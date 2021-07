Video mostraría el momento tras asesinato de Moïse 0:57

Puerto Príncipe, Haití (CNN) -- El grupo armado que asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moïse, eran "asesinos profesionales" integrados por más de dos docenas de personas, incluidos dos ciudadanos estadounidenses y miembros retirados del ejército colombiano, dijeron las autoridades.

Pero a medida que comienzan a surgir más detalles sobre las personas que mataron a Moïse el miércoles por la mañana, se sabe poco sobre los presuntos autores intelectuales y su motivación para el ataque.

Hasta ahora, la policía ha detenido a 17 sospechosos en relación con el tiroteo fatal y se está llevando a cabo una persecución masiva en todo el país de al menos ocho sospechosos más. El jefe de policía de Haití, Leon Charles, dijo que tres sospechosos murieron durante las operaciones el miércoles, según Reuters.

A medida que se intensifica la persecución de los responsables, han surgido detalles relacionados con el arresto de 11 hombres armados en los terrenos de la embajada de Taiwán en la capital, Puerto Príncipe, el jueves.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joanne Ou, dijo a CNN que la embajada llamó a la policía local después de que los guardias de seguridad informaron que "un grupo de sospechosos armados" ingresó a los terrenos de la embajada. Ella dijo que 11 sospechosos, descritos en una declaración separada del Ministerio de Relaciones Exteriores como "mercenarios", fueron arrestados a las 4 pm dentro de la embajada sin resistencia y solo algunas puertas y ventanas resultaron dañadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán no proporcionó información sobre las nacionalidades de las personas detenidas y aún no está claro si los 11 sospechosos se encuentran entre las 17 personas detenidas por la policía.

Con la tensión alta en la capital, multitudes de personas salieron a las calles el jueves por la noche, quemando autos y exigiendo justicia. Durante semanas, Puerto Príncipe ha vivido una ola de violencia que se ha cobrado la vida de muchos ciudadanos. La muerte de Moïse ha dejado un vacío de poder y ha profundizado la agitación por la violencia, una creciente crisis humanitaria y una epidemia de covid-19 que empeora.

Gran parte de la ira del público se ha centrado hasta ahora en los ciudadanos extranjeros arrestados en relación con el tiroteo. El jueves por la noche, el ministro de Elecciones, Mathias Pierre, le dijo a CNN que dos ciudadanos estadounidenses se encontraban entre las 17 personas arrestadas. Pierre identificó a los hombres como James Solages y Joseph Vincent, ambos ciudadanos naturalizados de Haití.

Por separado, el jueves, el jefe de policía Charles dijo que 15 de los detenidos eran ciudadanos colombianos. Hizo desfilar a algunos de los sospechosos en una conferencia de prensa, junto con una variedad de armamento de estilo militar.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Colombia dijo que al menos seis de los presuntos atacantes eran miembros retirados del Ejército colombiano e Interpol había solicitado más información al gobierno colombiano y a la Policía Nacional.

El jefe de la Policía Nacional de Colombia, General Jorge Vargas, agregó que dos presuntos atacantes, muertos en un operativo de la Policía de Haití, eran oficiales retirados del Ejército de Colombia, y al menos cuatro presuntos atacantes arrestados por la Policía de Haití eran soldados colombiano retirados.

En declaraciones a los periodistas el jueves, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, describió la situación en Haití como "evolucionando rápidamente" y dijo que Washington se estaba preparando para enviar personal de investigación al país caribeño, en respuesta a una solicitud del gobierno de Haití.

¿Qué sigue para Haití?

Era la 1 am cuando los atacantes irrumpieron en la residencia privada del presidente en Petion-Ville, un suburbio de la capital de Haití, disparando a Moïse 16 veces, según el ex primer ministro Laurent Lamothe. La primera dama Martine Moïse, quien también recibió un disparo en el ataque, fue evacuada a cuidados intensivos en un hospital de Miami. El embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond, dijo que cree que la primera dama está "ahora fuera de peligro".

Tras el asesinato, el primer ministro en funciones, Claude Joseph, declaró el "estado de sitio" en Haití, cerró las fronteras del país e impuso la ley marcial. Hizo un llamado al público a "seguir ayudándonos" y "si ve algo, dígalo".

El asesinato deja un enorme vacío de poder en Haití. Su parlamento está efectivamente desaparecido y dos hombres afirman simultáneamente ser el líder legítimo del país. Joseph no ha sido confirmado por el parlamento, que no se ha reunido desde 2020, y estaba en proceso de ser reemplazado por Ariel Henry, a quien el presidente nombró poco antes de su muerte. Henry dijo al periódico haitiano le Nouvelliste que "Claude Joseph no es primer ministro, es parte de mi gobierno".

Moïse, de 53 años, era un antiguo exportador de banano y una figura divisiva en la política haitiana. Pasó la mayor parte del año pasado librando una guerra política con la oposición por los términos de su presidencia.

Por ahora, no está claro de inmediato quién lo reemplazará. El juez Jean Wilner Morin, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Haití, dijo a CNN que la línea de sucesión presidencial en el país ahora es turbia.

A lo largo de su presidencia, Moïse había fracasado repetidamente en celebrar elecciones a nivel local y nacional, dejando gran parte de la infraestructura de gobierno del país vacía. Está previsto que se celebre un referéndum constitucional en septiembre, junto con las elecciones presidenciales y legislativas. Las elecciones municipales y locales están programadas para el 16 de enero de 2022, también mostró el calendario electoral oficial.

Muchos en el país habían disputado el derecho de Moïse a continuar sirviendo en la presidencia este año.

Si bien EE.UU., las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos apoyaron su reclamo de un quinto año en el cargo, los críticos dicen que debería haber dimitido el 7 de febrero, citando una disposición constitucional que pone en marcha el reloj una vez que se elige un presidente, no cuando asume el cargo.

Sin embargo, Moïse afirmaba que su mandato de cinco años debería terminar en 2022 porque no prestó juramento hasta febrero de 2017. Su toma de posesión se retrasó por acusaciones de fraude electoral durante las elecciones de 2015, lo que llevó a una segunda vuelta presidencial que se pospuso dos veces, con base en lo que las autoridades llamaron amenazas y "preocupaciones de seguridad".

Esto se desarrolla en un contexto de violencia extrema en la capital de Haití, con grupos rivales que luchan entre sí o contra la policía por el control de las calles, desplazando a decenas de miles de personas y agravando la crisis humanitaria del país.

Mientras tanto, la pandemia de coronavirus ha ido empeorando en Haití. Unicef, la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, dijo el jueves que Haití era el único país del hemisferio occidental que no había recibido una sola dosis de la vacuna contra el covid-19.

Al mismo tiempo, el país se enfrenta a una grave situación económica. Su economía se había contraído incluso antes de la pandemia y se redujo aún más un 3,8% en 2020, con aproximadamente el 60% de la población viviendo ahora en la pobreza, según el Banco Mundial.

Según Unicef, más de 1,5 millones de niños necesitan actualmente asistencia humanitaria urgente en Haití. "La nueva ola de incidentes violentos que pueden surgir después del asesinato del presidente de Haití podría exacerbar aún más las necesidades humanitarias y obstaculizar el acceso humanitario a los grupos más vulnerables, dejando a miles de personas afectadas con poca o ninguna asistencia", advirtió Unicef.

Priscilla Peyrot, Karen Smith, Chandler Thornton, Larry Register, Kiarinna Parisi, Etant Dupain, Mitchell McCluskey, Gerardo Lemos, Ivana Kottasová y Jack Guy de CNN contribuyeron a la redacción de reportajes y redacción.