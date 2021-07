Consejos para manejar la ansiedad tras el confinamiento 1:06

(The Conversation) -- Volver a socializar puede traer entusiasmo y una sensación de normalidad, pero también puede aumentar la ansiedad por la imagen corporal, debido a los cambios que puede haber experimentado el cuerpo durante la pandemia.

Soy una psicóloga que ha estudiado la imagen corporal durante más de 20 años y he visto cómo la pandemia de covid-19 puede afectar la salud y el bienestar de muchas maneras, incluida la imagen corporal.

Los gimnasios estuvieron cerrados. Es posible que los rituales de cuidado personal se hayan quedado en el camino a medida que se acumularon el estrés y las dificultades, como la educación en el hogar y la tensión en las finanzas.

La pandemia también se llevó una forma importante de afrontar la situación: el apoyo social a través del contacto físico.

El estrés pandémico ha llevado a muchas personas a recurrir a otros mecanismos de afrontamiento, algunos de los cuales fueron perjudiciales tanto para la salud física como mental.

En un estudio sobre 5.469 adultos en Australia, el 35% informó un aumento de los atracones o comer grandes cantidades de alimentos en un corto período de tiempo, debido a la vida pandémica. En otro estudio sobre 365 adultos en Italia, el 25,7% informó un aumento de la alimentación emocional durante el transcurso del encierro.

Y en una encuesta a 3.000 adultos en Estados Unidos, el 61% dijo que experimentó cambios de peso no deseados desde el comienzo de la pandemia. No es de extrañar que las personas sientan ansiedad por lo que otros piensen sobre su cambio de apariencia.

¿Qué es la imagen corporal?

La imagen corporal es la "visión interna" de una persona, o sentimientos, percepciones, pensamientos y creencias, sobre su cuerpo. La imagen corporal puede ser positiva, neutra o negativa y puede fluctuar.

Las situaciones que provocan una imagen corporal negativa, como que no nos entre ropa que antes nos quedaba cómoda, notar cambios en la apariencia relacionados con la edad, ver una imagen poco halagadora de ti mismo y comparar tu cuerpo con un influencer de las redes sociales, se denominan amenazas a la imagen corporal.

Las amenazas a la imagen corporal han sido parte de la experiencia del covid-19 para muchas personas. Durante la pandemia también aumentó la lucha por comer demasiado o muy poco, la preocupación por la comida y la ansiedad por el peso y la forma del cuerpo.

Afortunadamente, existen formas saludables de controlar la ansiedad corporal y cultivar una imagen corporal positiva mientras se sale de la pandemia.

1. Concéntrate en lo que aprecias de tu cuerpo

En lugar de concentrarte en lo que ha cambiado o en lo que no te gusta de tu cuerpo, concéntrate en lo que tu cuerpo hace por ti. Esto es diferente para todos. Por ejemplo, mis brazos me permiten abrazar a mis perros, mis piernas me permiten sacarlos a pasear, mi estómago me permite digerir la comida por lo que tengo energía y mi cerebro me ayudó a escribir este artículo. Tu cuerpo es mucho más que tu apariencia. Apreciar tu cuerpo y lo que hace por ti es fundamental para cultivar una imagen corporal positiva.

2. Comprometerse con otras personas que aceptan y aprecian todos los cuerpos.

Sé selectivo con las personas con las que quieres pasar el tiempo después de la pandemia. Comienza con personas que "aceptan el cuerpo", lo que significa que no hablan mal de tu cuerpo, su cuerpo o el cuerpo de cualquier otra persona; es posible que ni siquiera se enfoquen en la apariencia en absoluto. La imagen corporal positiva aumenta cuando las personas se relacionan con otras personas que aceptan el cuerpo. También puedes practicar ser una persona que muestra aceptación corporal a los demás y lo propagan.

