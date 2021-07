Biz Markie, el rapero de 'Just A Friend' muere a los 57 años

Biz Markie, coanfitrión de la Convención Breakin' en el Teatro Apollo el 27 de octubre de 2017, en la ciudad de Nueva York, murió a la edad de 57 años.

(CNN) -- Biz Markie, quien dotó a su música con tanta diversión y humor que se hizo conocer como "El Príncipe Payaso del Hip Hop", falleció, confirmó a CNN su manager, Jenni Izumi.

Tenía 57 años.

"Biz creó un legado de arte que siempre será celebrado por sus pares de la industria y sus amados fanáticos cuyas vidas pudo tocar a través de la música, que abarca más de 35 años", dijo Izumi en un comunicado escrito.

Amado en la industria de la música por su alegre personalidad, Biz Markie incluso tuvo un baile con su nombre.

Nacido como Marcel Hall en la ciudad de Nueva York, comenzó a rapear en clubes locales cuando conoció al productor de hip hop, Marley Marl en 1985.

Esa reunión llevó a Biz Markie a trabajar como un beatbox humano junto con los artistas MC Shan y Roxanne Shanté.

En su tiempo libre, Hall grabó demos y en 1988, consiguió un contrato con el sello Cold Chillin' para lanzar su álbum debut, "Goin' Off".

En la radio pronto se popularizó y el álbum lanzó éxitos como "Vapors" y "Make the Music With Your Mouth, Biz".

Al año siguiente, su álbum "The Biz Never Sleeps" se convirtió en oro, impulsado por el que sería su mayor éxito, "Just A Friend".

Su personalidad lúdica y triste contrastaba directamente con algunos de los núcleos más fuertes del hip hop que se habían hecho populares a finales de los ochenta.

Pero Biz Markie pronto encontraría problemas con un caso que ayudó a cambiar la forma en que la industria del rap hacía negocios.

El músico Gilbert O'Sullivan demandó al rapero por su canción "Alone Again" en su álbum de 1991 "I Need a Haircut".

O'Sullivan denunció que el uso de muestras o samples del éxito de O'Sullivan de 1972 "Alone Again (Naturally)" por parte del rapero era un uso no autorizado de su música.

O'Sullivan ganó y más adelante, los artistas de hip hop tuvieron que eliminar el uso de samples.

"Era yo en todo caso", dijo Biz Markie durante una entrevista en 2008. "No fue un caso de violación o un caso de armas. Fue un sample".

El rapero se divirtió un poco con el caso, nombrando su álbum de 1993 "All Samples Cleared!"

Perfeccionando sus habilidades como DJ, pronto se hizo conocido tanto por tocar la fiesta como por su voz.

También amplió su carrera para incluir actuación, apareciendo en varias películas y programas de televisión, incluyendo "Men in Black II". También fue narrador en el espectáculo de marionetas para adultos "Crank Yankers" y en la serie infantil "Yo Gabba Gabba!" con su "Biz's Beat of the Day".