada de la tormenta tropical Elsa.

Los vientos de Elsa, que podrían llegar al área a principios de la próxima semana, tienen la capacidad de afectar la estructura insegura, dijeron las autoridades.

Una demolición controlada detendrá temporalmente las operaciones de búsqueda y rescate en los escombros de las partes ya colapsadas. Pero luego los buscadores podrían reanudar el trabajo sin temor a que las partes en pie les cayeran encima, explicó el alcalde de Surfside, Charles Burkett.

«Creo que mañana (domingo)» las partes en pie podrían ser demolidas, dijo Burkett en una conferencia de prensa el sábado por la mañana.

Casi 55 de las 136 unidades de Champlain Towers South, en Surfside, al norte de Miami Beach, se derrumbaron en las primeras horas del 24 de junio. El número de muertos hasta el momento es de 24, y 121 personas estaban desaparecidas el sábado, dijo Cava.

La trayectoria pronosticada para Elsa es incierta, pero incluso si se centra en esta parte de Miami, como se predice actualmente, sus bandas exteriores podrían impactar el sureste de Florida el martes, dicen los meteorólogos.

Elsa amenaza con impactar el sur de Florida 4:30

El cronograma de demolición no se ha finalizado, ya que los ingenieros todavía estaban en el sitio haciendo las gestiones necesarias, dijo Cava el sábado por la mañana.

Pero las opiniones previas de los funcionarios sobre el cronograma de demolición, que no se podía hacer antes de que llegara Elsa, cambiaron después de que hablaron con un experto en demoliciones el viernes por la noche que indicó que podría hacerse antes, comentó Levine Cava.

La alcaldesa firmó el viernes una orden que permite a las cuadrillas demoler la estructura restante, pero en ese momento dijo que podrían pasar semanas antes de que ocurra la demolición.

Todavía se ejecutan planes para la demolición, pero todo apunta a que eliminarán las partes que quedan de pie con detonaciones, dijo el sábado el jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, Alan Cominsky.

La demolición tendría «una huella muy reducida» por lo que las evacuaciones en el área no están previstas, además de mover temporalmente a los rescatistas de los escombros, dijo Levine Cava. Las áreas de los escombros que ya fueron registradas se cubrirían antes de la demolición, dijo Cominsky.

Controlled Demolition Inc. estaría a cargo de la demolición, compañía que ha realizado grandes demoliciones en el pasado, según Levine Cava.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaron el sábado por la mañana en el sitio, donde los equipos han estado limpiando escombros de concreto de hasta 4 metros de profundidad.

