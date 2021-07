Familiares visitan el lugar de la tragedia en Miami 6:46

(CNN) -- Las llamadas al 911 durante los primeros momentos del colapso mortal del edificio de departamentos, el mes pasado, en Surfside, Miami, revelan el caos y la confusión entre los residentes y testigos cuando el edificio se derrumbó.

"Parece algo subterráneo, todo explotó", dijo una persona que llamó a los operadores y agregó que parecía un terremoto.

Otra persona que llamó, que les dijo a los operadores que estaban en un estacionamiento, les rogó que enviaran ayuda.

"Sé que la policía ya está aquí. ¿Alguien puede ayudarme a salir, por favor?", suplicó la persona que llamaba. "Pude escapar, pero estoy afuera en el estacionamiento. Si el edificio se derrumba, caerá sobre mi cabeza".

Una persona que llamó les dijo a los operadores que su hermana vivía en el edificio, pero que estaba confundida sobre lo que sucedió y cómo se rescataría a las personas.

"No sé si le pasó algo, pero la mitad de los edificios ya no están allí", dijo la persona que llamó. "Hay dos personas, están, están vivas, pero no pueden salir porque no hay ningún edificio al otro lado de su apartamento".

CNN obtuvo y transcribió estas frenéticas llamadas telefónicas unas tres semanas después de la caída de las Champlain Towers South. Los equipos de rescate han estado en los escombros durante semanas en busca de víctimas, una misión que cambió de rescate a recuperación de cadáveres, la semana pasada.

Aumenta el número de víctimas

Este miércoles, el número de muertos en el colapso del condominio subió a 97. Otras 12 personas siguen desaparecidas.

Se identificaron 85 de las víctimas y se notificó a 85 familiares, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Una víctima adicional fue identificada el miércoles como Luis F. Barth Tobar, de 51 años. Fue recuperado de los escombros el 10 de julio, según un comunicado de prensa de la Policía de Miami-Dade.

El colapso estimula las revisiones de la seguridad de los edificios en Miami

El colapso mortal ha provocado revisiones de la seguridad de los edificios en el sur de Florida, mientras los funcionarios y los residentes se esfuerzan por descubrir la vulnerabilidad de las estructuras envejecidas.

Miami-Dade requiere que los propietarios de edificios contraten a un ingeniero para que inspeccione sus estructuras cada 10 años después de que cumplan 40 años, un requisito que se aprobó, por primera vez, después del colapso de un edificio de oficinas de Miami, en 1974, que mató a siete personas. Champlain Towers South iba a alcanzar esa marca de 40 años este año.

La última ciudad en realizar una revisión es Boca Ratón, una ciudad con una población cercana a los 100.000 habitantes. El alcalde Scott Singer dijo el martes que su concejo municipal planea instituir un proceso de recertificación de edificios similar a los protocolos de Miami-Dade y condados de Broward.

Pero Singer señaló que habrá diferencias clave, incluido un cronograma más corto para recertificar edificios y mayores requisitos de informes.

El alcalde agregó que los funcionarios están considerando exigir la recertificación de los edificios después de 30 años o menos, pero los detalles se discutirán más en las próximas semanas, cuando el ayuntamiento presente la medida.

"Nuestro personal ha estado haciendo un inventario exhaustivo de nuestros edificios. Pero no solo para servir a las residencias familiares, sino también a nuestros edificios comerciales para averiguar qué es lo más apropiado", dijo Singer en la reunión de la ciudad, transmitida en vivo, el martes.

"Pensé que era muy importante que seamos proactivos, que establezcamos requisitos más estrictos y garanticemos a las personas que estamos tomando medidas más importantes para su seguridad", añadió.

Boca Raton se encuentra a 61 kilómetros de la costa atlántica de Surfside.

Poco después del colapso , la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo que los funcionarios revisarán los edificios de más de 40 años y más de cinco pisos de altura, "asegurándose de que todo esté en orden" con la certificación adecuada.

En la cercana Sunny Isles Beach, la vicealcaldesa Larisa Svechin dijo que las inspecciones en los edificios de departamentos más antiguos comenzarían de inmediato.

La ciudad de Miami envió una carta a los edificios instando a nuevas inspecciones para aquellos de más de seis pisos de altura y más de 40 años.

Los equipos continúan buscando víctimas en los escombros del edificio en Miami

El colapso de Champlain Towers South, que alguna vez fue demasiado riesgoso para la maquinaria pesada, ahora casi ha sido nivelado con el suelo cuando las excavadoras retiraron montones de escombros, el martes.

"El proceso de hacer identificaciones se ha vuelto más difícil a medida que pasa el tiempo", dijo Levine Cava. "Debemos depender en gran medida del trabajo de la Oficina del Medicina Forense [...] para identificar restos humanos. El proceso es muy metódico y cuidadoso y lleva tiempo", dijo.

Además de detenerse intermitentemente por problemas relacionados con condiciones peligrosas provocadas por el clima y los escombros cambiantes, las cuadrillas han trabajado en el sitio, casi sin parar, desde el colapso, el 24 de junio.

Desde entonces, recogieron más de 8 millones de libras de concreto del sitio del colapso, dijo Levine Cava.

La seguridad alrededor del sitio también se está reforzando, según el alcalde de Surfside, Charles, el alcalde Burkett.

"Primero quiero mencionar algo que se vuelve cada vez más evidente a medida que avanza la operación, y ese es el significado de ese sitio con respecto a las personas que han perdido la vida allí", dijo Burkett durante una sesión informativa, el lunes. "Es lo correcto porque es obvio que esto se ha convertido en más que un sitio de construcción derrumbado. Es un lugar sagrado".

Las aerolíneas ofrecen volar gratis con las familias de las víctimas

En apoyo de las docenas de familias que lloran la pérdida de sus seres queridos en el colapso del edificio en Miami, American Airlines y United Way están colaborando para proporcionar vuelos gratuitos de ida y vuelta desde y hacia Surfside, dijo Burkett el martes.

"Como aerolínea local, American está comprometida con el cuidado de nuestra comunidad al brindar asistencia inmediata a las familias que se han visto afectadas por esta tragedia. En asociación con United Way de Miami-Dade, esperamos poder brindar alivio reuniendo a las familias", dijo en un comunicado de prensa Juan Carlos Liscano, vicepresidente de operaciones del Miami Hub de American.

La tragedia ha afectado a víctimas de múltiples países latinoamericanos, incluidos Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Argentina.

Surfside, una ciudad pequeña y ecléctica de unas 6.000 personas, también alberga una gran población de judíos ortodoxos. Después del colapso, cuando las familias se estaban reuniendo, era común escuchar una mezcla de conversaciones en hebreo, español, inglés y portugués.

La comunidad diversa se unió, tratando de aferrarse a la fuerza en la fe. Las sinagogas y las iglesias abrieron sus brazos para los servicios de oración de emergencia después del colapso. Se realizaron vigilias por los desaparecidos y muchos rezaron, sollozaron y se abrazaron con las ruinas de la torre visibles al fondo.

Tina Burnside, Kelsie Smith, Rebekah Riess y Faith Karimi, de CNN, contribuyeron a este informe.