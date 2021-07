¿Hay que dejar los anticonceptivos para vacunarse? 6:35

(CNN Español) — La vacuna contra el covid-19 es el tema central de este episodio de preguntas y respuestas de nuestro podcast.

El Dr. Elmer Huerta aclara varias dudas, entre ellas, cómo saber si la vacuna que recibimos es original, si una pareja puede besarse luego de recibir en antígeno y si los pacientes que superan el covid-19 y se vacunan, tienen mayor inmunidad.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o tu plataforma de podcast predilecta o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Preguntas sobre la vacuna contra el covid-19

@drhuerta .Mi novio y yo no vivimos juntos pero los dos ya estamos vacunados con cansino, podemos besarnos de manera normal ? publicidad — maria cristina lopez (@240773Lopez) July 4, 2021

Hola, María. Claro que sí. Al estar ambos protegidos, ustedes pueden hacer su vida normal.

@drhuerta, si me da Covid19 y me recuperó, ¿ después de que tiempo me debo vacunar?. — Yonelsi Sánchez Rojas (@yonelsi07) July 4, 2021

Hola, Yonelsi. De acuerdo con los CDC de Estados Unidos, puede vacunarse inmediatamente después de superar la enfermedad, aunque se recomienda que espere hasta el día 90, debido a que la inmunidad natural de la enfermedad dura por lo menos ese tiempo.

@drhuerta doc, es normal que en la primera dosis de pfizer presente efectos secundarios pero en la segunda dosis no? Y si solo me pusieron un placebo? 😭😭 — Archibaldo (@vvootiz) July 3, 2021

Hola, Archibaldo. Debido a la diversidad biológica de los seres humanos, las reacciones secundarias a las vacunas -como a cualquier medicamento- es diferente de persona a persona. Algunos no reaccionan a ninguna dosis, otras a las dos, otras más a la primera, otras a la segunda. Eso no tiene nada que ver con la fortaleza del sistema de defensa.

@drhuerta Hola Dr. gusto en saludarlo y deseo que esté bien, una pregunta soy de la Ciudad de México recibí la primera dosis de la Sputnik V ya pasaron mas de 37 días y aún no dan fecha para la segunda dosis,qué puede pasar? Nos dijeron que al día 20 nos llamarían y nada gracias! — GMCR (@GAMACARI) July 3, 2021

Siento mucho el retraso de su segunda dosis, GMC. Lamentablemente no hay aún estudios que indiquen si una segunda dosis de otra vacuna podría ayudar. En Argentina, empezarán un estudio para ver si es posible completar la segunda dosis con la vacuna de Sinopharm. Le sugiero hablar con su médico personal.

Se puede reinfectar con la variante delta una persona que ya supero el covid se sabe que genero anticuerpos y ya se vacuno con una dosis ya sea de pfizer o astrazeneca? — Dariella Valdez (@Dariella_Valdez) July 3, 2021

Hola, Dariella. Sí, eso es posible. En Estados Unidos e Israel, se ha visto que personas completamente vacunadas se han infectado con la variante delta. Felizmente, eso es muy poco frecuente, habiéndose visto que las personas no vacunadas son las principales victimas.

@drhuerta 1 de junio 1.ª dosis astra zeneca 27 junio 1.ª dosis Pfizer 18 de Julio puedo ponerme 2.ª dosis Pfizer? Puedo las 3 dosis — Jaime Alejandro Garc (@ingjaimegarcia2) July 3, 2021

Hola, Jaime. Eso ya no es necesario, con esas dos dosis de vacunas estás completamente protegido.

@drhuerta saludos desde Ecuador. Estimado Dr. Tengo 60 ug/DL de plomo en la sangre. Puedo vacunarme para prevenir la muerte por Covid. Gracias por su respuesta. — Luis Haro (@LuisHaro5) July 3, 2021

Hola, Luis. Claro que sí, debes protegerte con la vacuna y luego buscar una opinión médica para tratar el alto nivel de plomo en tu sangre.

@drhuerta me vacunaron con la Pfizer hace 9 dias, hoy me diagnosticaron covid positivo (llevo sintomas desde ayer). Es posible de pasarlo mas leve? O no he dado tiempo a la vacuna a desarrollar anticuerpos — Diana (@dianillaz) July 2, 2021

Buena pregunta, Diana. La enfermedad que se presenta después de la primera dosis de vacuna es igual a la enfermedad que se hubiera presentado sin vacuna. Es decir, aproximadamente 80% tienen síntomas leves o son asintomáticos, 15% tienen enfermedad más severa y 5% pueden complicarse. Asegúrate de buscar ayuda médica.

@drhuerta Hola, cómo puedo saber si la vacuna (AstraZeneca) con que me vacunaron realmente es original? — Victor (@Victor41855411) July 2, 2021

Muy buena pregunta, Víctor. Lamentablemente, no hay manera de saber si la vacuna que te están poniendo es o no es original. Es una cuestión de confianza en el sistema de salud de tu país. Es por eso que nunca se debe aceptar ser vacunado fuera del sistema de salud.

Preguntas sobre medicinas y las vacunas

@drhuerta Hola Dr. HUERTA. Podría por favor sacarme de una duda?….si una persona está vacunada contra el Covid-19, y tiene una infección de oído, puede tomar algún medicamento para tratarlo?…gracias — Natalia Muñoz (@nataliam_08) July 4, 2021

Hola, Natalia. Claro que sí. No hay ningún problema con los tratamientos médicos que pueda requerir una persona, antes o después de la vacuna.

