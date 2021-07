¿Qué hace al helado tan adictivo? 0:53

(CNN) -- Hace calor y solo pensamos en formas de refrescarnos, o en encontrar cualquier excusa para comer más helado.

El Día Nacional del Helado en Estados Unidos es este domingo y tenemos primicia para ti.

Aquí tienes todo lo que debes saber sobre esta festividad y los lugares en los que puedes refrescarte con una delicia veraniega (con descuento).

¿De dónde viene el helado?

Nuestro amor por el helado se remonta a mucho, mucho tiempo atrás. Hace miles de años, la gente de todo el mundo se dio cuenta de que frío + dulce = una combinación deliciosa.

Los registros muestran que algunos de los líderes más famosos de la historia disfrutaban de las delicias frías, desde el emperador romano Nerón hasta Alejandro Magno. Incluso el rey Salomón era aficionado a "una bebida fría como la nieve en la época de la cosecha", según algunas traducciones de la Biblia.

Los historiadores creen que los antiguos chinos fueron los primeros en desarrollar una delicia fresca y cremosa que se parece a lo que disfrutamos hoy. En el siglo XVI, el helado empezó a extenderse por Europa, aunque al principio solo los aristócratas podían permitírselo.

Thomas Jefferson escribió ¿instrucciones en 18 pasos, la primera receta conocida de helado que registró un estadounidense. Y se dice que George Washington desembolsó US$ 200 en un solo verano para conseguir su dosis de helado. En dólares de hoy, eso es mucho dinero.

¿Cuándo se creó en Estados Unidos el Día Nacional del Helado?

Gracias al presidente Ronald Reagan, el Día Nacional del Helado es una realidad.

En 1984, firmó una proclamación que declaraba julio como el Mes Nacional del Helado. El tercer domingo de ese mes, que este año es el 18 de julio, pasó a conocerse oficialmente como el Día Nacional del Helado.

La proclamación (la número 5219, para ser exactos) describe "un alimento nutritivo y saludable, disfrutado por más del 90% de los habitantes de Estados Unidos".

Aunque no podemos dar fe de sus estadísticas, suena bastante preciso. ¿Verdad?

¿Cuál es el sabor de helado más popular en Estados Unidos?

Desde el napolitano hasta el de masa de galletas con trocitos de chocolate (cookie dough), no hay escasez de sabores.

Pero eso no es todo. También se pueden hacer con nitrógeno, enrollados a mano o con carbón.

El helado puede incluso hacerse sin la ayuda de las vacas. La empresa de biotecnología Perfect Day presentó un helado cultivado en laboratorio que utiliza la ingeniería genética para recrear las proteínas que suelen encontrarse en la leche de vaca.

Sin embargo, ¿el mejor sabor en Estados Unidos? Vainilla, según la Asociación Internacional de Alimentos Lácteos.

¿Dónde puedo conseguir buenas ofertas este fin de semana?

Baskin-Robbins

Con cualquier compra de US$ 10 o más, los clientes de este domingo pueden obtener gratis arena cinética con aroma a helado de chocolate menta o fresa plátano. También puedes obtener US$ 5 de descuento en una compra de US$ 20 o más cuando pidas Baskin-Robbins a través de Uber Eats, DoorDash o Postmates del 18 al 24 de julio.

Brusters

Cualquier día, los niños de menos de 40 pulgadas obtienen un cono para bebés gratis, y si llevas a tu perro, ¡también pueden obtener un helado para perros gratis! También puedes obtener una recompensa de US$ 3 por unirte al programa Brusters Sweet Rewards.

Burger King

Inscríbete y, con cualquier compra de US$ 1, obtendrás un vaso o cono de helado de vainilla gratis este mes.

Carvel

Visita Carvel este domingo y prueba uno de sus nuevos productos de churros, y obtendrás un premio la próxima vez que lo vayas a visitar. O utiliza este cupón para obtener un descuento de US$ 3 en sus productos en una tienda de comestibles. También puedes participar para ganar helado gratis durante un año.

Cold Stone Creamery

La cadena de heladerías dice que revelará su propia oferta este domingo. Vuelve a visitar sus redes sociales para descubrirlo.

Dairy Queen

Descarga la aplicación de Dairy Queen y obtén US$ 1 de descuento en cualquier tamaño de conos cubiertos, sin incluir los conos para niños. Asegúrate de visitar una tienda Dairy Queen participante para obtener la oferta.

DoorDash

Hasta este domingo, DoorDash está regalando un millón de porciones de helado. Solo tienes que usar el código ICECREAM en pedidos de US$ 20 o más.

Friendly's

Compra tu helado favorito de Friendly's en cualquier tienda que lo tenga, sube tu recibo y te devolverán US$ 5 en Venmo.

Insomnia Cookies

Consigue una bola de helado gratis con tu compra hasta este domingo en la tienda o con el código ICECREAMDAY online para entrega local.

Jeni's Splendid Ice Creams

Jeni's se ha asociado con Minnidip, fabricante de inflables personalizados, para crear flotadores de piscina con temática de helados Jeni's. Hasta este domingo 18, los pedidos tienen un 18% de descuento.

Marble Slab Creamery

La cadena promete una "dulce sorpresa" este domingo para quienes hayan descargado su app Slab Happy Rewards. Además, durante todo el mes, los usuarios de la aplicación obtienen US$ 5 de descuento en kits de helados.

Monkey Joe's

Los niños pueden conseguir un helado gratis en cualquier tienda de Monkey Joe's este domingo.

Whole Foods

Consigue un 35% de descuento en cualquier helado en Whole Foods hasta el 20 de julio.

7-Eleven

Únete al programa de fidelidad de la tienda para conseguir un Slurpee gratis en cualquier momento de este mes.

Así que, este fin de semana, no pienses en tu afición por los dulces como un gusto culposo, sino como un deber patriótico.

Maddie Burakoff y Saeed Ahmed, de CNN, contribuyeron a este informe.