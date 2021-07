(CNN Español) –– El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, durante un ataque a su residencia es la noticia de la semana, mientras todavía hay conmoción a nivel nacional e internacional. El país se encuentra bajo estado de sitio y la policía ha empezado a dar pistas sobre los sospechosos: dice que 26 colombianos estarían involucrados. Mientras, en Miami, la tragedia por el edificio que colapsó en Surfside llegó al punto en que las autoridades ya no esperan encontrar sobrevivientes, por lo que la búsqueda pasó de rescate a recuperación de cuerpos. ¿Qué significa esto? Y, justo en medio de las operaciones, Elsa tocó tierra en Florida como tormenta tropical, para luego generar algunos tornados en los estados del sur.

Aquí te dejamos los videos más impactantes de la semana:

Asesinato de Moïse: video parece mostrar momentos posteriores al ataque

Un video divulgado en redes sociales parece mostrar los momentos posteriores al asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse este miércoles. Sin embargo, CNN no ha podido verificar la autenticidad del audio o del video.

El hecho deja a un país en duelo y bajo estado de sitio, en medio de un contexto de inestabilidad política. De ahí que el gobierno tomara algunas medidas para controlar la situación, como lo explica Jessica Hasbun desde Santo Domingo.

Haití, en duelo tras asesinato del presidente 0:45

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la investigación del asesinato. La policía de Haití señaló que 26 de los sospechosos de estar involucrados en el asesinato del presidente Jovenel Moïse son colombianos. Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia Diego Molano dijo que los involucrados —en Colombia hablaban solo de 6— serían miembros retirados del Ejército y que se dieron instrucciones para colaborar en la investigación.

26 colombianos entre sospechosos en Haití, dice la policía 5:13

A nivel internacional, el asesinato de Moïse ha desatado repudio. Una de las primeras reacciones vino de Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca. La funcionaria aseguró en entrevista con CNN que el hecho es un "crimen horrible" y que EE.UU. está dispuesto a ayudar a Haití.

Psaki expresa respaldo a Haití tras asesinato de Moïse 0:40

Por su parte, el vocero del Departamento de Estado de EE.UU. dijo en una conferencia de prensa que aquellos que pretenden lograr sus objetivos políticos a través de la violencia y saboteando el Estado de derecho no obstaculizarán a los haitianos en su deseo por un mejor futuro.

EE.UU. condena el magnicidio de Jovenel Moïse 1:47

Pero, ¿quién era Jovenel Moïse? Aquí te contamos parte de la vida del empresario que se convirtió en un polémico presidente y cómo fue su gobierno.

El perfil de Jovenel Moïse, asesinado durante un ataque 1:18

La demolición del edificio colapsado en Miami y las imágenes de la zona cero

Las autoridades demolieron, de manera controlada, lo que quedaba del edificio que colapsó en Miami. "Reinó el polvo y el silencio", narró Michael Roa, corresponsal en CNN en Español, sobre la manera en que se vivió ese momento. Las autoridades pidieron a los vecinos permanecer en sus hogares por el polvo. Con la demolición, los rescatistas pudieron acceder a áreas a las que no habían tenido oportunidad de hacerlo para poder recuperar los cuerpos de las víctimas.

Polvo y desolación deja la demolición de edificio colapsado 3:37

A medida que el tiempo transcurre se empiezan a conocer testimonios de testigos y sobrevivientes del derrumbe que ya cobra decenas de vidas, aunque todavía hay muchos desaparecidos. "Bajen, que eso se va a derrumbar", eso es lo que Adriana Sarmiento, quien vio el colapso, recuerda haber dicho a las personas que se encontraban en el edificio. Sarmiento y su marido Roberto Castillero estaban de vacaciones en Miami y decidieron salir a caminar en la noche. Fue entonces cuando escucharon ruidos desde un edificio y comenzaron a grabar con sus celulares. Vieron la caída de los primeros grandes bloques en el techo del estacionamiento y a los vecinos encendiendo las luces de los balcones sin entender lo que había ocurrido. Ella les gritó que bajaran porque la estructura se iba a caer. Este es su relato.

Por su parte, Ileana Monteagudo, quien logró sobrevivir a la tragedia, expresó que se siente culpable por no tocar la puerta de su vecina, una anciana con sordera que vivía en el departamento de al lado. Monteagudo pensó que la mujer no estaba ahí porque llevaba varios días sin escuchar la televisión a todo volumen desde ese lugar, como era habitual. La sobreviviente, que apenas tuvo tiempo de salvar su propia vida, dice que también siente tristeza. "Dios sabe que yo no miento, añadió.

Sufre por no haber avisado a vecina del colapso en Miami 1:53

"Agotamos todas las opciones". Esas fueron las palabras con las que la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció este miércoles que se detenía la operación de búsqueda y rescate por el colapso del condominio Champlain Towers, para iniciar la recuperación de cuerpos. Según la funcionaria, se terminaron todas las alternativas para encontrar con vida a las víctimas bajo los escombros.

Búsqueda en Miami pasa del rescate a la recuperación 4:57

Pero, ¿qué significa que termine la fase de rescate en Miami y empiece la recuperación de cuerpos? Te lo explicamos.

¿Qué sigue para la recuperación de cuerpos en Miami? 2:34

Además, cuando se cumplieron dos semanas exactas del derrumbe parcial de los condominios Champlain Towers en Surfside, Florida, las autoridades permitieron una nueva visita controlada a los medios de comunicación. Desde el sitio del colapso, Ana María Mejía describe la distribución del lugar donde han operado los equipos de rescate que ahora han pasado a labores de recuperación de cadáveres.

CNN regresa a la zona cero del derrumbe en Miami 2:26

La fuerza de la tormenta tropical Elsa, en imágenes

¿Cómo se ve la tormenta tropical Elsa desde el espacio? Tras pasar por Cuba y mientras avanzaba hacia la Florida, una de las astronautas en la Estación Espacial Internacional publicó en Twitter estas impactantes imágenes de Elsa tomadas desde el espacio.

La imagen de la tormenta tropical Elsa desde el espacio

La tormenta tocó tierra en Florida, en la zona de Big Bend, y dejó a miles sin electricidad, según el informe de la vicegobernadora del estado.

Elsa toca tierra en Florida como tormenta tropical 2:08

También se reportaron tornados tras el paso de Elsa en Estados Unidos al norte de Florida y suroeste de Georgia.

Reportan varios tornados tras el paso de Elsa en EE.UU. 1:03

Y días antes, durante su paso por República Dominicana, dejó fuertes aguaceros, tormentas eléctricas e intensas ráfagas. Elsa provocó en el país la muerte de al menos dos personas.

Efectos de Elsa en República Dominicana 3:20

Incendio forestal destruye un pueblo de Canadá

Un incendio forestal de rápida propagación obligó a evacuar a más de 1.000 personas de Lytton, Canadá, un día después de que el pueblo rompiera el récord nacional con la temperatura más alta jamás vista en el país.

Incendio forestal destruye pueblo en Canadá 1:07

Un árbol cae sobre la cuna de un bebé

Un video captó la impactante caída de un enorme árbol justo encima de la cuna de un bebé en Prairieville, Louisiana. Estas son las imágenes.