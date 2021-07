¿Eres elegible para el crédito tributario por hijos? 2:50

(CNN)-- Melinda Williams, una madre casada con cinco hijos, no creía que su familia calificaba para recibir el crédito tributario por hijos ya que no ganan lo suficiente para presentar una declaración de impuestos. Por lo tanto, la residente de la ciudad de Nueva York no prestó mucha atención al beneficio que el Congreso aumentó a inicios de año.

Pero luego su pastor, el obispo Mitchell Taylor del Center of Hope International, le dijo la semana pasada que el crédito ampliado podría tener un valor de US$ 3.000 para cada uno de sus hijos en 2021. Al día siguiente día, Williams hizo una cita en Urban Upbound, un centro gratuito de preparación de las declaraciones de impuestos que Taylor fundó, y presentó una declaración de 2020 que le permitirá a la familia de Queens recibir no solo los pagos mensuales del crédito tributario por hijos, sino también varios pagos de estímulo que se perdieron.

Williams planea usar los fondos para cubrir algunos gastos, así como útiles escolares y ropa para sus dos niñas y tres niños, que tienen entre 7 y 17 años. Ella y su esposo también esperan ahorrar algo de dinero para pagar la universidad y comprarse una casa algún día.

"Reduce la ansiedad", dijo Williams, ama de casa, sobre lo que significan para ella los nuevos beneficios. Con este beneficio "no genera estrés preguntarse qué vas a hacer si se acaba el dinero antes de que termine el mes".

¿Por qué EE.UU. no aprueba ley para cuidado de niños? 3:22

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) espera llegar a millones de familias de bajos ingresos como los Williams a medida que se comienza a implementar la expansión masiva del crédito tributario por hijos esta semana. Llevar los fondos a estos hogares es crucial para la administración de Biden y el objetivo de los demócratas del Congreso de reducir la pobreza infantil casi a la mitad para 2021 a través del beneficio ampliado.

Como parte de la mejora, la mitad del crédito se enviará a los hogares en cuotas mensuales. Los pagos comienzan el 15 de julio y se extienden hasta fin de año.

publicidad

La mayoría de los padres no tienen que hacer nada para obtener los fondos, ya que el IRS ya tiene sus declaraciones de 2020 o 2019 que muestran que hicieron la reclamación del crédito tributario regular por hijos, que era de US$ 2.000 por cada hijo hasta los 17 años, hasta este año. Aproximadamente 39 millones de hogares, que cubren al 88% de los niños, comenzarán a recibir los pagos mensuales automáticamente. El IRS ha enviado más de 36 millones de cartas a los padres informándoles sobre el crédito mejorado y su posible elegibilidad.

Pero aquellos que no presentaron sus declaraciones o que utilizaron la herramienta para no declarantes de la agencia para recibir los cheques de estímulo del año pasado deben tomar medidas para obtener los pagos del crédito tributario por hijos. No se sabe exactamente cuántos niños hay en estas familias, pero se estima que alrededor de 5 millones.

Sin embargo, llegar a estas familias no será fácil. El esfuerzo también se basa en miles de grupos comunitarios en todo el país, que están tratando de educar a los padres sobre el crédito mejorado y estimularlos a presentar declaraciones o registrarse en el sitio web del IRS, esfuerzos que podrían requerir mucha ayuda.

Un crédito fiscal por hijos reforzado

Los padres elegibles pueden obtener la mitad de su crédito, hasta US$ 300 por mes por cada niño menor de 6 años y hasta US$ 250 por cada uno de 6 a 17 años, desde ahora hasta el resto del año. Pueden reclamar la otra mitad cuando presenten sus impuestos de 2021 el próximo año.

Los pagos provienen del Plan de Rescate Estadounidense de los demócratas de US$ 1,9 billones, que reforzó el crédito fiscal por hijos existente, otorgando a las familias hasta US$ 3.600 por cada niño menor de 6 años y hasta US$ 3.000 por cada uno de 6 a 17 años para 2021.

