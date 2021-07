La inflación está aumentando en EE.UU. por estas razones 1:16

(CNN) -- Si has intentado comprar un automóvil... una casa ... remodelar tu casa ... poner gasolina en tu automóvil... comprar en el supermercado... comer en un restaurante... o comprar mucho de cualquier cosa, entonces lo sabes.

Todo parece estar más caro.

Los restaurantes afectados por los cierres de covid ahora dicen que pueden necesitar más ayuda del Gobierno para superar los crecientes costos de los alimentos. ¿Granos? Un aumento de 93,8% en un año. ¿Carne de res? Aumento de 41,4% en un año. ¿Manteca y aceite de cocina? Aumento de 34,8%

No es anecdótico. Es un hecho. El índice de precios al consumidor, el indicador clave de la inflación en el país, experimentó el mayor salto de un mes en 13 años en junio. Los precios subieron un 5,4% durante el año pasado, también el mayor salto en 13 años.

Los precios de la gasolina encabezan la lista, con un aumento de más del 45% en comparación con hace un año.

Pero hay un asterisco importante ahí. Los precios de la gasolina son a menudo relativamente volátiles y hace un año eran extremadamente bajos.

Cada historia de inflación es ligeramente diferente, pero todas comparten la pandemia. Al escribir sobre la inflación, Chris Isidore de CNN explicó la complicada situación que ha llevado a que los precios de los automóviles se disparen:

Los precios de los automóviles están subiendo debido a la fuerte demanda de automóviles por parte de los consumidores, junto con una oferta limitada debido a la escasez de chips de computadora necesarios para construir los autos. Las empresas de alquiler de automóviles, un vendedor clave de automóviles usados, ya vendieron gran parte de su flota de automóviles el año pasado para recaudar efectivo durante la pandemia y ahora no tienen suficientes automóviles para alquilar.

Primas posteriores a una pandemia. Edmunds.com hizo un análisis para CNN Business y descubrió que algunos autos de un año se venden por más que los nuevos, durante el apogeo de la pandemia. En mi opinión, eso es similar a las historias de personas que pagan seis o incluso siete cifras por encima del precio de venta de casas.

Las personas que salen de la pandemia y gastan el dinero que ahorraron o el dinero que reciben del Gobierno es fundamental para todo esto. Pero Isidore escribe que existe una seria duda sobre si esta burbuja de precios será permanente:

Aunque la inflación prolongada puede ser motivo de preocupación, hay razones para creer que esta reciente subida de precios, aunque pronunciada, será temporal. La inflación se está disparando en parte porque los precios están volviendo a niveles normales después de que la economía cayó en recesión. Eso hace que las comparaciones interanuales parezcan eléctricas, y se manifiestan como grandes aumentos.

La gente está viajando. Su ejemplo es el sector de los viajes, donde los precios han subido, pero no en comparación con la pre-pandemia.

Las tarifas aéreas aumentaron un 24,6% en los últimos 12 meses, mientras que los precios de hoteles y moteles aumentaron un 15,1%. Pero ambos todavía están por debajo de donde estaban en junio de 2019, antes de la pandemia.

El resurgimiento de los viajeros de vacaciones y la ayuda del Gobierno que continúa fluyendo hacia ellos ha hecho que las aerolíneas como Delta sean rentables nuevamente, según la información publicada por la compañía el miércoles. Pero, según el Wall Street Journal, no volverán a la normalidad hasta que regresen los viajes de negocios.

Isidore habla con economistas que piensan que se trata de un atracón de demanda poscovid y que la oferta volverá a la normalidad a medida que la producción y las cadenas de suministro vuelvan a la normalidad.

También habla con economistas que creen que los precios más altos están aquí para quedarse. La escasez de mano de obra ha llevado a las empresas a ofrecer salarios más altos, por ejemplo. Es probable que no empiecen a recortar los salarios en unos meses. Algo de esto es permanente (¡y bueno para los trabajadores que ganan más dinero!).

Alzas de precios que se supone que no debes notar. También leí este informe de CNN Business sobre cómo las cadenas de supermercados pueden haber agregado algunos centavos aquí o allá a los precios que ya estaban subiendo por otras razones.

"Las tiendas están apostando a que la mayoría de los clientes no se resistirán a los aumentos de precios porque necesitan comprar alimentos, después de todo, y aún lo considerarán una ganga en comparación con comer en restaurantes", escribe Nathaniel Meyersohn. "Los precios de la comida en los restaurantes están creciendo más rápido que los precios en las tiendas de comestibles, según los datos del Departamento de Trabajo, lo que les da a las tiendas de comestibles más flexibilidad para cobrarte más".

