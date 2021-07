Ana Torroja: "No sé qué pasaría si Mecano siguiera hoy" 5:21

(CNN Español) -- La cantante española e ícono de la música pop en español, Ana Torroja, presenta el sencillo "Hora y cuarto" que grabó junto a otro ícono pop de la música en español, Alaska.

En conversación con Zona Pop CNN, Torroja confesó cómo surgió la idea de cantar junto a Alaska; de los consejos que le daría a la Ana Torroja de los años 80 y su época en el grupo Mecano y con quién le gustaría platicar una hora y cuarto hoy en día.

Fue una revelación, afirma Torroja: "Era una idea que estaba ahí rondando en el aire desde hace mucho tiempo. Siempre sentimos que tenía que ser algo natural, algo no forzado. Durante la pandemia me llegó esta canción y cuando la escuché fue como una revelación".

"Me pareció que tenía todos los ingredientes para hacerla con ella y además lo visualicé. Entonces, agarré el teléfono y se la envié para que la escuchara y le encantó. Luego hablamos de cómo queríamos que fuera el video. Lo hicimos juntas, y fue de los tesoros de esta colaboración, haber estado juntas para poder hacer el video", añade.

Ana Torroja, un ícono pop que se adapta sin perder su esencia

Fue en junio de 1981 cuando el grupo español Mecano lanzó su primer sencillo, "Hoy no me puedo levantar", y a partir de este siguieron muchos más, colocándolo como uno de los íconos del pop musical en español.

La voz de Ana dio vida a temas como "Mujer contra mujer", "Me colé en una fiesta" y "No hay marcha en Nueva York" e hizo que el público la reconociera sin dudar: ella era la intérprete no solo en su carrera junto a Mecano, sino también la de su etapa de solista... a partir de 1997.

¿Cómo se adapta Ana Torroja a esta evolución de tantos años y cómo sigue manteniendo su esencia? Ana responde:

"La vida está en constante cambio, constante evolución y vamos caminando en ese sentido. Como además yo no tengo un estilo muy determinado, sino que mi voz hace que todo lo que cante sea ‘algo de Ana Torroja’. En este caso, tanto para ‘Hora y cuarto’, como para el resto de las canciones del disco, he trabajado de la mano de gente que ha bebido, musicalmente hablando, de los años 80, en los que yo nací, musicalmente hablando también".

"La osadía que a mí me gusta también en atreverse a arriesgar y a probar cosas nuevas ha hecho que tanto ‘Hora y cuarto’ como el resto de las canciones para mí sean un disfrute, un aprendizaje, una motivación para seguir haciendo música", añade.

Consejos de Ana Torroja del 2021 para Ana Torroja de 1987

La fama puede ser sinónimo de éxito, pero también puede ser algo negativo en la vida de un cantante. Hay muchos que no saben cómo manejarla y pierden el piso y muchas veces la fama termina en una tragedia.

Si la Ana Torroja de hoy en día tuviera la oportunidad de subirse al DeLorean de "Back to the Future" y regresar a los 80, ¿qué le diría a la Ana de Mecano?

"Le diría que se lo tomara con más calma. Desde el momento en que ‘Hoy no me puedo levantar’ tiene éxito, ya fue meteórico. Ya no había marcha atrás, ni había pausas ni momentos para respirar. A mí eso me agobió. O sea, me costó asimilar y adaptarme a un mundo del que yo no venía y del que no conocía nada".

"Entonces le diría que respirara hondo, que se lo tomara con calma, que fuera aprendiendo tranquilamente, asimilando, gestionando todas las cosas que eran difíciles o nuevas, como por ejemplo la fama, y que disfrutara del camino..., porque realmente lo disfruté. Hubo momentos más complicados, pero siempre ha sido un disfrute", añade.

Una hora y cuarto para hablar con...

La pandemia del covid-19 en todo el mundo cambió la forma de convivir. Dejamos de ver a nuestros seres queridos y en muchos casos, dejamos de platicar con ellos. Ana Torroja confiesa con quién le gustaría sentarse a platicar por una hora y cuarto y sobre los temas que le gustaría hablar:

"Voy a tardar tres horas en pensar, ¡qué difícil! Te voy a decir alguien con quien me encantaría. Además, sé que sería divertido. Una sería Adele por ese sentido del humor inglés que tiene, que es magnífica. La segunda sería con Penélope Cruz, que hace mucho que no la veo y me gustaría hablar de la vida. No me gustaría hablar del trabajo ni nada, sino de la vida", concluye la cantante.

El video de "Hora y cuarto" es una cacería del gato y el ratón ambientada en una fiesta multicolor con una idea futurista y galáctica. Allí se narran los encuentros y desencuentros de Alaska, la ladrona más buscada del universo, y Ana Torroja, la única detective capaz de capturarla.