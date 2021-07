Familiares de opositores detenidos: Atentan contra su honra y reputación 3:52

(CNN Español) -- La Policía Nacional de Nicaragua informó este martes, a través de un comunicado -sin precisar lugar ni circunstancias- que este lunes detuvo al sexto precandidato presidencial Medardo Mairena Sequeira y a los dirigentes campesinos Freddy Navas López y Pedro Joaquín Mena Amador.

La policía señala a Mairena y a los demás líderes campesinos como supuestos "cabecillas del asesinato de 4 compañeros policías y ciudadanos civiles, secuestro y lesiones de 12 compañeros policías, en el municipio de Morrito, departamento de Río San Juan" y de los que llaman "tranques de la muerte en los departamentos de Boaco, Chontales y Rio San Juan y Zelaya Central", donde según la institución “cometieron delitos de homicidios, robo con intimidación y secuestros, extorciones, violaciones, destrucción y daños múltiples durante- lo que el gobierno llama- el fallido intento de golpe de Estado en 2018".

De acuerdo con el comunicado policial, también se informó de la detención de Lesther Lenín Alemán Alfaro y Max Isaac Jerez Meza, líderes de la Asociación Universitaria Nicaragüense (AUN), a quienes señalan de ser supuestos "cabecillas de tomas y destrucción de centros de estudios: la Universidad Politécnica (Upoli) y Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua)", donde según la institución cometieron robos con intimidación, secuestros y lesiones graves entre otros supuestos delitos.

La Policía Nacional agregó que todos los detenidos son investigados por supuestos actos contra la soberanía nacional e incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos del país, de conformidad con la Ley 1055, la "Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz".

El Movimiento Campesino denunció las detenciones este lunes, a través de su cuenta de Twitter, aunque sin brindar detalles: "Hoy secuestraron de nuevo a 4 líderes principales de nuestro movimiento: Pedro Mena, Medardo Mairena, Fredy Navas y Pablo Morales".

Detenciones previas

Mairena había sido detenido el 13 de julio de 2018 y fue liberado el 11 de junio de 2019 a través de la Ley de Amnistía.

Por su parte, el líder campesino Navas, quien estuvo detenido al igual que Mairena, expresó a través de un video que compartió en sus redes sociales antes de su detención: "Créanme, de una u otra manera uno ya está preparado y hasta dicen que ese chipote es mejor. En el otro pasé dos meses y medio en una celda de aislamiento, a oscuras, desnudo, en una loseta de cemento. En el otro hay hasta colchones, no sé si será verdad. Las torturas, los golpes, la presión psicológica, eso fue duro, pero también ahí, Dios no tiene frontera y las oraciones de ustedes en su momento le llegan a uno".

Antes de su detención, Jerez, el presidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense, informó a través de su cuenta de Twitter: "En estos momentos, la Policía del régimen está ingresando a la casa de seguridad donde me resguardo. Ni la represión, ni la cárcel va a detener la fuerza del pueblo nicaragüense. Seguiremos y seremos libres, aún hay esperanza".

Opositores en Nicaragua aún no logran su libertad 3:46

Jerez publicó un vídeo que divulgó en sus redes sociales en el que expresa: "Si están viendo este video, es porque me encuentro detenido por la dictadura o me encuentro incomunicado, engrosando así la larga lista de presos políticos del régimen de Ortega", dijo el estudiante. Además, agregó: "Este es momento de actuar, la dictadura quiere acabar con la esperanza, debemos seguir juntos esta lucha por la libertad del pueblo nicaragüense, no caigamos en la desesperanza, en la inmovilización".

Preparado para "la muerte o la cárcel"

Por su parte, Alemán expresó en un video divulgado en redes sociales, que según él había preparado a su familia para dos escenarios, la muerte o la cárcel. "En lo que sí insisto, no soy traidor a la patria, porque nunca he hecho algo en contra de los nicaragüenses. Tampoco soy culpable de un delito que se me impute, no he recurrido a ninguna estrategia de violencia. Tampoco he actuado fuera del marco legal que la Constitución me permite, por ello estoy limpio, así que me tendrían de adorno en el escenario de la cárcel", dijo.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a través de su cuenta de Twitter, condenó este lunes lo que consideró nuevas detenciones arbitrarias en lo que llamó "otra noche de terror en Nicaragua".

La Policía Nacional ha detenido a 21 opositores, entre ellos otros 5 precandidatos presidenciales, líderes empresariales, exguerrilleros y dirigentes de la Unidad Azul y Blanco y la Coalición Nacional, entre los cuales 18 son investigados por supuestos actos contra la soberanía nacional, aunque se han declarado inocentes.