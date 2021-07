Juez federal bloquea nuevas solicitudes a DACA 1:35

(CNN) -- Después de navegar por la vida en EE.UU. durante 17 años sin estatus legal, Yazmin Bruno-Valdez ingresó, hace menos de un mes, al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de la era de Obama, otorgándole la tan esperada protección de la deportación y la posible apertura de nuevos caminos brillantes para trabajos, becas y viajes.

La joven universitaria, de 20 años, se encontró llorando de alegría, el lunes pasado, después de obtener su licencia de conducir en Kansas, maravillándose de cómo se sintió conducir a casa, libre del temor de que una infracción de tránsito inofensiva pudiera conducir a un encuentro con funcionarios de inmigración que podrían expulsarla del país.

Pero esa breve sensación de libertad y posibilidad se desvaneció el viernes por la noche cuando un juez federal en Texas dictaminó que el programa DACA 2012, creado por el expresidente Barack Obama, era ilegal.

Beneficiarios de DACA celebran los primeros decretos de Biden 3:08

El juez federal de distrito Andrew Hanen, designado por el presidente republicano George W. Bush, dijo que los beneficiarios del DACA pueden mantener su estatus por ahora y pueden continuar renovándolo cada dos años. Pero el programa dejará de existir para las decenas de miles de solicitantes que esperaban en la vía del DACA.

Fue otro giro cruel del destino en el viaje de Bruno-Valdez, uno que la ha dejado inundada de miedo, culpa e incertidumbre. Cuando se dictó el fallo, el viernes por la noche, dijo que se sentía como si le hubieran concedido el "boleto de oro" de Willy Wonka justo antes de que ese privilegio fuera arrebatado a tantos otros que cree que lo merecían tanto.

publicidad

"Estoy tan enojada porque gran parte de esto se debió a la suerte", dijo Bruno-Valdez en una entrevista, el sábado. "Me siento terrible. Me siento muy culpable. Siento que presioné a tanta gente para que se postulara", agregó.

A pesar de que Bruno-Valdez entró en el programa antes de que se declarara ilegal, eso no le da mucha tranquilidad. "¿Qué pasa si el programa [DACA] termina por completo y ahora tienen nuestra ubicación exacta?", se preguntó Bruno-Valdez. "Ellos tienen nuestra dirección. Tienen toda la información que puedan necesitar para deportarnos. Y, ¿qué pasa si hay otro fallo que simplemente elimina estas protecciones?", continuó.

Esperanzas frustradas de una mayor oportunidad con Biden

Muchos de los más de 600.000 beneficiarios del DACA ahora están contemplando esos mismos escenarios de "qué pasaría si" mientras encuentran sus vidas trastornadas por otro fallo judicial. Están enojados por las innumerables promesas de miembros del Congreso de ambos partidos que dijeron que encontrarían una solución legislativa permanente para un programa que siempre tuvo la intención de ser temporal.

El impacto del fallo se ha visto agravado por el hecho de que muchos beneficiarios de DACA creían que estaban a salvo cuando el presidente Joe Biden fue elegido en 2020, después de cuatro años de hostilidad y demonización de los inmigrantes por parte del expresidente Donald Trump.

Aunque Trump intentó poner fin al programa DACA en 2017, finalmente la Corte Suprema le impidió hacerlo. Pero con la composición más conservadora de la Corte después de que Trump nombró a su tercer juez el año pasado, es imposible predecir si lo volvería a hacer.

Santiago Potes, primer latino del DACA becario de Rhodes 1:13

"Por un momento, hubo como una hoja de luz que brilló en los tiempos oscuros, y fue como, 'está bien, las cosas realmente van a mejorar ahora'", dijo Frida Adame, una beneficiaria del DACA, de 25 años, de Houston, cuya hermana solicitó el programa hace unos meses y ahora se encuentra entre los que fueron cortados por la decisión del viernes por la noche.

"Pero luego, con este fallo, la luz que estaba pasando simplemente se atenuó y ahora está oscuro de nuevo... No tenemos absolutamente ninguna idea de lo que sucederá después ,y eso da miedo", dijo.

La lucha de muchas familias

Adame señaló que después de convertirse en beneficiaria del DACA, en 2015, pudo cuidar mejor a los miembros de su familia que son indocumentados. "Todos los apartamentos y lugares en los que hemos estado, están a mi nombre", dijo.

"En cierto modo fue muy difícil, porque tenía 19 años y toda una familia encima de mí, de espaldas", contó. Ahora le preocupa cómo su hermana se abrirá camino y encontrará un trabajo bien pagado sin documentos.

"Quizás hace 10 años era fácil conseguir un trabajo en cualquier lugar sin documentos. Hoy en día ni siquiera te contratan en un Walmart", dijo. "En este punto, solo necesitamos que el Congreso actúe y que los demócratas actúen [...] Sin la ayuda del Congreso, es como si ni siquiera estuviéramos en este país. Es como si estuvieran tratando de borrarnos", relató.