Argumento: Esto también pasará. La Reserva Federal reconoce la inflación, pero no va a hacer nada al respecto en el corto plazo, según el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, quien testificó en el Capitolio el miércoles.

La Fed podría "pisar el freno" de la economía aumentando las tasas de interés, aunque eso tendría su propio conjunto de reacciones en cadena.

La inflación, dijo Powell en declaraciones a la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, "ha aumentado notablemente y probablemente seguirá siendo elevada en los próximos meses antes de moderarse".

Los cuellos de botella que son parcialmente responsables de la inflación deberían desaparecer y hay otros elementos de la economía --el mercado laboral-- que necesitan una mayor recuperación.

La inflación es ahora un arma política. Pero el miedo a la inflación no es solo un debate económico. Los republicanos han utilizado la inflación y, en particular, los precios de la gasolina para argumentar en contra del gasto público adicional por parte de la administración Biden.

Los demócratas ven su esfuerzo por rehacer la infraestructura del país con una inversión de US$ 3,5 billones para un mundo más justo y ecológico como una inversión sólida. Los republicanos, en general, no están de acuerdo y usarán la inflación para combatir el gasto.

"Si miras la inflación y los primeros seis meses de este año, es tan malo como lo fue en los últimos seis meses de 1981", dijo el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, en el Capitolio. El actual presidente Joe Biden fue senador en Washington en 1981 y sabe que la inflación ayudó a hundir el intento de reelección del presidente Jimmy Carter en 1980.

La inflación actual frente a la inflación en la década de 1980. Le pregunté a Isidore, que presta mucha atención a la inflación, sobre la comparación de McConnell y me ofreció un contexto importante:

No hay duda de que el efectivo directo a los estadounidenses, como los US$ 1.600 adicionales que Biden pasó a principios de este año o el nuevo crédito por hijos da más dinero para gastar. Más gasto genera más demanda y, si la oferta no es significativamente mayor, más demanda significa precios más altos.

Salarios más altos para atraer trabajadores harán lo mismo.

Pero estamos muy, muy, lejos de 1980. Una diferencia: un porcentaje mucho mayor de la fuerza laboral tenía contratos sindicales que tenían ajustes de costo de vida o COLA incorporados en ese entonces, por lo que una inflación más alta significaba salarios más altos, significaba más inflación. Eso es lo que se conoce como espiral inflacionaria.

También hubo mucha menos competencia de los productos extranjeros. Entonces los salarios podrían volverse locos. Soy lo suficientemente mayor para recordar esos días. Parafraseando a Lloyd Bentsen: Conozco la inflación de los ochenta. La inflación de los ochenta no fue mi amiga. Esta no es la inflación de los ochenta.

La tasa de inflación para todo 1980 fue de 13,5%, mientras que en 1981, ya que McConnell la planteó, fue de 10,3% para todos los bienes, durante todo el año. Y no hubo un cisne negro, un evento único en un siglo que distorsionara las comparaciones año tras año.

Hoy, mientras que la variación de 12 meses en junio fue de 5,4%, la tasa de aumento anual en el transcurso de la primera mitad del año fue de solo 3,4%. Es mucho peor de lo que era antes de la pandemia. Pero no un número loco de dos dígitos con excepciones en algunas categorías.

También hay críticos demócratas de las políticas de Biden. En particular, Larry Summers, el exsecretario del Tesoro del presidente Bill Clinton que quedó fuera de la administración Biden, quien ha dado la alarma sobre la inflación causada parcialmente por el gasto del Gobierno durante meses.

"Estas cifras y la rigidez del mercado laboral y el comportamiento de los mercados de la vivienda y los precios de los activos están aumentando de una manera más preocupante de lo que me preocupaba hace unos meses", dijo a Politico el martes. "Esto aumenta mi grado de preocupación por un escenario de recalentamiento económico. Hay enormes incertidumbres en el panorama, pero creo que el foco de preocupación en este momento debería estar en el recalentamiento".

Summers se reunió el martes con ayudantes de Biden en la Casa Blanca. Quizás estaban tratando de que dejara de encender la alarma sobre la inflación mientras presionan a sus compañeros demócratas para que acepten nuevos gastos gubernamentales.

Los precios altos, mientras tanto, serán algo que todos vean y paguen.