1 de 46 | Más de 150 personas están siendo reportadas como desaparecidas mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate con equipos de rescate de los condados de Miami-Dade y Broward. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 2 de 46 | Los miembros del equipo de búsqueda y rescate urbano del sur de Florida buscan posibles sobrevivientes en el edificio de condominios Champlain Towers South el 26 de junio de 2021 en Surfside, Florida. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 3 de 46 4 de 46 | Las fotos de los residentes desaparecidos están colocadas en un memorial improvisado cerca de Surfside, Florida, al norte de Miami Beach, el 26 de junio de 2021. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP a través de Getty Images 5 de 46 | Los rescatistas se apresuran a encontrar a 159 personas aún desaparecidas en la montaña de escombros. Se ha confirmado la muerte de cuatro personas. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP via Getty Images 6 de 46 | Un ingeniero advirtió sobre "daños estructurales importantes" en el edificio tres años antes de que colapsara parcialmente, según un informe el 26 de junio. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP vía Getty Images 7 de 46 | Victoria Mayer y su hijo Antonio visitan un monumento improvisado. Victoria dijo que ha vivido en Surfside durante dos años y es originaria de Argentina. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP vía Getty Images 8 de 46 | Leo Soto se arrodilla frente a un monumento que incluye fotografías de personas desaparecidas. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 9 de 46 | Las fotos de los residentes desaparecidos están en un memorial improvisado en el sitio del edificio derrumbado en Surfside, Florida. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP vía Getty Images 10 de 46 | Una pareja se abraza mientras miran los escombros del edificio parcialmente derrumbado. Crédito: MARCO BELLO / AFP via Getty Images 11 de 46 | El personal de búsqueda y rescate trabaja para encontrar sobrevivientes o víctimas en el edificio de condominios Champlain Towers South el 26 de junio de 2021. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 12 de 46 | Se colocan flores en la cerca de un parque en honor a las personas desaparecidas después de que un edificio se derrumbara parcialmente en Surfside, al norte de Miami Beach. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 13 de 46 | Los restos del edificio parcialmente derrumbado en Surfside al norte de Miami Beach, Florida, el 25 de junio de 2021. Crédito: GIANRIGO MARLETTA / AFP a través de Getty Images → 14 de 46 | Esta vista aérea muestra al personal de búsqueda y de rescate trabajando en el sitio después del colapso parcial de Champlain Towers South en Surfside, al norte de Miami Beach, el 24 de junio de 2021. Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP a través de Getty Images 15 de 46 | Los miembros del equipo de búsqueda y rescate urbano del sur de Florida descargan un K-9 para continuar buscando posibles sobrevivientes. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 16 de 46 | Más de cien personas están siendo reportadas como desaparecidas mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate con equipos de rescate de los condados de Miami-Dade y Broward. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 17 de 46 | La gente se abraza mientras espera noticias sobre familiares en el Centro Comunitario en Surfside al norte de Miami Beach, Florida, el 25 de junio de 2021. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 18 de 46 | La gente consuela los unos a los otros mientras esperan noticias sobre familiares. Crédito: MARCO BELLO / AFP vía Getty Images 19 de 46 | La gente usa su teléfono mientras espera noticias sobre familiares. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP via Getty Images 20 de 46 | María Fernanda Martínez, Fayzah Bushnaq y Mariana Cordeiro se abrazan cerca de donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 21 de 46 | Un hombre reza cerca de donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate. El hombre, abrumado por la emoción, dijo que había perdido a un familiar en el colapso. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 22 de 46 | La gente observa los restos del edificio derrumbado en Surfside al norte de Miami Beach, Florida, el 25 de junio de 2021. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP a través de Getty Images 23 de 46 | Una grúa retira los restos de un edificio parcialmente derrumbado en Surfside. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 24 de 46 | El número de desaparecidos ha aumentado a 159, lo que alimenta los temores de un número de muertos mucho mayor. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 25 de 46 | Los trabajadores de rescate en una grúa inspeccionan los restos del edificio colapsado. Ahora se sabe que cuatro personas murieron en el colapso. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 26 de 46 | NOTA DEL EDITOR: Contenido perturbador / Personal de búsqueda y rescate saca un cuerpo de los escombros del edificio Champlain Towers South en Surfside, al norte de Miami Beach. Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP a través de Getty Images 27 de 46 | El personal de búsqueda y rescate trabaja en el edificio parcialmente colapsado durante la noche del 24 de junio de 2021. Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP vía Getty Images 28 de 46 | El colapso parcial del edificio dejó enormes pilas de escombros y materiales colgando de lo que quedaba de la estructura. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 29 de 46 | Los bomberos usaron una manguera de escalera cuando salió humo de los escombros. Crédito: Wilfredo Lee / AP 30 de 46 | Esta foto fue tuiteada por Miami-Dade Fire Rescue después de que un edificio residencial colapsara parcialmente en Surfside, Florida. Crédito: MiamiDadeFire/Twitter 31 de 46 | "Todavía tenemos la esperanza de poder identificar a más sobrevivientes", dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a los periodistas cerca del lugar. "El estado de Florida, estamos ofreciendo toda la ayuda que podamos". Crédito: Joe Raedle / Getty Images 32 de 46 | Escombros cuelgan del edificio. Crédito: David Santiago / Miami Herald / AP 33 de 46 | Los escombros cuelgan del edificio colapsado en Surfside, en el norte de Miami Beach. Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images 34 de 46 | La gente se abraza en un centro de reunificación familiar donde los evacuados se alojaban en Surfside. Chandan Khanna / AFP / Getty Images 35 de 46 | La causa del colapso no se conoció de inmediato. Crédito: Miami-Dade Fire Rescue / SplashNews / Newscom 36 de 46 | Jennifer Carr se sienta con su hija mientras esperan noticias en el centro de reunificación familiar en Surfside. Crédito: Lynne Sladky / AP 37 de 46 | Personal de rescate busca entre los escombros con perros. Crédito: David Santiago / Miami Herald / AP 38 de 46 | La policía del condado de Miami Dade dijo que tras el colapso del edificio en Surfside se esperan días de "fuertes retrasos de tráfico" en las vías alrededor del tema. Las calles entre la avenidas 85 y la calle 96 están cerradas, informó la Policía de Miami Jade. Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP vía Getty Images 39 de 46 | El edificio fue construido en 1981, según los registros de propiedad en línea de Miami-Dade. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 40 de 46 | La gente se acuesta en catres en el centro de reunificación familiar en Surfside. Crédito: Lynne Sladky / AP 41 de 46 | Las autoridades del sur de Florida respondieron el jueves en la madrugada a un «colapso parcial de un edificio», dijo el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 42 de 46 | El edificio estaba siendo sometido a trabajos de adecuación del techo. Pero el alcalde no dijo si ese era un factor para el colapso. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 43 de 46 | Al menos una persona murió en el derrumbe, dijo el alcalde de Surfside, Florida, Charles W. Burkett. La persona fue trasladada herida al hospital, donde murió. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 44 de 46 | Diez personas fueron tratadas en la escena y el edificio fue despejado, dijo el alcalde de Surfside, Florida. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 45 de 46 | El edificio fue despejado por los bomberos. El hecho se dio hacia las 2 de la madrugada hora local. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 46 de 46 | Burkett dijo que el colapso del edificio se trata de una "terrible catástrofe". Crédito: Joe Raedle/Getty Images

