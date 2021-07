(CNN) -- Más de 15 millones de personas están bajo aviso de calor en partes de Nueva York y Nueva Jersey este jueves y el viernes, cuando se espera que las temperaturas asciendan varios grados por encima de lo habitual.

"Se esperan valores de índice de calor de hasta 37,2 °C hoy y de hasta 39,4 °C el viernes", dijo la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva York.

El aviso de calor comienza a las 11 de la mañana de este jueves y se mantendrá durante el viernes hasta las 8 de la noche.

El servicio meteorológico de Nueva York también dijo que el viernes será el más caluroso de los dos días.

Summer returns with heat and humidity building across the Tri-State to end the workweek.

Heat Advisory is in effect from 11 AM this morning through Friday evening. With the humidity, it'll feel like the mid-to-upper 90s at times.

Here's today's maximum heat index values: pic.twitter.com/F6qNsFPnli

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 15, 2021