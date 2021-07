¿Eres elegible para el crédito tributario por hijos? 2:50

(CNN) -- Decenas de millones de familias recibieron el primer pago del crédito tributario por hijos ampliado, dijeron el miércoles por la noche el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro de EE.UU. El crédito reforzado les proporcionará fondos adicionales cada mes, hasta fines de 2021, junto con una exención de impuestos, el próximo año.

Los pagos fueron aprobados como parte del paquete de estímulo demócrata de US$ 1,9 billones, que el presidente Joe Biden promulgó en marzo. La primera entrega totalizó US$ 15.000 millones.

Los aportes pueden ofrecer el mayor beneficio a las familias de bajos ingresos, reduciendo la pobreza infantil casi a la mitad, pero el dinero extra también se destinará a familias estadounidenses más acomodadas.

Aquí hay cuatro cosas que debes saber sobre el crédito tributario por hijos ampliado:

¿Quién califica?

El crédito mejorado completo estará disponible para jefes de hogar que ganen hasta US$ 112.500 al año y contribuyentes conjuntos que ganen hasta US$ 150.000 al año, después de lo cual comienza a eliminarse gradualmente.

Para muchas familias, el crédito luego se estabiliza en US$ 2.000 por hijo y comienza a eliminarse para los padres solteros que ganan más de US$ 200.000 o para parejas casadas con ingresos superiores a US$ 400.000.

Más padres de bajos ingresos también serán elegibles para el crédito tributario por hijos porque el paquete de ayuda lo hace completamente reembolsable. Solo había sido parcialmente reembolsable, lo que dejó a más de 26 millones de menores sin poder obtener el crédito completo porque los ingresos de sus familias eran demasiado bajos, según estimaciones del Departamento del Tesoro.

Los padres que no son ciudadanos pueden recibir los pagos por sus hijos ciudadanos siempre que tengan números de identificación de contribuyente individual (ITIN) y sus hijos tengan números de Seguridad Social.

Las familias pueden verificar su elegibilidad a través de este sitio web del IRS.

Sin embargo, el crédito ampliado solo está vigente para 2021, aunque los demócratas esperan extenderlo.

¿Cuánto recibiré?

Eso depende de los ingresos de tu hogar y del tamaño de tu familia.

Las familias elegibles pueden recibir un total de hasta US$ 3.600 por cada hijo menor de 6 años y hasta US$ 3.000 por cada uno de 6 a 17 años para 2021. Eso es un aumento del crédito tributario regular por hijos de hasta US$ 2.000 por cada hijo hasta los 17 años.

¿Cuándo veré el dinero?

Los padres recibirán la mitad de su crédito –hasta US$ 300 por mes por cada hijo menor de 6 años y hasta US$ 250 por cada hijo de 6 a 17 años, mensualmente desde ahora hasta el resto del año. Los pagos se realizarán el día 15 de cada mes, salvo que sea fin de semana o festivo.

Pueden reclamar la otra mitad cuando presenten sus impuestos de 2021 el próximo año.

Los padres pueden verificar si están inscritos para recibir los pagos por adelantado en un portal del IRS. También pueden usarlo para proporcionar o actualizar la información de su cuenta bancaria, que entrará en vigencia a partir del pago de agosto.

Aquellos que no reciben sus pagos mensuales hasta más adelante en el año recibirán la mitad del crédito en 2021.

Las familias que deseen recibir el pago como una suma global pueden optar por no participar en las cuotas mensuales en el portal.

¿Tengo que hacer algo para conseguirlo?

La gran mayoría de las familias, aproximadamente 39 millones de hogares que cubren al 88% de los niños, obtendrán el crédito automáticamente porque han presentado declaraciones de 2019 o 2020 reclamando el crédito.

El IRS también enviará los pagos a los estadounidenses que anteriormente utilizaron su portal de no contribuyentes para registrarse para los cheques de estímulo.

Ya se enviaron los pagos a más de 35 millones de familias, mientras que alrededor de un millón optaron por tomar los fondos como una suma global, dijo el miércoles un funcionario de la administración. Los demás han solicitado prórrogas o tienen problemas con sus declaraciones.

Los padres de casi 60 millones de niños recibirán los pagos mensuales a través de depósito directo, cheques en papel o tarjetas de débito, según la agencia. Alrededor del 86% de los pagos se enviarán mediante depósito directo.

Pero las familias que no han presentado declaraciones de impuestos recientemente o que no han utilizado la herramienta para no contribuyentes deben tomar medidas.

Pueden usar otro portal del IRS para registrarse y recibir el crédito tributario por hijos mejorado. La herramienta de registro permite a los usuarios proporcionar la información necesaria sobre sus hogares y, si así lo desean, sus cuentas bancarias para que la agencia pueda depositar los fondos directamente.

Las familias de más de 720.000 menores, que se inscribieron para recibir cheques de estímulo el año pasado recibirán los pagos del crédito tributario por hijos, estima el Tesoro.

A principios de agosto, el IRS tiene programado permitir que los padres actualicen su dirección postal, y más tarde en el verano –boreal–, la agencia permitirá que las familias actualicen sus ingresos y estado civil, así como el número de dependientes, lo cual es importante para cualquier persona con bebés nacidos en 2021.