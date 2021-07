Este enorme diamante está entre los más grande del mundo 1:09

(CNN) -- Un diamante de 101 quilates se convirtió en la joya más cara que se haya comprado con criptomonedas, según Sotheby's, la casa de subastas responsable de la venta.

El diamante en forma de pera se vendió el viernes por el equivalente a US$ 12,3 millones, después de que la casa de subastas anunciara que aceptaba ofertas en criptomonedas como bitcoin y ethereum, además de las formas de pago tradicionales. Sotheby's no quiso revelar cuál de las dos criptodivisas se había utilizado para realizar la compra.

El diamante, apodado "The Key 10138", fue a parar a un "coleccionista privado anónimo", según un comunicado de prensa.

En un comunicado de prensa, el vicepresidente de Sotheby's para la joyería en Asia, Wenhao Yu, dijo que la venta había atraído a "nuevos clientes mucho más allá del grupo tradicional de coleccionistas". Añadió que las compras de criptomonedas atraían a una "generación digitalmente inteligente".

El diamante, notablemente raro de por sí, es el segundo más grande en forma de pera que ha salido al mercado, según Sotheby's.

Está clasificado como diamante de color "D", el grado más alto concedido a los diamantes blancos, lo que significa que parece incoloro a simple vista. También está verificado como interna y externamente "impecable", lo que significa que es completamente claro y sin defectos visibles. Es uno de los 10 diamantes de su calidad que pesan más de 100 quilates que alguna vez aparecieron en una subasta.

Varias casas de subastas han empezado a dar la bienvenida a las criptodivisas para artículos de gran valor, entre los que se incluyen pinturas y NFT, los tokens respaldados por blockchain que se utilizan cada vez más para transferir la propiedad de obras de arte digitales y objetos de colección.

publicidad

Otra subasta abierta a las criptomonedas

A principios de este año, Sotheby's abrió la venta de "Love is in the Air" de Banksy al pago mediante bitcoin y ethereum. La famosa obra de arte, que representa a un hombre enmascarado lanzando un ramo de flores como si fuera un cóctel Molotov, se vendió finalmente por US$ 12,9 millones, aunque la casa de subastas no reveló si el comprador utilizó finalmente una criptomoneda.

En junio, Christie's también anunció que aceptaba bitcoin y ethereum por una obra sin título de Keith Haring. El cuadro, que representa una figura con una computadora en lugar de cabeza, se vendió por £ 4,3 millones (casi US$ 6 millones) aunque, de nuevo, la casa de subastas no reveló el método de pago.