Fleets, el clon de Snapchat creado por Twitter... desaparece

Nueva York (CNN Business) -- La mayoría de las principales plataformas de redes sociales han creado su propia versión de las Historias de Snapchat, pero Twitter es el primero en admitir que su experimento llamado Fleets fue un fracaso.

La compañía anunció este miércoles que el 3 de agosto eliminará Fleets, su herramienta de publicaciones que desaparecen a menos de un año de presentarlo, ya que los usuarios estaban menos interesados ​​en compartir sus "pensamientos fugaces" en Twitter de lo que esperaban.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff

we're sorry or you're welcome

— Twitter (@Twitter) July 14, 2021