Estas son 7 maneras de reducir el riesgo de Alzheimer 1:06

(CNN) -- Usar el hilo dental no solo es importante para mantener contento a tu dentista, sino que también puede protegerte contra el deterioro cognitivo.

Los buenos hábitos de salud bucal, como el cepillado y el uso del hilo dental, pueden prevenir el deterioro cognitivo y la demencia, según un nuevo análisis dirigido por investigadores de la Facultad de Enfermería Rory Meyers de la Universidad de Nueva York.

"Teniendo en cuenta el impactante número de personas a las que se les diagnostica la enfermedad de alzhéimer y la demencia cada año, y la oportunidad de mejorar la salud bucal a lo largo de la vida, es importante comprender mejor la conexión entre la mala salud bucal y el deterioro cognitivo", dijo Bei Wu, profesor de salud global en la Escuela de Enfermería Rory Meyers de la NYU y autor principal del estudio, en un comunicado.

Los investigadores analizaron 14 estudios sobre la pérdida de dientes y el deterioro cognitivo realizados durante un largo periodo de tiempo, en los que participaron un total de 34.074 adultos y 4.689 casos de personas con una función cognitiva disminuida.

Los resultados mostraron que los adultos con más pérdida de dientes tenían un riesgo 1,48 veces mayor de sufrir deterioro cognitivo y 1,28 veces mayor de padecer demencia, incluso cuando se controlaban otros factores.

Y con cada diente perdido adicional, el riesgo de deterioro cognitivo aumenta, según el análisis publicado en JAMDA: The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine.

Los adultos que experimentaron la pérdida de dientes eran más propensos a sufrir un deterioro cognitivo si no tenían prótesis dentales, reveló también la nueva investigación.

"Tenemos que pensar en aumentar el conocimiento de la importancia de la salud bucal, y también tenemos que pensar en el tratamiento preventivo y en las prótesis dentales", dijo Wu a CNN.

Las prótesis dentales son importantes porque permiten a los pacientes mantener una dieta saludable, así como proporcionar "la confianza para sonreír de forma natural", según el Dr. James Wilson, presidente de la Academia Americana de Periodoncia (AAP, por sus siglas en inglés), que no estaba afiliado al estudio.

"Ser capaz de llevar una dieta normal es extremadamente importante para la salud física de una persona", dijo Wilson por correo electrónico.

"La imagen positiva de sí mismo que las prótesis dentales proporcionan a un paciente funciona para mejorar su salud mental también".

Boca sana, cerebro más sano

El análisis ofreció varias explicaciones para esos vínculos entre la mala salud bucal y la mala salud cerebral, incluyendo el problema de la falta de dientes, que puede impactar en la masticación, lo que limita las opciones de alimentos saludables y puede incluso conducir a la pérdida de nutrientes clave para la salud del cerebro. El análisis también destacó la evidencia de que la inflamación oral está conectada con la inflamación cerebral y el deterioro cognitivo.

"La enfermedad de las encías (gingivitis) no tratada puede conducir a la pérdida de dientes y también puede aumentar el riesgo de desarrollar otras complicaciones de salud", añadió Wilson.

"La inflamación como resultado de la enfermedad periodontal se ha relacionado con otros estados patológicos, como la enfermedad cardiovascular, el cáncer de páncreas, la diabetes, la artritis reumatoide y la enfermedad de alzhéimer".

Estudios anteriores también han encontrado vínculos entre la P. gingivalis, la bacteria asociada a la gingivitis, y el alzhéimer, dijo Wilson a CNN.

Los factores socioeconómicos juegan un papel importante

El análisis dirigido por la NYU también señaló que la pérdida de dientes podría reflejar "desventajas socioeconómicas a lo largo de la vida, como el acceso limitado a la atención médica y dental y su calidad, menos años de educación y una mala nutrición".

"Los ingresos y la educación están muy relacionados con la salud bucal, probablemente incluso más que muchas otras enfermedades crónicas, sobre todo por la falta de seguro dental de muchas personas", dijo Wu.

Wu añadió que estas disparidades en materia de salud bucal son especialmente prominentes en Estados Unidos, donde el sistema de atención sanitaria es complicado, y muchas personas no tienen acceso a la atención dental como parte de su seguro médico o se ven obligadas a pagar los gastos dentales de su bolsillo.

La doctora afirmó que el análisis debería servir para recordar, tanto a los gobiernos como a los ciudadanos, la importancia de mantener una buena salud bucal desde una edad temprana hasta la edad adulta.

La Asociación Dental de Estados Unidos y la AAP también afirman que la atención preventiva y las revisiones dentales periódicas son importantes para proteger los dientes de las caries y evitar las enfermedades de las encías.

"La gingivitis se puede prevenir con el cepillado diario de los dientes y el uso del hilo dental, así como con las visitas rutinarias a un profesional de la salud dental", añadió Wilson. "Los pacientes también deben esperar recibir una evaluación periodontal completa de forma anual".