El viernes por la noche, un fiscal del condado dijo en un archivo de la corte que la parte restante del edificio no es estructuralmente sólida y podría caerse, indicó un fiscal del condado en un expediente judicial a última hora del viernes.

Los equipos de búsqueda y rescate estaban bajo «amenaza inmediata» debido a la inestabilidad del edificio y la tormenta tropical Elsa, que actualmente se encuentra en el Caribe, dijo David Murray, abogado del condado de Miami-Dade.

La presentación judicial de Murray dijo que un colapso de la estructura restante «causaría la liberación de materiales domésticos peligrosos, material particulado y representaría un riesgo de incendio».

«Un colapso incontrolado de la estructura, que está rodeada de propiedades residenciales y que actualmente está siendo trabajada y protegida por cientos de bomberos, agentes de policía y otros empleados del gobierno, representa un riesgo significativo para la vida humana y la propiedad», escribió Murray en la presentación.

El departamento de bomberos confirma que la hija de uno de sus miembro fue encontrada entre los escombros

Encuentran cadáver de hija de un bombero 3:13

Una niña de 7 años que murió en el derrumbe era hija de un integrante del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami, dijeron las autoridades el viernes.

Los miembros del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del Grupo de Trabajo 2 de Florida recuperaron el cuerpo de la niña el jueves por la noche, dijo el jefe de bomberos Joseph Zahralban en un comunicado.

El padre de la niña no encontró su cuerpo, dijeron las autoridades, y agregaron que otros miembros del equipo lo alertaron el jueves por la noche.

Una pariente, Nicole Mejias, identificó a la niña como Stella Cattarossi, quien, según Mejías, fue encontrada muerta entre los escombros con su madre, Graciela Cattarossi.

Mejías dijo que cinco de los miembros de su familia estaban en el edificio cuando se derrumbó, y otros tres siguen desaparecidos: los abuelos de Stella, Gino y Graciela Cattarossi, con quienes vivían Stella y su madre, y su tía, Andrea Cattarossi. Mejías dijo que Andrea estaba de visita desde Argentina, donde tiene tres hijos.

«Ya los extrañamos mucho», dijo Mejías a CNN. «Deseamos que esta tragedia no haya sucedido y siempre los recordaremos».

El capitán Ignatius Carroll, portavoz de la Fuerza de Tarea de Florida 2, le dijo a CNN en una entrevista el sábado que fue «muy difícil» encontrar a la niña, ya que era hija de uno de sus «hermanos bomberos». Pero le dio a la familia de la niña «tranquilidad», dijo.

«Y ese es el objetivo que tenemos con todos los que están en esa pila, tratando de hacer todo lo posible en este esfuerzo de búsqueda continuo para reunir a las familias con sus seres queridos», afirmó Carroll.

Las autoridades dieron a conocer el viernes los nombres de tres personas que murieron en el derrumbe. Bonnie Epstein, 56; Claudio Bonnefoy, 85 y Maria Obias-Bonnefoy, 69 fueron recuperados en los últimos dos días.

Críticas al exfuncionario de construcción de Surfside

En medio del aumento del escrutinio de la junta de condominios y su respuesta a un informe de 2018 que cita «daños estructurales importantes», las acciones de la ciudad también están recibiendo nueva atención.