3. Practica la autocompasión

Los cuerpos de las personas les han ayudado a sobrevivir al trauma de una pandemia mundial. Es importante ser amable contigo mismo y con tu cuerpo si tu apariencia ha cambiado. La autocompasión es ser tan amable contigo mismo como lo harías con un ser querido que atraviesa una situación difícil.

Muchos estudios han encontrado que la autocompasión está relacionada con una imagen corporal positiva más alta, y el juicio personal está relacionado con una imagen corporal negativa más alta. Trata de estar atento o consciente de tus experiencias sin juzgarlas, y comprende que otros están en estas experiencias difíciles contigo.

4. Comprométete a un movimiento consciente

Si puedes, mueve tu cuerpo de manera que te brinde alegría y rejuvenecimiento y te ayude a conectarte y escuchar tu cuerpo. Los cuerpos y las habilidades son diferentes, y lo que es movimiento consciente para otra persona puede no serlo para ti. Se ha demostrado que algunas actividades, como el yoga, promueven una imagen corporal positiva siempre que no se centren en la apariencia. Muévete de maneras que te ayuden a concentrarse en cuánto disfrutas moviéndose en lugar de cómo te ves mientras te mueves.

5. Practica el cuidado personal

Pregúntale a tu cuerpo qué necesita todos los días. Los cuerpos necesitan un suministro regular de combustible, hidratación, relajación, estimulación y sueño. El cuidado personal puede ser difícil de encajar en una rutina, pero es muy importante planificar acciones y actividades que te devuelvan a tu mejor yo.

6. Comprometerse con la naturaleza

La interacción con la naturaleza se asocia con una variedad de beneficios para la salud, incluida una imagen corporal más positiva. Las actividades relacionadas con la naturaleza, como el senderismo, pueden ayudarte a concentrarte menos en tu apariencia y más en cómo funciona tu cuerpo.

Experimentar la belleza de la naturaleza también puede ayudar a crear oportunidades para el cuidado personal, por ejemplo, mediante el rejuvenecimiento y el movimiento consciente.

7. Abstenerse de realizar comparaciones corporales

Es común que las personas se comparen con los demás. Sin embargo, cuando comparan con frecuencia su apariencia con la de otras personas percibidas como más atractivas, su imagen corporal se vuelve más negativa.

La comparación corporal puede ocurrir en muchos entornos, y no solo a través de las redes sociales, también puede ocurrir en entornos comunes como la playa, el supermercado y la escuela. Cuando te encuentres comparando tu cuerpo con el de los demás y empieces a tener sentimientos negativos sobre tu cuerpo, prueba una de las estrategias anteriores para restaurar una imagen corporal positiva.

8. Evita la dieta exagerada

Los estudios demuestran que la dieta no funciona: no está asociada con la pérdida de peso a largo plazo y, a menudo, disminuye el bienestar general. En cambio, concéntrate en alimentar tu cuerpo cuando tengas hambre con alimentos que te proporcionen energía duradera. Comer de forma intuitiva, utilizando tus señales naturales de hambre, apetito y saciedad para determinar cuándo, qué y cuánto comer, está relacionado con la salud y el bienestar.

Resurgir de la pandemia con confianza

Hay muchas estrategias para ayudar a construir una imagen corporal positiva y hay recursos disponibles para ayudarte a encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades. Para aquellos que luchan con un trastorno alimentario o una imagen corporal negativa grave, la ayuda profesional es el mejor camino a seguir.

La imagen corporal positiva no significa solo sentirte bien con tu apariencia, también se trata de aceptar y amar tu cuerpo, independientemente de cómo se vea, y de dedicarte al cuidado personal para atender tus necesidades. Practica estas estrategias con regularidad para promover y mantener una imagen corporal positiva mientras vuelves a ingresar a tu mundo social con seguridad y confianza.

La autora es profesora de Psicología en la Universidad Estatal de Ohio

Artículo republicado desde The Conversation, bajo licencia de Creative Commons