Las dificultades del Congreso por el DACA

Muchos de los llamados dreamers esperan que los demócratas, que tienen el voto de desempate en el Senado dividido equitativamente, creen protecciones permanentes para ellos y otros grupos de inmigrantes a través del proceso presupuestario conocido como reconciliación, que solo necesitaría la apoyo de 50 demócratas. Pero hay muchos obstáculos por delante en ese proceso, incluso si el parlamentario del Senado consideraría que las disposiciones sobre inmigración son pertinentes para ese proceso presupuestario especial.

Activistas: La corte estuvo de lado de los inmigrantes 1:50

Si bien algunos senadores republicanos han expresado interés en ayudar a los beneficiarios del DACA, no está claro si el fallo de Hanen generará más apoyo bipartidista para la Ley de Promesa y Sueño Americano de 2021 en un Senado 50-50, en un momento en que las dos partes están en guerra por la dramática afluencia de migrantes a través de la frontera sur.

El proyecto de ley, que crearía un camino hacia la ciudadanía para los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a este país cuando eran niños, así como para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal y otros, fue aprobado por la Cámara de Representantes en marzo, con el apoyo de nueve republicanos.

Biden, quien tomó algunas medidas intermedias para fortalecer el programa DACA cuando ingresó a la Casa Blanca, calificó el fallo de Hanen como "profundamente decepcionante", el sábado, y dijo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos apelaría la decisión. Pero las perspectivas legales parecen desafiantes a medida que el caso se abre camino hasta la incondicionalmente conservadora Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU.

'Mi vida entera está aquí'

Para las decenas de miles de solicitantes que comenzaron a postularse por primera vez para el programa, después de que un juez federal en Nueva York dictaminó –en diciembre pasado– que el Gobierno federal debe aceptar nuevas solicitudes del DACA, el fallo es devastador.

Valeria Mata, una solicitante del DACA, de 17 años, de Illinois, dijo que esperó para presentar la solicitud hasta que Trump dejó el cargo porque sus políticas "casi nos hicieron querer escondernos". La elección de Biden, dijo, "fue como una pizca de esperanza". Pero la decisión de Hanen la aplastó.

"Realmente estaba basando todo mi futuro en esta oportunidad", dijo Mata, después de terminar su turno de sábado por la noche, en una tienda de perfumes. "Tenía tantos planes diferentes y cosas que quería hacer que, ahora, parecen mucho más lejanas", lamentó.

Abogada e inmigrante indocumentada ocupará cargo estatal en EE.UU. 3:58

Aspirante a psicóloga que espera trabajar en el campo de la salud mental ayudando a borrar el estigma entre las personas de color, Mata ha visto con frustración cómo su hermano menor, quien es ciudadano estadounidense, ingresa a la fuerza laboral, ganando inmediatamente salarios más altos y con mejores beneficios, mientras ella se ve obligada a conformarse con lo que los empleadores le darán.

"Sé que Biden va a seguir luchando y que seguiremos luchando por el DACA", dijo Mata. "Pero siempre existe el miedo a ser deportado. Eso es realmente aterrador porque toda mi vida está aquí. Solo he conocido al 10% de las personas que están relacionadas conmigo en México. Así que da bastante miedo pensar que tendría que acostumbrarme a un ambiente completamente diferente. He estado aquí desde que tenía dos años, así que no sé nada más que la vida en Estados Unidos", dijo.

El reclamo al Gobierno de Biden por el DACA

Después del fallo de Hanen, muchos beneficiarios del DACA no están seguros de cuánto tiempo existirá el programa o cuándo el próximo fallo judicial podría cambiar su destino. Algunos dicen que la administración Biden debería haberse movido más rápidamente para abordar la acumulación de solicitudes. Es que la demora en el procesamiento de las solicitudes de tantos en el camino del DACA ahora significa que esos jóvenes han perdido la oportunidad de obtener protecciones del programa.

Los defensores de la inmigración señalan que una parte del fallo de Hanen subraya cuán frágil es la suspensión que otorgó cuando se trata de proteger a los beneficiarios actuales del DACA. En su orden de interdicto permanente, Hanen escribió que su estadía dependía de la voluntad del Gobierno de abordar sus preocupaciones sobre el programa.

"Si el Gobierno no toma las medidas adecuadas para remediar las deficiencias en el DACA dentro de un tiempo razonable, dadas las complejidades inherentes a dicho proceso, el Tribunal reconsiderará su decisión de suspender partes de la reparación que ha otorgado", escribió el juez.

¿Están los dreamers más cerca del sueño americano? 3:48

Ju Hong, un beneficiario del DACA que recientemente perdió su trabajo en el Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda, así como su seguro médico después de que expiraran sus permisos de trabajo debido al retraso en el procesamiento de renovaciones del programa, dijo que el lenguaje del fallo subraya la incertidumbre que tantos están sintiendo. Aunque su estatus ahora ha sido renovado, se preocupa por aquellos que han visto sus planes destrozados.

"Necesitamos que la administración Biden y el Congreso demócrata cumplan sus promesas de brindar ciudadanía para todos, para todos, para que no tengamos que estar en este limbo cada dos años", dijo Hong, en una entrevista, el domingo.

"Estamos cansados ​​de vivir así, con este miedo, ansiedad y estrés. No puedo esperar más. Ya es suficiente", añadió.