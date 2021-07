Una copia de "Super Mario 64" de más de US$1,5 millones 1:01

(CNN) -- Una copia de "Super Mario 64" se vendió por más de US$ 1,5 millones, batiendo el récord de la venta más cara de un videojuego en una subasta.

La copia sellada del clásico videojuego de Nintendo 64 alcanzó, el domingo, un precio de US$ 1,56 millones, contando los honorarios.

La casa de subastas Heritage, con sede en Dallas, dijo que era la primera vez que un juego superaba el millón de dólares. La venta superó un récord establecido hace apenas dos días, cuando otro juego de Nintendo, "The Legend of Zelda", fue vendido por US$ 870.000, dijeron los subastadores.

"Super Mario 64" salió a la venta en 1996 e inmediatamente se convirtió en uno de los juegos más queridos y vendidos de la franquicia de Nintendo.

Fue la primera edición de "Super Mario", que incluía un juego en 3D. Su éxito supuso un impulso para la consola Nintendo 64 y sentó las bases para una serie posterior de videojuegos en 3D.

"Después de la venta récord del primer juego de la serie Zelda, el viernes, la posibilidad de superar el millón de dólares en un solo videojuego parecía una meta que tendría que esperar a otra subasta", dijo la especialista en videojuegos de Heritage Auctions, Valarie McLeckie, en un comunicado.

"¡Nos sorprendió que fuera en la misma! Estamos orgullosos de haber formado parte de este acontecimiento histórico", añadió.

El juego que se vendió estaba sellado de forma impecable, consiguiendo la máxima calificación posible de A++ por parte de la empresa de clasificación de videojuegos WataGames.

La eterna popularidad del universo de "Super Mario", que se creó cuando se lanzó la primera edición de la serie, en 1985, ha impulsado varias subastas de alto nivel y ha alimentado toda una industria de artículos nostálgicos.

Antes de las dos ventas que batieron el récord, se cree que el precio más alto jamás pagado por un juego en una subasta era de US$ 660.000, pagados en abril por una copia sellada de "Super Mario Bros".

El interés por otros juegos de Nintendo 64 también sigue siendo fuerte. El año pasado, Pokémon Snap, un juego clásico de la época, fue reeditado para la consola Nintendo Switch.