El exfuncionario de construcción de Surfside, Rosendo «Ross» Prieto, aseguró a los residentes de Champlain Towers South que su edificio estaba «en muy buenas condiciones» en noviembre de 2018, a pesar de haber recibido un informe que advertía de «daños estructurales importantes».

Prieto trabajó para la ciudad de Miami Beach como inspector principal de edificios aproximadamente desde el 2007 hasta el 2013. En un correo electrónico de abril de 2012, el jefe de Prieto expresó su frustración con los problemas de asistencia de Prieto.

«[Yo] estoy teniendo problemas con él por llegar tarde, no llamar a tiempo cuando está enfermo, olvidar marcar para entrar o salir, no contestar el teléfono, etc. Sugiero tener una reunión con él para establecer acciones disciplinarias», dice el correo electrónico, señalando que Prieto no asistió a las inspecciones ese día.

Prieto había enviado un correo electrónico a su jefe esa misma tarde diciendo que había «luchado contra una infección de los senos nasales durante casi un año» y «había tenido una mala reacción a [sus] medicamentos».

Fue suspendido semanas después por faltar al trabajo dos veces en un período de 12 meses sin la autorización de su supervisor. Una revisión de desempeño de 2013 indicó que estuvo ausente una cantidad excesiva de días y llegó tarde 22 veces en un período de un año, según documentos, que fueron reportados por primera vez por The New York Times.

Un memorando de 2007 sobre la contratación inicial de Prieto en Miami Beach declaró que él aportó «amplia experiencia y educación en el sector» al trabajo. Un portavoz de la ciudad le dijo a CNN que dejó el trabajo en buen estado.

Prieto no ha respondido a las múltiples solicitudes de comentarios de CNN.

Prieto dirigió el departamento de construcción en Surfside en 2018 cuando se convirtió en el blanco de crecientes quejas de residentes y contratistas, tanto que el administrador de la ciudad en ese momento le dijo a CNN que puso la oficina bajo revisión administrativa.

La ciudad de Doral, Florida, dijo que «por precaución» comenzó a revisar ocho proyectos en los que Prieto había trabajado desde que llegó al cargo en mayo.

«La revisión interna del trabajo realizado por el Sr. Prieto es un proceso continuo de nuestros expertos autorizados», señaló un portavoz de Doral en un comunicado publicado este viernes.

Las asociación de condominios enfrentan desafíos

Max Friedman, un exmiembro de la asociación de condominios, dijo a CNN el viernes que las renuncias en la junta –debidas en gran parte al interrogante de cómo encontrar los US$ 15 millones que se necesitaban para solucionar los muchos problemas estructurales del edificio– retrasaron las reparaciones tan necesarias.

«Nunca renunciaría a una junta, creo que eso es terrible», dijo Friedman, quien fue miembro desde 2011 hasta 2016 y vive en Manhattan. Cuando se le preguntó sobre el sentimiento general entre los residentes, dijo, «había confusión» y él personalmente sintió que las renuncias de los miembros de la junta eran «inapropiadas».

A medida que continúa la investigación sobre lo que condujo al colapso parcial, el escrutinio público se ha dirigido a la junta de condominios.

«Sabemos que las respuestas tomarán tiempo como parte de una investigación integral y continuaremos trabajando con los funcionarios municipales, estatales, locales y federales en sus esfuerzos de rescate y para comprender las causas de esta tragedia», indicó la junta el viernes en una declaración.

Aún así, Friedman tuvo cuidado de notar que no creía que la junta pudiera haber sabido que el edificio estaba en peligro inmediato.

«El municipio no nos lo dijo», dijo Friedman, refiriéndose a Prieto, quien era el funcionario de construcción de Surfside en ese momento.

Friedman describió a Champlain Towers South como una comunidad unida de residentes de todo el mundo. Dijo que uno de los residentes con los que estaba cerca se encuentra entre los muertos confirmados y otros amigos están desaparecidos.

«Todos los ingenieros civiles desde aquí hasta la Luna están sacando conclusiones», dijo Friedman. «Eventualmente, se determinará qué causó esto».

¿Quién paga si una tragedia impacta mi apartamento? 4:50

Natasha Chen, Claudia Dominguez, David Shortell, Rosa Flores, Curt Devine y Daniel A. Medina de CNN contribuyeron a este reportaje.