(CNN Español) -- En este episodio de preguntas de la audiencia sobre el covid-19, el doctor Huerta aclara diversas dudas sobre las vacunas y enfermedades preexistentes. Además, habla de qué ocurre con la segunda dosis de aquellas personas que contrajeron el virus tras la primera inyección.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Preguntas sobre la vacuna contra el covid-19

Dr. Buenas noches una consulta el 15 nos colocaron la 1era dosis de sinopharm al personal de salud q faltaba en Perú y el 6 era la segunda dosis, no pude ponermela por sospecha covid, aún en monitoreo, hasta cuando podría aplicarla? Gracias — Lily Barboza Veliz (@barboza_lily) July 11, 2021 publicidad

Según los CDC de Estados Unidos, podría hacerlo en cualquier momento después de superar la enfermedad. Sin embargo, le ruego averiguar las disposiciones de su país, las cuales le pueden pedir que espere 90 días, que es el tiempo que la protegen los anticuerpos naturales producidos por la enfermedad.

@drhuerta Buena tarde, tengo una inquietud. ¿Tiene información sobre la vacuna australiana Clover? En Colombia vienen adelantado pruebas y ya están en la 3ra fase, me gustaría ser voluntario, pero no encuentro suficiente información sobre ello. Agradezco me dé respuesta. Gracias! — Juan lopez (@Juanlop48241392) July 10, 2021

Hola, Juan. En realidad, la compañía Clover es China y ha desarrollado una vacuna basada en las proteínas de la espiga del SARS-CoV-​2, combinadas con sales de aluminio como potenciador de la inmunidad. Tienen algunas publicaciones científicas de estudios preclínicos y de fase 1 que demostraron actividad inmune y baja toxicidad, sin embargo, le ruego que hable con su médico de cabecera para una mejor orientación.

Por favor que pasa si colocan la vacuna Spuknik 5 a los 92 o 93 días? Tiene el mismo efecto? En Bolivia así van a poner — virginia andrade (@vmandradeg) July 10, 2021

Hola, Virginia. Aunque no hay ninguna publicación científica que lo avale, el director del Instituto Gamaleya de Rusia aseguró a la agencia rusa de noticias TASS en abril que la segunda dosis podía darse a los tres o cuatro meses de la primera. Recientemente, sin embargo, el Fondo Ruso de Inversión Directa, que financió el desarrollo de esta vacuna, dijo que ese intervalo podría extenderse a 180 días.

@drhuerta tengo las dos dosis de Pfizer y aún así me contagie; creo que será difícil saber qué variante lo provocó, pero debo confiar en que la vacuna me protege de enfermedad severa o grave? — Armando Domínguez (@HArmando1975) July 9, 2021

Hola Armando, eso es cierto. Por lo general, las personas que contraen covid-19 dos semanas después de haber recibido la segunda dosis de vacuna desarrollan una enfermedad leve y tienen muy remota posibilidad de complicarse.

Doctor mi nombre es liliana tuve corona virus asintomático en enero en marzo me vacune con astrazeneca ahora estoy en Miami y me tengo que vacunar con faizer aquí en Miami me an dicho en varias partes que ellos no tienen la orden de vacunar si ya tienes otra vacuna que hago docto — Eva Lilianazea (@ELilianazea) July 7, 2021

Hola, Liliana. Creo que debe hablar con un médico para que le ordene una sola dosis de Pfizer, la cual completaría su vacunación, ya que solo recibió una sola dosis de AstraZeneca.

@drhuerta Dr. disculpe si es que contraje Covid-19, 9 días después de la primera dosis de la vacuna Sinopharm, ¿debería continuar con la segunda dosis el día 21? Gracias. — Hugo Santa Cruz (@hugo_santa_cruz) July 7, 2021

Hola, Hugo. Según los CDC de Estados Unidos, puede vacunarse en cualquier momento después de haber superado la enfermedad, aunque puede esperar hasta el día 90, porque la inmunidad que le da la enfermedad natural dura por lo menos ese tiempo. Sin embargo, averigüe las regulaciones en el país en el que vive.

