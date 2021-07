Conoce las diferencias entre variante delta y delta plus 2:33

(CNN) -- Derrotar esta pandemia de covid-19 y la variante delta altamente contagiosa no se trata solo de protegerse mediante la vacuna, también se trata de vacunar a otros en la comunidad, dicen los médicos.

"Incluso si está vacunado, si vive en un área con altas tasas de propagación de covid-19, y con la variante delta en aumento, existe la posibilidad de que pueda infectarse", dijo la médica de emergencias, Dr. Leana Wen, profesora invitado en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

La cepa delta es la variante de coronavirus más transmisible identificada hasta ahora, dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es entre un 40% y un 60% más transmisible que la variante alfa (B.1.1.7) altamente contagiosa, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

En Estados Unidos, la variante delta se ha extendido a todos los estados. Ahora es responsable de más del 50% de los casos de covid-19, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

"En algunas partes del país, este porcentaje es aún mayor, especialmente en áreas con bajas tasas de vacunación", dijeron los CDC . "Este rápido aumento es preocupante y amenaza el progreso que Estados Unidos ha logrado para poner fin a la pandemia".

A medida que la variante delta sigue propagándose, "sabemos que existe un riesgo de infección progresiva" entre las personas completamente vacunadas, dijo Wen. "Entonces, incluso si está vacunado, aún podría infectarse. Lo más seguro es que todos los que lo rodean, incluso si está vacunado, también se vacunen".

Las vacunas covid-19 siguen teniendo una alta eficacia

Incluso cuando las personas contraen infecciones irruptivas, las vacunas siguen teniendo "una eficacia muy, muy alta" en lo que respecta a la prevención de enfermedades graves u hospitalizaciones, dentro del rango del 90%, dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Hay algunos médicos que han expresado interés en dar una dosis de refuerzo de la vacuna a algunos pacientes, como aquellos que podrían estar inmunodeprimidos, dijo Fauci, el domingo.

Pero los CDC y la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) dicen que quienes están completamente vacunados no necesitan una vacuna de refuerzo en este momento.

"Siempre habrá personas, personas bien intencionadas y empresas bien intencionadas que dirán: 'Ya sabes, por la forma en que vemos la situación, parece que podrías necesitar un refuerzo, así que sigamos adelante y demos un refuerzo'. Pero esa no es una recomendación formal ", dijo Fauci.

"Los datos evolucionan. Obtienes más información a medida que pasa el tiempo. Entonces, cuando llegas al punto en el que tienes suficiente información para hacer una recomendación firme, eso no es un cambio radical. Eso es hacer recomendaciones a medida que los datos evolucionan", agregó.

En los estados con baja vacunación, más jóvenes son hospitalizados

A nivel nacional, el 48% de todos los estadounidenses han sido completamente vacunados, según datos de los CDC, el domingo . Pero un tercio de todos los estadounidenses elegibles, los de 12 años o más, aún no han recibido una dosis de la vacuna.

En Missouri, solo alrededor del 40% de la población está completamente vacunada . Los médicos dicen que las habitaciones y el equipo de los hospitales se están agotando, especialmente a medida que más jóvenes son hospitalizados con covid-19.

"Vemos que más personas de 30 años o más se enferman más y requieren hospitalización", dijo el Dr. Mayrol Juárez, del Mercy Hospital, en Springfield. "Además, hemos visto que en esta ola, cada persona se enferma más rápido", señaló.

El Departamento de Salud del estado de Missouri estima que más del 70% del virus que circula en el estado es la variante delta.

Aproximadamente el 91% de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos del Mercy Hospital en Springfield usan ventiladores, dijo el director administrativo, Erik Frederick.

"Es impactante para nosotros tener ese tipo de número", dijo Frederick, el sábado. "Estos son pacientes jóvenes, en sus 20, 30, 40 años, nuevamente, es alarmante, [y] una línea directa con las tasas de vacunación".

Arkansas y Mississippi, también en problemas

En Arkansas, donde alrededor del 35% de la población está completamente vacunada, el estado superó recientemente los 1.000 nuevos casos de covid-19 por día, dijeron funcionarios de salud estatales.

"Arkansas está en el aumento de una tercera ola de covid-19 aquí en nuestro estado, y se está inclinando hacia la gente más joven", dijo el Dr. Cam Patterson, rector de la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas . "También estamos viendo infecciones revolucionarias en personas inmunodeprimidas", sostuvo.

Y en Mississippi, donde solo un tercio de la población está completamente vacunada, "hemos visto casi una adquisición completa en la variante delta", dijo el Dr. Thomas Dobbs, funcionario de salud estatal.

