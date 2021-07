¿Cuál fue el medio de transporte elegido por Richard Branson para llegar al Spaceport America esta mañana?

Una bicicleta.

Branson llegó justo después del amanecer al sitio de lanzamiento, que cuenta con un edificio futurista en expansión, para comenzar los preparativos previos al lanzamiento.

It’s a beautiful day to go to space. We’ve arrived at @Spaceport_NM. Get ready to watch LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST https://t.co/PcvGTmA661 #Unity22 pic.twitter.com/4KjGPpjz0M

— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021