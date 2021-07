Las 5 cosas que debes saber este 15 de julio: El estado de salud de Bolsonaro

La Casa Blanca se prepara para luchar contra la desinformación sobre las vacunas. ¿Qué millonario ganará la carrera del espacio? EE.UU. evalúa instalar un "teléfono rojo" para comunicarse con China. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Jair Bolsonaro tiene obstrucción intestinal

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado a un hospital en Sao Paulo para que le realicen pruebas adicionales para determinar si necesita una cirugía de emergencia, según la Secretaría Especial de Comunicación Social de Brasil. El Dr. Antonio Luiz Macedo, el médico responsable de las cirugías en Bolsonaro tras un ataque con cuchillo en 2018, encontró una obstrucción intestinal y decidió llevarlo a un hospital en São Paulo.

Qué le dijo a la policía el acusado de conspirar para asesinar al presidente de Haití

Christian Emmanuel Sanon, el último ciudadano estadounidense en ser arrestado en relación con el asesinato del presidente de Haití, ha sido acusado por las autoridades de orquestar un complejo plan multinacional para hacer realidad sus propias ambiciones políticas.

Exclusivo: así persiguieron a los supuestos asesinos de Moïse 3:54

La Casa Blanca se prepara para luchar contra la desinformación sobre la vacuna

El propio presidente Joe Biden respondería pronto algunos de los mensajes corrosivos que emanan de la derecha, dijeron las autoridades, mientras los esfuerzos de vacunación de la administración chocan contra un muro justo cuando la variante delta del covid-19 se propaga por todo el país.

Dr. Huerta: EE.UU. dividido entre vacunados y no vacunados 1:05

EE.UU. evalúa instalar un "teléfono rojo" para comunicarse con China

El gobierno de Biden está examinando la posibilidad de establecer una línea directa de emergencia con el gobierno chino similar al llamado "teléfono rojo" establecido entre EE.UU. y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, que permitió la comunicación directa con el Kremlin como una forma de evitar una guerra nuclear.

Hubo récord de muertes por sobredosis en EE.UU. en 2020, según los CDC

Más de 93.000 personas murieron de sobredosis de drogas en 2020, según información provisional difundida por el Centro Nacional de Estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). Eso representa un 29,4% de aumento con respecto a las 72.151 de muertes proyectadas en 2019.

La otra epidemia en EE.UU.: muertes por sobredosis 0:37

A la hora del café

Las ciudades con el peor calor urbano

Hay ciudades en EE.UU. donde el calor del verano suele dispararse y la temperatura puede cambiar en cuestión de cuadras. Lee aquí sobre estos lugares.

Salmones en riesgo por calor extremo en California 0:48

¿Qué millonario ganará la carrera del espacio?

Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson han invertido gran parte de su fortuna en lograr su sueño de viajar al espacio. Pero, ¿quién ganará esta competencia?

Mira lo que Branson regaló tras su viaje al espacio 1:49

Podría haber un euro digital para mediados de esta década

El Banco Central Europeo está avanzando con los esfuerzos para crear una versión digital del euro a medida que disminuye el uso del efectivo y China intensifica las pruebas de su propio e-yuan.

Dólares digitales en Estados Unidos: así funcionarían 1:03

Cómo preparar tus finanzas para la pospandemia

Antes de que decidas abrir tu billetera, hay algunas cosas que deberías hacer para preparar tus finanzas.

Cinco lecciones del covid-19 a las finanzas personales 3:27

La oscilación de la Luna provocará más inundaciones en 2030

Según la NASA, en poco más de una década se producirá un "dramático" aumento de las inundaciones por las mareas altas en Estados Unidos.

EE.UU. tendrá más inundaciones costeras desde 2030 0:59

La cifra del día

299

El CEO promedio de una empresa listada en el índice S&P 500 (que reúne a las compañías más grandes por capitalización de mercado en EE.UU.) tuvo ingresos 299 veces más altos que un empleado promedio el año pasado.

Millonarios ganan más en la pandemia, según Bloomberg 0:56

La cita del día

"Estoy bien, no me maltrataron, no me secuestraron. Me llevaron por instigación a delinquir que es por promover lo de las campañas de manifestación"

La youtuber cubana Dina Fernández, conocida como Dina Stars, reapareció para anunciar que ya estaba en su casa luego de haber sido detenida el martes por la policía.

“Libertad e intervención”, el grito de cubanos en Miami 3:03

Selección del día

Y para terminar…

Buscó a su hijo secuestrado por 24 años: finalmente se reunieron

Padres se reúnen con su hijo secuestrado tras 24 años 1:03

Guo Xinzhen tenía 2 años cuando fue secuestrado cerca de su casa en China. Su padre recorrió 500.000 kilómetros en motocicleta intentando encontrarlo. La búsqueda inspiró una película. Hoy, 24 años después, padre e hijo finalmente se reunieron. Conoce esta historia conmovedora con final feliz.