@drhuerta tengo una pregunta con todo respeto Dr. Huerta. Como hacen las autoridades para verificar que una persona efectivamente está vacunada y que tipo de vacuna tiene. Gracias Dr. Bendiciones. — SANTIAGODAZACASTILLO (@saNNtiago16) July 8, 2021

Hola, Santiago. Es una buena pregunta, pero te digo que no existe ningún método seguro para saber con certeza si una persona se vacunó. Es un asunto de honradez, aceptar la palabra de alguien que dice que se ha vacunado. En estos tiempos, en que hasta las tarjetas de vacunación pueden ser falsificadas, la Unión Europea ha implementado un sistema electrónico de verificación de vacunas.

Dr huerta a qué tan efectiva es la vacuna de sinovac — Carlos Baquezea (@CBaquezea) July 8, 2021

La vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac tiene una eficacia para prevenir la enfermedad sintomática de 50,65% en Chile y 83,5% en Turquía. Sin embargo, como lo escuchamos en el episodio del 3 de junio, esa vacuna disminuyó en 95% las muertes en el pueblo de Serrana en Brasil, ciudad que vacunó a casi todos sus habitantes.

Me puse Astrazeneca 1era dosis el 29 de abril, puedo ponerme las 2 de Pfizer 7 de agosto y 28 de agosto? O me pongo solo una Pfizer? Gracias — Jorge (@Jorge52627930) July 8, 2021

Hola, Jorge. Debido a que ya recibió la primera dosis, solo necesita completarla con una sola dosis de Pfizer.

Luis pregunta: ¿Qué vacuna es recomendable para una persona de 62 años que superó covid-19 y tiene colesterol y triglicéridos elevados?

Hola, Luis. Cualquiera de las vacunas aprobadas y de uso en el mundo es capaz de proteger a esa persona. También es importante que vea al médico para que le aconseje cómo controlar la elevación del colesterol y triglicéridos.

Preguntas sobre lo que se puede tomar o hacer luego de vacunarse

@drhuerta Buenas tardes Dr. Huerta por favor una consulta, hace tres días recibí mi primera dosis de Pfizer tuve pequeños síntomas como molestias en la parte de atrás de la cabeza, algo de sueño, dolor en el pinchazo y al siguiente día leve malestar en el cuerpo y leve fiebre per — Raquel (@raquel_2767) July 10, 2021

Hola, Raquel. No se preocupe, los síntomas después de la vacunación pueden controlarse con cualquier medicamento, sin que esto afecte la efectividad de la vacuna.

@drhuerta cuanto tiempo debe pasar de la segunda dosis de pfizer para beber bebidas embriagantes en exceso sin problemas? — Ronald Eicardy (@RonaldEicardy) July 9, 2021

En realidad, no hay problema con el consumo moderado de alcohol y la vacuna contra covid-19. Si tienes la costumbre de tomar un vaso de vino o una cerveza con la comida, puedes seguirlo haciendo en cualquier momento.

@drhuerta estimado Doctor una pgta ¿con cuántos días de anticipación o posterioridad a la vacuna COVID puedo tatuarme?. Gracias — Renato Salas Delgado (@RenatoSalasD) July 9, 2021

Excelente pregunta, Renato. Si no tienes efectos secundarios por la vacuna, podrías hacerlo en cualquier momento.

@drhuerta tengo una duda el 01/julio me vacune contra el covid con astrazeneca , puedo inyectarme un anticonceptivo o espero? — Beatriz 503 (@Beatriz01618176) July 7, 2021

Hola, Beatriz. De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, las mujeres que reciben las vacunas de AstraZeneca pueden seguir usando sus hormonas anticonceptivas. De todos modos, te ruego que consultes con tu médico personal.

@drhuerta tengo una duda que nadie me puede quitar, me he vacunado y el mismo día debí trabajar con cloro- lavandina, al respirar esos químicos no genera ningún tipo de problemas con mi vacunación? — Leiva Leonel (@lett01_) July 9, 2021

Hola, Leonel. No se preocupe, no debe haber ningún problema con que esos vapores de químicos vayan a afectar la eficacia de la vacuna que recibió.

Dudas sobre enfermedades y medicamentos y sus posibles interacciones con la vacuna

Los alérgicos a la estreptomicina se pueden vacunar? — guerrera sin limites (@queen2609) July 10, 2021

Claro que sí, Guerrera. Según los CDC, no hay ningún problema para que una persona alérgica a algún medicamento reciba una vacuna contra covid-19.

