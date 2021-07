Esto dice familiar de colombiano implicado en magnicidio 2:10

Bogotá, Colombia (CNN) -- Jenny Capador todavía no puede creer que nunca volverá a ver a su hermano, y ciertamente no cree que sea ​​un asesino, como han alegado ahora funcionarios de dos países. Su hermano Duberney Capador es una de las al menos tres personas muertas en un operativo policial en Puerto Príncipe, capital de Haití, tras el asesinato del presidente del país, Jovenel Moise, el 7 de julio.

La Policía haitiana dice que Capador, un sargento retirado con 20 años de experiencia en el Ejército colombiano, es sospechoso de ser parte de un escuadrón comando que organizó el asesinato de alto nivel.

Ya se han detenido a veinte colombianos en relación con la muerte de Moise. Al menos otro colombiano también murió en un encuentro con las fuerzas de seguridad haitianas.

Pero Jenny Capador, quien era muy cercana a su hermano, no cree que él pudiera haber estado involucrado en el asesinato, que ha llevado a Haití a una mayor incertidumbre en medio de la escalada de violencia de las pandillas y una aceleración de las infecciones por covid-19.

Trabajando para "un hombre importante" en Haití

La oferta de trabajo que inició una cadena de eventos que finalmente condujeron a la muerte de Capador había sonado prometedora al principio. "Lo supe desde abril que recibió esta oferta de trabajo e iba a viajar al extranjero y trabajar como seguridad privada para un hombre importante en Haití", dijo Jenny Capador a CNN.

Dijo que su hermano describió un "cerco" el día de la muerte de Moise.

“La mañana del miércoles 7 de julio, me llamó y me dijo que, tristemente, llegaron para proteger a alguien importante, pero que llegaron tarde. Me dijo que estaban en una casa, sitiados y bajo fuego, peleando. Pero él me dijo que no me preocupara y que no le dijera a nuestra madre, que todo iba a estar bien”, dijo.

Una de las últimas comunicaciones que recibió de su hermano fue un mensaje de WhatsApp que decía "amén" en respuesta a sus bendiciones y preguntas sobre su bienestar. Recibió el mensaje la noche del 7 de julio, a las 5.50 p.m., hora de Miami, según una captura de pantalla del chat de WhatsApp visto por CNN.

CNN no ha podido verificar las afirmaciones en los mensajes de Capador a su hermana.

Al día siguiente, dijo que se enteró de que su hermano había sido asesinado en Haití. Y que los funcionarios haitianos lo consideraban sospechoso del asesinato de su presidente.

Para el viernes, la foto policial de Duberney Capador había sido mostrada en una conferencia de prensa por la Policía Nacional de Colombia como uno de los presuntos asesinos, según las investigaciones preliminares de la Policía colombiana y haitiana.

"Él era nuestro héroe"

"No fue él: estoy 100% segura de la inocencia de mi hermano y sus compañeros", dijo Jenny Capador a CNN desde Génova, Colombia, una aldea rural en el departamento de Quindío, una región montañosa famosa por el café de calidad y por sus hermosos paisajes.

"Mi hermano es un hombre honorable, siempre ha sido un excelente hermano, hijo y padre de sus dos hijos. Sirvió 20 años en el Ejército, desde que tenía 18. Tenía el sueño de ser un guerrero, de servir a la patria y ayudar a nuestro país a lograr la paz ", dijo.

Cuando era joven, Duberney Capador se unió a las fuerzas especiales del Ejército de Colombia y luchó contra las guerrillas rebeldes en el sur de Colombia, dijo su hermana a CNN. Ella afirma que fue invitado a entrenar en Estados Unidos, una práctica común entre las unidades de élite del Ejército colombiano.

Cuando se jubiló hace dos años, a la edad de 38, Capador comenzó a trabajar en seguridad privada, según su hermana. Los oficiales del Ejército colombiano a menudo son buscados por las empresas de seguridad porque es probable que tengan mucha experiencia en combate directo, gracias a las cinco décadas de guerra de guerrillas de Colombia.

Trabajo para una firma de seguridad de EE.UU.

Capador dice que no sabe a quién podría haber estado protegiendo su hermano, con cuánta gente estaba trabajando, ni quién aparentemente los asediaba. Mostró a CNN una fotografía de su hermano con un uniforme que decía "CTU Security", una firma de seguridad de Estados Unidos, pero dijo que no sabía que él había hecho negocios en Estados Unidos. CNN no pudo comunicarse con CTU Security para hacer comentarios.

Un portavoz de la Policía colombiana le dijo a CNN, el sábado, que estaban trabajando con evidencia preliminar compartida por la Policía haitiana a través de Interpol.

El jefe de Inteligencia Nacional colombiana viajó a Puerto Príncipe el sábado para unirse a la investigación con un grupo de policías colombianos, aunque CNN no pudo verificar si se ha reunido con los sospechosos colombianos detenidos en Haití todavía.

Jenny Capador dice que su único deseo ahora es que el cadáver de su hermano regrese de Haití para llorarlo como se merecía.

"Vamos a darle un funeral de héroe. Era nuestro héroe y el eje de nuestra familia. Amaba estas colinas. Debería descansar aquí".

Etant Dupain, en Puerto Príncipe, contribuyó a este informe.