Los nuevos casos de covid-19 y las hospitalizaciones son impulsados ​​principalmente por personas no vacunadas, dijo el Dr. Paul Byers, epidemiólogo estatal.

"Debido al rápido aumento de los casos y brotes de variantes del delta, combinado con la baja tasa de inmunización general en el estado", Mississippi aconseja a las personas mayores de 65 años que eviten las reuniones masivas hasta el 26 de julio, independientemente del estado de vacunación, tuiteó el funcionario de salud estatal.

¿Cuándo podríamos necesitar un refuerzo de la vacuna contra el covid-19?

"Los estadounidenses que han sido completamente vacunados no necesitan una vacuna de refuerzo en este momento", dijeron los CDC y la FDA, en un comunicado conjunto, el jueves.

"Continuamos revisando cualquier dato nuevo a medida que esté disponible y mantendremos informado al público. Estamos preparados para dosis de refuerzo siempre y cuando la ciencia demuestre que son necesarias", agregaron.

Algunos estadounidenses se sintieron confundidos cuando Pfizer dijo que la inmunidad ha disminuido parcialmente para algunos de sus receptores de vacunas a medida que la variante delta se propaga por todo el mundo. Pfizer dijo que está trabajando para desarrollar una dosis de refuerzo para proteger a las personas de las variantes.

"Vemos una disminución de la eficacia de la vacuna en Israel contra la variante delta, pero esa disminución de la eficacia parece estar agrupada entre las personas mayores y que fueron vacunadas hace un tiempo", dijo el Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la FDA y actual miembro de la junta en Pfizer, a "Face the Nation", de CBS, el domingo.

"Con respecto a los refuerzos, estamos hablando de una tercera dosis de la vacuna existente", dijo Gottlieb.

"Cualquiera que se vacune en este momento no necesitará un refuerzo. Si sale y se vacuna ahora mismo, esa vacuna lo ayudará durante el otoño y el invierno [boreal]. De lo que realmente estamos hablando ahora es de personas que estaban vacunados hace un tiempo, donde puede haber una disminución de la eficacia", explicó.

El jueves, Pfizer dijo que pronto publicaría datos sobre una tercera dosis de vacuna y los enviaría a la FDA, la Agencia Europea de Medicamentos y otros reguladores. Pfizer dijo que buscaría la autorización de uso de emergencia de la FDA para una dosis de refuerzo en agosto.

El Dr. Jerome Adams, director general de Sanidad de EE.UU. durante la administración Trump, dijo que está de acuerdo con los CDC y la FDA en que las personas completamente vacunadas no necesitan una vacuna de refuerzo en este momento.

"Las vacunas son su mejor opción en este momento", dijo Adams, el viernes. "Siguen siendo increíblemente efectivas. Y si tenemos que recibir un refuerzo, solo tenemos que recibir un refuerzo. Hacemos eso para la gripe todos los años, por lo que la gente no debería preocuparse demasiado por eso", agregó.

Los CDC fomentan el aprendizaje en persona, con precauciones de seguridad

Con millones de estudiantes que regresan a las aulas en las próximas semanas, los CDC dijeron que las escuelas deberían priorizar el aprendizaje en persona combinado con medidas de seguridad.

Los estudiantes, maestros y personal que están completamente vacunados no necesitan usar mascarillas en la escuela, dijeron los CDC. Pero aquellos que no están completamente vacunados, incluidos los niños menores de 12 años que aún no son elegibles, deben usar tapabocas en el interior, dijeron.

Los CDC sugieren que las escuelas ofrezcan vacunas covid-19 en el lugar, proporcionen licencia por enfermedad pagada para que los empleados se vacunen y excusen las ausencias para que los estudiantes de 12 años o más se vacunen.

Si los casos de covid-19 son bajos en una comunidad y las escuelas locales quieren alejarse de las precauciones pandémicas, deberían hacerlo gradualmente, dijeron los CDC en un borrador de la guía obtenida por CNN.

"Si las localidades deciden eliminar las estrategias de prevención en las escuelas según las condiciones locales, deben eliminarlas una a la vez y monitorear de cerca [con pruebas adecuadas] cualquier aumento en los casos de covid-19 antes de eliminar la siguiente estrategia de prevención", dice la guía.

Hacer que más personas se vacunen ayudará en ese esfuerzo, dicen muchos expertos.

Miguel Márquez, Polo Sandoval, Ben Tinker, Maggie Fox, Aya Elamroussi, Deanna Hackney, Virginia Langmaid, Deidre McPhillips y Lauren Mascarenhas, de CNN, contribuyeron a este informe.