El ranking de la vacunación en América Latina 1:15

(CNN Español) -- La pandemia de covid-19 no da tregua en América Latina. La región superó el millón de muertes en mayo y la llegada de la variante delta preocupa a los líderes de los distintos países.



Según datos de Our World in Data (OWD), la tasa más alta de muertes por covid-19 en América Latina es la de Perú. El país tiene una tasa de 5.909 muertes por cada millón de habitantes

Los países más afectados

Brasil, Argentina y Colombia también presentan tasas elevadas de muertes por covid-19. En el caso de Brasil, la tasa es de 2.535 muertes por cada millón de habitantes, según OWD. En junio, el país alcanzó el medio millón de muertes totales causadas por la pandemia. Con pocas restricciones y una lenta vacunación, el panorama de Brasil es complejo.

En Argentina, la tasa de muertes por covid-19 cada millón de habitantes alcanzó los 2.227. El país apunta a acelerar la vacunación, mientras continúa con medidas de restricción que apuntan fundamentalmente a evitar una propagación de la variante delta del covid-19. En concreto, a partir del sábado solo podrán ingresar al país por vía aérea 900 personas por día.

La tasa de muertes por covid cada millón de habitantes en Colombia es de 2.256. La crisis por la pandemia se ha incrementado en los últimos meses, en los que los jóvenes se han visto más afectados por el virus que los adultos mayores.

Para entender el impacto de estas cifras en cada país es importante considerar las tasas cada millón de habitantes, que dan una aproximación más clara a la problemática que afronta cada territorio.

Pasa el cursor sobre el mapa para revelar el número de muertes por cada millón de habitantes:

publicidad

En total, las muertes causadas por el covid-19 en América Latina hasta el 16 de julio de 2021 rondan 1.300.000. La lista de países con más muertes totales causadas por el virus la encabeza Brasil, con 538.942 fallecidos, según los datos de la Johns Hopkins University (JHU) . Le sigue México, con 235.740 muertes en lo que va de la pandemia. El tercer lugar lo ocupa Perú, con 194.845 fallecidos por covid-19. Colombia ocupa el cuarto puesto, con 114.833 muertos, y en quinto lugar está Argentina, con 100.695 muertos.

Más vacunas, la clave para detener el virus

Mientras los países de la región intentan incrementar la cantidad de población vacunada, el proceso ha tenido obstáculos, lo que representa un riesgo global, sobre todo ante la llegada de nuevas variantes.

Como parte del compromiso asumido por Estados Unidos para colaborar a frenar la pandemia, la administración del presidente Joe Biden está enviando millones de vacunas a países latinoamericanos.

E 75% de los 80 millones de vacunas se compartirán con el programa de vacunación global covid-19 Vaccines Global Access (COVAX) y el 25% se compartirá directamente con los países necesitados, según indicó la Casa Blanca.

A su vez, muchos países de la región han comprado vacunas rusas y chinas.

Con información de Laura Díaz-Zúñiga, Claudia Rebaza, Jimena De La Quintana, Rodrigo Pedroso, Kate Sullivan