@drhuerta buenos días doctor mi consulta es la siguiente hace tres días me vacuné con primera dosis de astrazeneca,puedo seguir mi tratamiento con crema de trinitrato de glicerilo?,afecta en algo a la efectividad de la vacuna? — Diego (@Diego96089013) July 3, 2021

Hola, Diego. En general, puedes seguir con cualquier tipo de tratamiento, sin embargo, te ruego que le preguntes al médico que te recetó esa crema.

Dr las personas que sufren #presión arterial , #colesterol y #diabetes c/u diferente y están medicadas, al recibir la 1 #dosis de #Pfizer deben tomar sus pastillas o suspender x dias — Colectivo Anticorrup (@colectivo_SJM) July 3, 2021

Colectivo, no hay ningún problema con los tratamientos médicos que pueda requerir una persona, antes o después de la vacuna. Por favor continúa tomando tus medicinas.

@drhuerta doctor tremendo trabajo con los podcast. Mi pregunta: luego de colocarme la primera dosis de sinovac, a los 20 dias contraje el virus Covid 19. Me han recomendado colocarme la segunda dosis pasado 30 días después de que haya salido negativo en la prueba. Es esto viable? — Esteban Gonzalez (@Estebancho1984) July 2, 2021

Hola, Esteban. De acuerdo con los CDC de Estados Unidos, puedes vacunarte inmediatamente después de superar la enfermedad, aunque se recomienda que esperes hasta el día 90, debido a que la inmunidad natural de la enfermedad dura por lo menos ese tiempo.

@drhuerta Una pregunta la vacuna spunik v ayuda a la variante delta ? — Luisg.lopez (@Luisglopez17) July 2, 2021

Hola, Luis. Esta semana, Denis Logunov, subdirector del Instituto Gamaleya de Rusia, dijo que la vacuna Sputnik V tiene una efectividad de alrededor del 90% contra la variante Delta. Recordemos que la vacuna era casi un 92% efectiva contra la cepa original de este coronavirus. Habrá que esperar los estudios publicados en revistas científicas.

Dr. Huerta. Una pregunta. Mi 1a dosis fue con Aztrazeneca y la 2a con Pfizer. Pero para tener un documento válido en mi país, necesito vacunarme con una segunda dosis de la misma vacuna. Tendré algún problema me pongo otra dosis de Pfizer? — Victor Hugo Garcia Ulloa (@H95419555Victor) July 1, 2021

Hola, Víctor. Desde el punto de vista de inmunización, ya estás completamente protegido. Entiendo el problema administrativo, pero no hay estudios que me permitan darte un consejo. Te ruego que consultes con tu médico personal. Siento no poder ayudarte.

@drhuerta saludos desde quito, es verdad que los que superamos el covid y nos vacunamos tendremos mayor tiempo de inmunidad? — Ciudadano del planeta. (@Daviddiemann) July 1, 2021

Hola, Ciudadano. Un reciente estudio ha demostrado que las personas que se infectaron con este coronavirus y luego se vacunaron tuvieron un aumento importante en sus niveles de anticuerpos. En ese mismo estudio, los investigadores dijeron que es posible que la inmunidad pueda durar mucho tiempo.

Una consulta más por favor. Esiche que existen estudios que indican que ponerse la segunda dosis de Pfizer en un timepo más prologado que el indicado por el fabricante genera mayores anticuerpos es eso cierto ? Gracias por todo — Vane mori (@Van06_5) July 1, 2021

Hola, Vane. Eso no es cierto. Lo que se ha estudiado es que la protección otorgada por la primera dosis es capaz de proteger a la persona durante un tiempo suficiente como para que la segunda dosis sea aplazada. Obviamente, la segunda dosis aumenta la producción de anticuerpos con respecto a la primera.

Otras preguntas sobre el coronavirus

@drhuerta Dr buen día, que recomiendan respecto a los juegos de niños en los parques??? En Perú restringieron su uso pero ahora están abiertos? Sin riesgosos para los pequeños? — Su! (@susanahd56) July 3, 2021

Hola, Su. El contagio al aire libre y sin personas alrededor es casi imposible. Con respecto a las superficies, asegúrese de que estén limpias y de que su niño se lave las manos. Eso será importante en la prevención, no solo de covid-19, sino de muchas otras infecciones.

@drhuerta @CNNEE si mi esposa vacunada está pasando anticuerpos a mi bebe de 10 meses por medio de la lactancia materna, puede mi hijo de 4 años tomar esa leche extraída y recibir anticuerpos contra COVID-19? — Luis Angulo (@luigitb) July 3, 2021

Es una excelente pregunta, Luis, pero no creo que hacer eso pueda ayudar a tu niño de 4 años. La cantidad de anticuerpos es muy escasa y no se absorbe del aparato digestivo para darle protección general.

@drhuerta Dr. muchas bendiciones de salud, existe un tratamiento médico para combatir al virus y sus síntomas y evitar que el paciente vaya a las unidades de control intensivo, Había escuchado que Israel tiene este tipo de medicina, es verdad? muchas gracias por su gran trabajo — Franklin Garcia (@FrankRaulGarcia) July 1, 2021

Hola, Franklin. Claro que sí. Esos tratamientos son los anticuerpos monoclonales y que, recordemos, fueron administrados al expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Se recomienda que esos anticuerpos monoclonales sean administrados a pacientes que están en riesgo de complicarse, para evitar que la enfermedad se agrave.

¿Tienes preguntas sobre el coronavirus?

Envíeme sus preguntas por Twitter, intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Puede encontrarme en @DrHuerta.

Si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta.

Y para obtener la información más actualizada siempre puede dirigirse a CNNEspanol.com. Gracias por su atención.

Si tienes alguna pregunta puedes enviarla al doctor Elmer Huerta a través de Twitter. También puedes dirigirte a CNNE.com/coronaviruspodcast para todos los episodios de nuestro podcast «Coronavirus: Realidad vs. ficción».