El crédito mejorado completo estará disponible para jefes de familia que ganen US$ 112.500 y contribuyentes conjuntos que ganen hasta US$ 150.000 al año. Después de esta cifra comienza a eliminarse gradualmente.

Otro punto clave para combatir la pobreza es que el paquete de ayuda hace que el crédito fiscal sea totalmente reembolsable para que más padres de bajos ingresos puedan aprovecharlo. Anteriormente solo había sido reembolsable parcialmente, lo que dejó a aproximadamente 23 millones de niños sin poder obtener el crédito completo porque los ingresos de sus familias son demasiado bajos.

Sin embargo, el crédito ampliado solo está vigente en 2021, aunque los demócratas esperan extenderlo.

¿Condonar deuda universitaria reduce inequidad económica? 3:25

El esfuerzo de divulgación

La administración de Biden, junto con el IRS y organizaciones comunitarias de todo el país, están realizando un esfuerzo importante para llegar a familias de muy bajos ingresos que no habían calificado para la totalidad o la mayor parte del crédito en el pasado. La agencia aprovecha el alcance que logró desde que comenzó a enviar las tres rondas de pagos de estímulo a estos hogares durante la pandemia.

Urban Upbound, que ayudó a Williams, es uno de varios grupos comunitarios en 12 ciudades que se asoció con el IRS durante dos fines de semana este verano en un esfuerzo para ayudar a las familias de bajos ingresos a presentar sus declaraciones para que puedan recibir el crédito mejorado. Además de Nueva York, las ciudades incluían Atlanta, Detroit, Las Vegas, Miami, Filadelfia, Phoenix, Houston, Milwaukee, St. Louis y Los Ángeles, así como la ciudad de Washington.

La agencia seleccionó estas ubicaciones basándose en datos que indican que muchos niños que viven en ellas no aparecen en los registros del IRS, dijo Sue Simon, directora de asistencia al cliente, relaciones y educación en la división de salarios e inversiones de la agencia. Se tiene planeado identificar otras ciudades durante el verano.

Si los padres no quieren presentar una declaración completa, pueden usar un portal del IRS que les permite registrarse para recibir el crédito tributario por hijos mejorado, similar a la herramienta utilizada el año pasado por más de 8 millones de personas para registrarse y recibir los cheques de estímulo, según la agencia. Los usuarios pueden proporcionar la información necesaria sobre sus hogares y, si así lo desean, sus cuentas bancarias para que el IRS pueda depositar los fondos directamente.

El IRS y las organizaciones sin fines de lucro también están colocando volantes en agencias de apoyo locales, supermercados, bancos de alimentos, refugios para víctimas de violencia doméstica, eventos comunitarios y otros lugares. Están usando las redes sociales y tratando de correr la voz sobre el crédito y las formas en que las familias pueden solicitarlo a través de lugares religiosos, grupos de vecinos y otras fuentes confiables.

Las agencias del gobierno local y las organizaciones comunitarias son fundamentales para llegar a estas familias y brindarles las herramientas y los recursos necesarios para obtener el crédito, dijo Patrick Cooney, subdirector de movilidad económica de Poverty Solutions en la Universidad de Michigan.

La semana pasada, Bread for the World, un grupo cristiano contra el hambre, organizó un seminario web para las iglesias y los bancos de alimentos de su red para explicar el crédito y recorrer el portal, así como para escuchar a Gene Sperling, un funcionario de la administración de Biden que supervisa la implementación de la ley de ayuda frente al covid-19. También está construyendo un juego de herramientas con información en diferentes idiomas para difundir en las comunidades.

"No creo que haya habido ninguna otra política en décadas que reduzca la pobreza y el hambre como esta", dijo Sergio Mata-Cisneros, analista de política interna del grupo, que trabaja con 250.000 activistas.

