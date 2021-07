Cuba: incertidumbre tras las históricas protestas 4:10

(CNN Español) -- La periodista María Matienzo Puerto denunció que su casa en el centro de La Habana permanece sitiada desde el 11 de julio, día de las históricas protestas contra el gobierno en Cuba.

Matienzo publicó el sábado una imagen en su cuenta de Twitter, en la que se aprecian sujetos apostados en el frente de su casa y del otro lado una motocicleta. Junto a la foto ella denunciaba que, hasta entonces, llevaba seis días sitiada y que, según un amigo, había "gente muy rara" alrededor de su casa.

Al conversar con su amigo, él le dijo que con "gente rara" hacía referencia a hombres con mochilas que pasaban horas sentados vigilando su puerta.

La periodista dijo a CNN que la situación siguió hasta este lunes por quienes ella identifica como personas vestidas como civiles informando a policías.

"Aunque están vestidos de civiles, porque no son del barrio, permanecen horas mirando para nuestra casa. Si salimos, inmediatamente levantan el teléfono. Están sentados cerca de su motocicleta y al lado de policías uniformados", aseguró. Matienzo dice que no ha podido salir a documentar videos y fotos ya que en ocasiones anteriores ya la han detenido y no quiere correr el riesgo de salir o que otros conocidos se acerquen.

Matienzo se identifica como una periodista independiente y colaboradora de varios sitios de información como CubaNet. Contó que vive con su pareja, a quien describe como una psicóloga reconocida por ser activista de movimientos contra el gobierno. Por la naturaleza de esos trabajos, dice estar segura de que están ahí por ellas y que en el pasado ya las han detenido por discrepar con el gobierno.

"La situación es así las 24 horas del día. Han llegado a haber hasta 14 personas afuera, entre mujeres y hombres", agregó.

La periodista lamentó la situación de represión contra opositores. "En esta ocasión la detención puede que ocurra incluso sin que salgamos porque están llevándose la gente de dentro de su casa".

CNN solicitó este lunes la reacción de la oficina de prensa de la embajada de Cuba en Estados Unidos, sin haber obtenido respuesta. El equipo de CNN en Cuba no ha podido identificar algún funcionario en calidad de portavoz de los cuerpos de seguridad del gobierno.