(CNN) -- Las autoridades continúan trabajando las 24 horas en Miami buscando víctimas entre los escombros del edificio derrumbado, incluso cuando las autoridades han pasado de una operación de rescate a un esfuerzo de recuperación de cadáveres.

Es un trabajo duro, según el capitán Ken Pagurek del Grupo de Trabajo 1 de Pensilvania, cuyo equipo trabaja todos los días desde el mediodía hasta la medianoche, peinando los escombros y buscando a los que aún están desaparecidos.

En el camino, los trabajadores encuentran los restos de las vidas perdidas, como fotografías, dijo. Son bombardeados con una mezcla de olores: metal y hormigón, los animales que ayudan en el esfuerzo de recuperación, y restos humanos.

¿Pero la parte más difícil? "La falta de supervivientes", dijo Pagurek a CNN, con la voz entrecortada por la emoción.

En una entrevista con CNN al final de su turno de 12 horas, Pagurek describió el trabajo mental y físicamente agotador que está haciendo su equipo y por qué continúa haciéndolo, a pesar de que no se han encontrado sobrevivientes desde el período inmediatamente posterior al colapso, hace dos semanas.

"La misión no cambia", dijo Pagurek sobre la transición de una misión de rescate a una de recuperación en el edificio en Miami. La describió como "simplemente una fase diferente".

"Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para llevar a los seres queridos a casa para sus familias", afirmó.

Miami, "lo peor" en lo que ha estado

Pagurek está a cargo de administrar las operaciones de su grupo de trabajo, que llegó a Surfside el jueves por la noche, uniéndose a otros equipos de búsqueda y rescate que buscan sobrevivientes entre los escombros.

Ha visto muchas cosas en sus 27 años con el Departamento de Bomberos de Filadelfia, dijo, incluidos los derrumbes de edificios. El más parecido a Surfside fue el colapso de un edificio en Filadelfia que cayó sobre un edificio del Ejército de Salvación cuando estaba siendo demolido.

Pero el colapso de Miami es "lo peor en lo que he estado", dijo Pagurek a CNN.

"La magnitud, ya sabes, el número de víctimas", sostuvo, y agregó: "Es solo, es mucho... es mucho para asimilar".

El trabajo es "muy laborioso" y metódico, dijo. Los trabajadores tienen los planos del edificio, le explicó Pagurek a CNN, y cuando se enteran de que una víctima vivía en una unidad determinada, pueden realizar búsquedas muy específicas.

"Y luego pasamos al siguiente apartamento", dijo. "¿Cuál es el siguiente número? ¿Cómo tenemos que ir para llegar a la siguiente persona?"

Trabajo sin tregua en el edificio de Miami

Su equipo no está acostumbrado al calor y la humedad del sur de Florida, y pueden modificar su "ciclo de trabajo y descanso" para asegurarse de que nadie se fatiga. Pero están "exhaustos" y "duermen lo mínimo", dijo Pagurek. Es difícil "dejar lo que se estaba haciendo durante las últimas 12 horas", añadió.

Su cabeza da vueltas con preguntas como: "¿Qué nos va a costar mañana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hicimos un buen trabajo hoy? ¿Podríamos haberlo hecho mejor hoy?".

"Criticar nuestras operaciones es una gran parte de cómo mejoramos y somos mejores en lo que hacemos", dijo. "No es algo que puedas encender y apagar. No puedo".

Al final del día, cuando regresa al crucero de Royal Caribbean donde se aloja su equipo, necesita un "período de descompresión", dijo, para leer un libro o hacer un rompecabezas.

Cuando se le preguntó si superará el aspecto emocional de la tarea en cuestión, Pagurek le dijo a CNN que tiene "un pequeño compartimento" en su cabeza. "Simplemente lo empujo hacia allí. Se arrastra de vez en cuando, pero ya sabes, es solo parte del trabajo ".

Dijo que prefiere no conocer a las familias cuyos seres queridos se perdieron en el derrumbe, y cuando camina junto al improvisado muro conmemorativo, trata de no mirar las caras al pasar. Simplemente sería demasiado difícil, admite. No puede permitirse perder la concentración.

"Simplemente agrega más a ese pequeño compartimento", dijo. "Y no quiero que se llene demasiado".