Algunos defensores planean ir de puerta en puerta para educar a las familias. Muchas personas no se sienten cómodas hablando de sus impuestos, particularmente en un entorno virtual o por teléfono, dijo Jessica Brown, directora de iniciativas estratégicas de Community Development Advocates of Detroit, que tiene más de 200 organizaciones comunitarias como miembros.

La organización está encabezando un esfuerzo de 40 grupos locales para llegar a 20.000 hogares para fines de octubre, brindándoles información, pero también tratando de conectarlos con profesionales que de manera gratuita los ayuden a preparar las declaraciones o de ayudarlos a usar el portal del IRS.

"Esta campaña tendrá éxito porque estamos utilizando aquellas organizaciones en las que estas personas confían, en las que ya confían para encontrar información para otros recursos", dijo Brown.

"Esa es una parte clave: esa relación de confianza con alguien que ya conoce las necesidades de los residentes", continuó. "Tener eso hará que sea más fácil para los residentes superar el obstáculo de '¿es esto algo que puedo hacer?' o cualquier barrera que les impida declarar impuestos".

Mira si calificas para recibir un cheque por tener hijos 1:04

Una tarea difícil

No será fácil para el IRS y los grupos comunitarios lograr que se registren muchas personas que aún no declaran, especialmente después de los intensos esfuerzos para lograr que los estadounidenses de muy bajos ingresos presenten sus solicitudes para obtener sus cheques de estímulo.

"La difusión es mucho más difícil", dijo Francine Lipman, profesora de derecho tributario en la Universidad de Nevada, Las Vegas, que trabaja con grupos locales.

El viernes pasado solo dos personas presentaron su declaración de impuestos para reclamar el crédito en Urban Upbound en la ciudad de Nueva York, y el IRS vio una baja participación en algunos de sus sitios en su evento a fines de junio, aunque la agencia atendió a más de 1.000 personas en 12 ciudades ese fin de semana, dijo Simon.

Lo que complica las cosas es que algunas ubicaciones para la preparación de declaraciones permanecen cerradas, están trabajando virtualmente o tienen menos personal debido a la pandemia, mientras que otras no tienen la capacidad para operar fuera de la temporada de presentación de impuestos tradicional.

Además, el portal de no declarantes del IRS es difícil de usar en un teléfono móvil, y muchos estadounidenses de bajos ingresos carecen de acceso a una computadora, dicen los defensores. Además, la información está solo en inglés, aunque la agencia dice que está trabajando en una versión en español. Eso significa que los grupos comunitarios tienen trabajo adicional que hacer para guiar a través del sitio a personas que no hablan inglés.

Beneficio fiscal por hijos: ¿quién lo recibirá y cuándo? 1:17

Además, los no ciudadanos que buscan los Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) del IRS que necesitan para solicitar el crédito para sus hijos que son ciudadanos enfrentan largas demoras, dijo Lipman.

Sin embargo, confía en que más personas tomarán nota una vez que los cheques de US$ 300 comiencen a llegar a las cuentas bancarias de sus amigos y familiares a finales de esta semana.

"Una vez que les explicamos que pueden obtener su dinero cuando declaran sus impuestos o pueden obtener este dinero durante el año para ayudarlos con sus gastos diarios, esa es la motivación", dijo Pat Smith, director del programa Nevada Free Taxes Coalition, que tiene dos sitios en Las Vegas que ayudarán a los residentes a presentar sus declaraciones hasta mediados de octubre. "La mayoría de estas personas viven al límite de todos modos. Por lo tanto, cualquier pequeña cantidad que ingrese mensualmente los ayudará".

El potencial de obtener un crédito mensual de US$ 750 para sus tres hijos adolescentes es lo que atrajo a Ivelisse Vásquez, una limpiadora de casas que perdió su trabajo en la pandemia. Vásquez vio información sobre el beneficio mejorado en su teléfono. Dijo que podría usar los fondos para pagar el alquiler y las facturas, así como los útiles escolares para sus hijos.

"Traje todo", dijo, acariciando una bolsa negra con sus documentos financieros, "así que espero poder conseguir algo".