Nueva York (CNN Business) -- Matthew Messer transporta paneles solares en el techo de una casa en Long Island, Nueva York, y los levanta uno por uno en el calor de 37 grados Celsius de junio. Messer es el propietario de New York Solar Maintenance, pero en estos días trabaja junto a su técnico principal los siete días de la semana a medida que el negocio prospera.

"Esta no es la manera perfecta de pasar mi tiempo en este momento", dice Messer sobre sus días en los techos. "Pero es lo que debe pasar".

Eso es porque Messer dice que no puede encontrar a nadie para contratar. Su pequeña empresa tiene tres puestos vacantes, que van desde el nivel de principiante hasta el técnico principal, un ejemplo de un problema en toda la industria, ya que la escasa mano de obra no satisface una mayor demanda.

La construcción y mejora de viviendas nuevas está aumentando, gracias a la falta de inventario en un mercado inmobiliario al rojo vivo y a más personas que trabajan desde casa. En una industria que ya tenía pocos trabajadores antes de la pandemia, las empresas de construcción deberán contratar 430.000 trabajadores este año y 1 millón más durante los próximos dos años para mantenerse al día, según la organización Constructores y Contratistas Asociados.

"El teléfono suena ocupado", dijo Messer. "Me estoy expandiendo lo más rápido que puedo, pero en este momento eso se rige por la cantidad de técnicos capacitados que pueda incorporar".

La industria de la construcción cerró durante unos meses el año pasado durante la pandemia, pero rápidamente se consideró esencial, lo que permitió que los proyectos en pausa continuaran. Pero en ese corto tiempo, el sector perdió más de 1 millón de trabajadores. La industria ha recuperado casi el 80% de su fuerza laboral desde entonces, pero todavía está con 238.000 trabajadores menos de los niveles prepandémicos hasta junio, según el Departamento de Trabajo de EE.UU.

"Estamos perdiendo más personas de las que estamos trayendo a la industria", dijo Matthew Schimenti, propietario de Schimenti Construction Company. "Las personas tomaron decisiones en sus vidas para abandonar la región y la industria [durante la pandemia]. Fue como volver a armar un rompecabezas para reiniciar donde literalmente pedimos una pausa".

Schimenti Construction, que trabaja principalmente en proyectos comerciales, tiene 20 puestos vacantes en todos los niveles. Incluso han contratado a dos reclutadores internos solo para buscar talento. La construcción comercial se mantuvo en gran parte sin cambios durante la pandemia, pero se espera que se recupere a medida que la economía de EE.UU. regresa a las normas anteriores a la pandemia.

"Si quisiéramos que fuera solo una pesadilla y desapareciera y todos volverían, eso no va a suceder", dijo Schimenti.

El problema no es el pago

Cuando Matthew Messer comenzó a notar una escasez de trabajadores, se dio cuenta de que rápidamente tenía que aumentar los salarios para seguir siendo competitivo. Sus empleados restantes estaban siendo cazados furtivamente por otras empresas. En los últimos cuatro meses, ha aumentado los salarios básicos en un 40%. Eso se suma al aumento de los costos de los materiales, incluidos el acero y la madera, que, según él, recaen sobre el cliente.

"Estaba ofreciendo entre US$ 18 y US$ 22 por hora y no recibí solicitudes. Lo aumenté a US$ 23 y no obtuve ninguna. Lo aumenté a US$ 25 y están comenzando a llegar ahora", dijo Messer. "Fue un aumento espectacular, pero para hacer crecer el negocio, necesito técnicos".

Pero a diferencia de otras industrias que enfrentan escasez de mano de obra, como restaurantes y hotelería, la construcción paga casi el doble de la tarifa promedio por hora. Un trabajador de un restaurante u hotel puede ganar US$ 18,23 por hora, en promedio, en comparación con US$ 32,86 por hora para un trabajador de la construcción, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

"Puedes ganarte la vida muy bien mientras aprendes. Si deseas aprender varias manualidades, te enseñaremos varias", dijo Michael Bellman, presidente y CEO de Constructores y Contratistas Asociados. "Nuestros miembros invirtieron US$ 1.300 millones el año pasado en mejorar las competencias de su fuerza laboral actual".

Falta de clases de carpintería y una población que envejece

Las clases de carpintería –alguna vez integradas en el plan de estudios de las escuelas de todo el país– ahora son pocas y distantes entre sí. A menudo, esas clases habían sido la primera introducción de un estudiante a una herramienta eléctrica o una cinta métrica, y un importante impulso al trabajo de construcción. La falta de clases de carpintería ha dificultado que la industria atraiga y reclute jóvenes talentos, según Bellman. Eso, más una fuerza laboral de la construcción que envejece (la edad promedio es de 43 años) ha creado un vacío en el empleo.

"Queremos ir a todas las áreas donde podamos atraer a los mejores talentos. Una vez que los incorporemos a la industria, estamos educando y mejorando sus habilidades", dijo Bellman.

La enseñanza de nuevas habilidades sin costo adicional para los trabajadores está orientada a la retención. En la última década, la tasa de rotación mensual promedio en la construcción ha sido del 5,2%, en comparación con el 3,6% de todas las industrias, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Y hasta que el número de empleados satisfaga la demanda, las empresas buscarán cada vez más la tecnología para reemplazar las vacantes.

"La industria está utilizando tecnología e innovación para manejar básicamente esta interrupción con respecto a la escasez de mano de obra. Mucho uso de drones, robótica y fabricación aditiva", dijo Bellman. "Sin embargo, eso crea nuevas oportunidades profesionales en esos espacios de innovación y tecnología. Y eso es muy atractivo para la generación más joven".

Kate Trafecante contribuyó a este informe.