@drhuerta Buenas tardes Dr. Le saludo desde La Paz, Honduras, le consulto mi padre de 83 años sufrió una pancreatitis aguda en abril, el está mucho mejor. El puede vacunarse contra el vovid-19 — Lolita (@DoloresIsaca) July 9, 2021

Hola, Lilita. Claro que sí, si su papá ya está recuperado de la pancreatitis, se puede vacunar sin ningún problema. Por su edad, él es persona con riesgo.

Renzo y Firefighter preguntan: ¿Qué efectos tiene el tomar metotrexato en pacientes vacunados con las dos dosis de Pfizer?

Un reciente estudio ha demostrado que el 25% de las personas que toman metotrexato para diversos trastornos del sistema inmunológico, tales como artritis reumatoide o esclerosis múltiple, presentan una respuesta inmunitaria más débil a la vacuna contra la enfermedad por coronavirus (covid-19).

Les ruego hablar con sus médicos para determinar el momento en que deben vacunarse.

dr disculpe un saludo desde mi país Colombia,es que tengo una sobrina que sufre de prolapso válvula mitral y todavía no la han vacunado usted que vacuna me recomienda dado que ella tiene ese problema y si antes de vacunarse puede tomarse algunos exámenes clínicos gracias?? — christian Salazar hoyos (@christi50563394) July 9, 2021

Hola, Christian. Todas las personas con enfermedades cardiovasculares son de riesgo de complicarse si se infectan con el nuevo coronavirus. Por lo tanto, una persona con una alteración de las válvulas del corazón debe protegerse.

@drhuerta Buenas Dr. HUERTA le escribo desde Bolivia. Consulta es cierto que las personas con bajas defensas no deben colocarse la vacuna de Jhonson & jhonson ?. Muchas gracias — M. Zeballos (@MirZeballos) July 9, 2021

Hola, Mir. En primer lugar, habría que definir y clarificar qué significa el término “bajas defensas”. Existen raras condiciones en las que una persona no produce anticuerpos o células de memoria ante la estimulación por un antígeno o sustancia estimulante del sistema de defensa. Debe consultar con un médico para que le aclare.

@drhuerta Mi consulta es sobre una droga oncologica llamada keytruda y las vacunas para el covid, se pueden aplicar sin problemas serios o no??? Muchas gracias!!! — roberto (@harpsur2005) July 5, 2021

Hola, Roberto. Según un estudio israelí publicado en The Lancet Oncology del 1 de abril de 2021, las personas que están recibiendo medicamentos inmunomoduladores, como Keytruda, no presentan complicaciones por la vacuna de Pfizer, comparadas con personas que no reciben ese tipo de medicinas. Obviamente, le ruego hablar con su médico oncólogo.

Otras dudas sobre el covid-19

@drhuerta buen día doctor. Desde Chile. Cuales son los tiempos que tienen habitualmente para secuenciar y detectar si un Covid-19 es variante Delta. Acá existen 2 de definiciones de contacto estrecho para realizar la trazabilidad, dependiendo de la variante. Gracias de antemano🙏🏾 — Carlos Durán-Calquin (@carlosduran0316) July 10, 2021

Buena pregunta, Carlos. En circunstancias ideales, el análisis para determinar la secuencia genética del virus demora entre tres y siete días hábiles en completarse.

@drhuerta hola dr, en una persona vacunada, el virus puede hacer mutaciones? Saludos desde Panamá 🇵🇦 — Ricardo Domínguez (@El_kObE) July 8, 2021

Excelente pregunta, Ricardo. Teóricamente, cada vez que el virus se replica es capaz de mutar, de tal modo que, si una persona vacunada se infecta y el virus se replica, eso podría suceder. No tenemos conocimiento de que eso se haya estudiado.

@drhuerta Buenas tardes doctor, gracias por siempre compartir tan valiosa información sobre la pandemia. Mi pregunta es si tomo multivitaminas y suplementos de vitaminas D, C y Zinc, me ayuda en algo a combatir el virus o no me ayuda en absolutamente nada, gracias. — Lucas Vázquez (@puntonetarroba) July 5, 2021

Hola, Lucas. Las vitaminas y minerales son esenciales para la integridad de nuestro sistema de defensa. Sin embargo —a no ser que existan condiciones especiales estudiadas por un médico—, esas sustancias deben obtenerse de los alimentos, no de las pastillas de suplementos.

