Inesperada celebridad se suma al pedido "Free Britney" 0:53

(CNN)-- Britney Spears está en conversaciones con Mathew Rosengart, un ex fiscal federal, sobre la posibilidad de representarla en su batalla de tutela, dice una fuente con conocimiento del asunto a CNN.

Samuel D. Ingham fue nombrado por primera vez por el tribunal como abogado de Spears al principio de su tutela, en 2008. Ingham presentó una solicitud de renuncia el 6 de julio.

Durante su declaración ante el tribunal, el mes pasado, Spears declaró que quería elegir a su propio abogado. Se espera que la jueza de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, Brenda Penny, considere la solicitud de la cantante de un nuevo abogado, en una audiencia, el miércoles.

"Realmente no he tenido la oportunidad de elegir por mí misma a mi propio abogado", dijo Spears durante una audiencia, el 23 de junio. "Me gustaría poder hacerlo".

Rosengart no hizo ningún comentario cuando CNN se puso en contacto con él, el lunes.

TMZ y The New York Times fueron los primeros en informar de la noticia, durante el fin de semana.

Rosengart es actualmente accionista de la firma de litigios Greenberg Traurig. Ha representado a Steven Spielberg, Julia Louis-Dreyfus y Sean Penn, en el pasado.