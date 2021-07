Nueva York (CNN Business) -- CNN está contratando a cientos de personas y desarrollando decenas de programas para un servicio de transmisión por suscripción que se lanzará a principios del próximo año.

La nueva empresa, llamada CNN+, se anunció formalmente el lunes por la mañana. Coexistirá con las cadenas de televisión existentes de CNN y contará con ocho a doce horas de programación en vivo al día.

Jeff Zucker, presidente de WarnerMedia News and Sports y presidente de CNN Worldwide, describió a CNN+ como la evolución de las noticias en video y el comienzo de una nueva era para la compañía.

"CNN inventó las noticias por cable en 1980, definió las noticias en línea en 1995 y ahora está dando un paso importante en la expansión de lo que pueden ser las noticias al lanzar un servicio de suscripción de transmisión directa al consumidor en 2022", dijo Zucker en un comunicado.

El ejecutivo a cargo de CNN+, el director digital Andrew Morse, dijo que "este es el lanzamiento más importante para CNN desde que Ted Turner lanzó la cadena en junio de 1980".

publicidad

Eso es porque es una apuesta urgente para mantenerse al día con las cambiantes demandas de los consumidores.

Si bien decenas de millones de personas acceden a CNN a través de una suscripción a un paquete de televisión por cable o satélite, todas las redes de cable y de transmisión se han visto afectadas debido al corte de los sistemas de cable en los últimos años, y la popularidad de productos como Netflix ha demostrado el creciente atractivo de las alternativas de transmisión.

CNN no puede simplemente vender su programación en vivo actual a través de transmisión debido a acuerdos lucrativos y a largo plazo con distribuidores de cable. La compañía genera más de US$ 1.000 millones en ganancias anualmente, principalmente de las tarifas de los suscriptores de cable y la publicidad.

Por lo tanto, CNN está construyendo efectivamente una vía paralela, justo al lado de su vía de TV existente, para servir tanto a los suscriptores de cable existentes que desean programación adicional como a los clientes que no tienen cable en absoluto.

Zucker lo enmarcó de esta manera en su declaración: "Además de una oferta de televisión que nunca ha sido más fuerte, que sigue siendo el núcleo de lo que hacemos hoy, ofreceremos a los consumidores un producto de transmisión que aumenta el alcance y el alcance de la marca CNN de una manera que nadie más está haciendo. No existe nada como esto".

El nuevo servicio de transmisión se lanzará en el primer trimestre de 2022. Morse dijo en una entrevista que tendrá tres componentes: de ocho a doce horas de programación en vivo al día; series originales, algunas nuevas para CNN+ y algunas de los archivos de la cadena; y algo que Morse llamó una "comunidad interactiva".

Dijo que esto último les dará a los suscriptores la posibilidad de "interactuar directamente con nuestro talento y expertos sobre los temas que más les importan".

El precio de CNN+ se anunciará más adelante, al igual que los programas específicos y el horario en vivo. El servicio se lanzará primero en Estados Unidos y más tarde en otros países.

Los productores han estado probando posibles programas en las últimas semanas. Morse dijo que los programas serán dirigidos por "algunos de los talentos más destacados de CNN, así como por varias caras nuevas", aludiendo a algunas contrataciones planificadas.

Morse también enfatizó que la programación diaria se diferenciará de lo que CNN ya produce en TV.

"No va a ser un servicio de titulares de noticias", dijo, citando oportunidades para "inmersiones más profundas" en temas como el cambio climático; espacio y ciencia; y raza e identidad.

"También verás cosas que te sorprenderán", agregó, insinuando la posibilidad de que los presentadores de CNN se exhiban de nuevas maneras.

CNN tiene alrededor de 4.000 empleados, lo que la convierte en una de las operaciones de noticias más grandes del mundo. Morse dijo que CNN está contratando a unas 450 personas para CNN+, desde productores hasta ingenieros y comercializadores.

La considerable cantidad de puestos vacantes es un reflejo de la inversión de WarnerMedia, matriz de CNN, en el producto, inmediatamente después del lanzamiento del servicio de transmisión HBO Max, el año pasado.

"Vamos a dar un giro bastante grande aquí, y la compañía lo respalda", dijo Morse.

CNN+ entrará en un entorno abarrotado de noticias en tiempo real. Todas las redes de transmisión tienen canales de transmisión gratuita que actúan básicamente como ruedas de noticias, ejecutando una combinación de titulares en vivo e historias grabadas.

Morse argumentó que las cadenas de transmisión "carecen de los recursos" para lanzar algo tan ambicioso como CNN+.

Fox News tiene un servicio de transmisión hace tres años llamado Fox Nation, pero se anuncia como un producto de "entretenimiento" y es ampliamente conocido por su programación de opinión de derecha.

Otros competidores en el espacio de las noticias, como The New York Times y The Wall Street Journal, tienen grandes negocios de suscripción, pero se basan en texto, no en video. CNN+ estará "enfocado en video" al principio, dijo Morse, aunque "a medida que entendamos cómo los clientes consumen el servicio, podemos pensar totalmente en nuevos tipos de formatos", incluidos podcasts y artículos de formato largo.

Al examinar este panorama, Morse concluyó que CNN+ será "muy diferente de cualquier otra cosa que esté en el mercado".

En la carrera del sector por los suscriptores, una de las preguntas de los US$ 1.000 millones ha sido: ¿cuántas personas podrían estar dispuestas a pagar por la cobertura de noticias?

La directora ejecutiva del diario The New York Times, Meredith Kopit Levien, dijo a principios de este año que el periódico ve un mercado "de al menos 100 millones de personas que se espera que paguen por el periodismo en inglés".

Cuando se le preguntó sobre el alcance potencial de CNN+ en el futuro, Morse dijo "creemos, dado el alcance de nuestra marca, dada nuestra credibilidad, dada nuestra confianza, dado el hecho de que llegamos a 290 millones en plataformas lineales y digitales a nivel mundial, que realmente existe una gran oportunidad de audiencia para nosotros".