Seis formas de desarrollar la resistencia y lograr tus objetivos

(CNN) -- Cuando el miembro del equipo olímpico de halterofilia de Estados Unidos Harrison Maurus muestre sus puntos fuertes en los Juegos de este año, la pandemia le habrá robado la posibilidad de escuchar a su madre gritar por "buen levantamiento", una voz distinta entre lo que normalmente serían cientos o miles en multitud.

Desde el primer encuentro de Maurus en 2012, sus padres han viajado por todo el mundo para brindar apoyo en persona en muchas de sus competencias. Pero este verano se han topado con un obstáculo: tanto los espectadores locales como los extranjeros tienen prohibido participar en los Juegos Olímpicos de Tokio por motivos de seguridad durante la pandemia de covid-19.

Su "familia extendida iba a ir a ... Japón y poder verlo levantar (pesas)", le dijo a CNN Tracey Maurus, la madre del levantador de pesas. "Así que arruinó nuestros planes", se lamentó.

La capacidad de Harrison Maurus para deshacerse de la consternación por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos en 2020, después de una semana de campamento con un compañero miembro del Equipo de Estados Unidos, es parte de lo que alivia cualquier preocupación que tengan sus padres sobre cuál será la mentalidad de Maurus cuando los Juegos comienzan el 23 de julio y no tenga su red de apoyo a su alrededor.

"Cuando Harrison suba a la plataforma, cuando presenten a Harrison, él marchará hacia arriba. Y con sus lentes puestos, puede ver a la multitud y puede ver la configuración realmente bien", dijo el padre de Maurus, Jim, a CNN. "Pero cuando va a levantar, esos anteojos se quitan y siempre dice: 'No puedo ver a la multitud, y solo estoy allí para hacer mi trabajo'", agregó.

El apoyo social es una faceta importante de la resistencia, pero podemos entrenar nuestro cerebro para que se concentre en la tarea en cuestión a pesar de circunstancias inesperadas, dijo Megan M. Buning, especialista en enseñanza en el Centro Interdisciplinario de Entrenamiento Atlético de la Universidad Estatal de Florida y consultor de rendimiento mental aprobado en el registro del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos y en la Asociación de Psicología del Deporte Aplicada.

1. Establece metas claras y significativas

Establecer metas para uno mismo es crucial para desarrollar la resistencia, dijo Timothy Baghurst, profesor de educación y director de FSU Coach: Centro Interdisciplinario de Entrenamiento Atlético de la Universidad Estatal de Florida.

Articular tus metas de acuerdo con el método SMARTS que Baghurst detalla en su libro "Coaching para el rendimiento deportivo" es una buena manera de aclarar lo que quiere y evitar darse por vencido, dijo. SMARTS describe metas que son específicas, medibles, alcanzables, relevantes, cronometradas y autodeterminadas.

Por ejemplo, el objetivo general de "Quiero ponerme en forma" no es específico, pero el objetivo de correr un maratón sí lo es. Decir "Quiero hacer mi mejor esfuerzo" es relativo, mientras que planear terminar el maratón en un cierto número de minutos es medible. Tu objetivo no debería ser 100% factible o fácil.

"El treinta por ciento de las veces debería ser un objetivo que (la gente) no logra, y eso te empuja a intentar lograrlo", dijo Baghurst.

Determinar cuánto encaja tu objetivo con tu estilo de vida o qué estás tratando de lograr en tu carrera te dice qué tan relevante es tu objetivo, dijo Baghurst. Medir el tiempo de tu objetivo es decidir cuándo quieres lograrlo.

Y con las metas, Baghurst dijo que hay dos tipos de motivadores: extrínsecos e intrínsecos.

Los motivadores extrínsecos pueden ser las recompensas que podría generar el cumplimiento de tus objetivos, como complacer a la gente, un premio en metálico o un trofeo. Los motivadores intrínsecos, sin embargo, son factores internos que te empujan a trabajar hacia algo para que sienta una mejor autoestima, por ejemplo.

Depender más de los motivadores intrínsecos que extrínsecos puede ayudarte a seguir adelante cuando los motivadores extrínsecos desaparecen. Y escribir, en lugar de teclear, para qué te sirven estos factores puede ayudarte a recordarlos mejor, dijo Buning.

2. Cuéntale a los demás sobre tus objetivos

Contarle a la gente sobre tus objetivos puede ser motivador a través de la responsabilidad, dijo Baghurst.

"Si no se lo digo a otras personas, entonces puedo renunciar a ese objetivo y realmente no es gran cosa", explicó. "Pero si les he dicho a todos mis colegas en la oficina que voy a correr un maratón en noviembre, sé que me van a preguntar al respecto, por lo que podría hacerme un poco más responsable".

3. Visualiza tanto los desafíos como el éxito

Una técnica que es "masiva" en los deportes es la visualización: usar imágenes para comenzar a creer lo que quieres lograr, ver los obstáculos potenciales en el camino e imaginarte a sí mismo superando esos obstáculos, dijo Baghurst.

Lo que la mayoría de la gente hace es visualizar solo el éxito, agregó. "Si no nos hemos anticipado o no nos hemos visto experimentando desafíos, cuando experimentamos esos desafíos, no estamos preparados para ellos", dijo Baghurst.

"No sabemos qué hacer. Eso no era parte del plan. Y luego, como consecuencia, tal vez perdamos esa motivación o no creemos que podamos lograr ese objetivo", agregó.

4. Practica la atención plena

La mentalidad con la que entras en una situación puede prepararte para el fracaso o la fortuna, dijo Buning.

Si "sé que tengo que salir a correr hoy y sigo diciéndome a mí mismo: 'No soy un buen corredor. Simplemente no soy un corredor. Esto apesta. Hace demasiado calor. No puedo respirar"... ¿Qué tan probable es que yo realmente uno, comience la carrera, o dos, lo termine?".

La práctica de la atención plena es una forma en la que puedes tomar conciencia de esas creencias inconscientes negativas y reformularlas en una mentalidad de crecimiento, en lugar de fija. Por ejemplo, Buning aconsejó que en lugar de decirte a ti mismo que no es muy bueno en un saque de tenis, pienses: "Todavía no soy muy bueno en eso. Ahora, ¿cómo puedo mejorar?".

5. Configurar recordatorios

Recordar metas en momentos de estrés puede ser difícil, pero algunos atletas tienen formas prácticas de recordarse a sí mismos sus planes y por qué son importantes, dijeron Buning y Baghurst.

Entre ellos se incluye poner una foto de una medalla o un formulario de inscripción para una carrera en el espejo del baño. También el refrigerador o la pared, y usar ropa o pulseras adornadas con citas motivacionales.

6. Aprende a recalibrar

Cuando perdemos el control de lo que estamos tratando de lograr, hemos perdido "ese sentido del destino está en nuestras manos", dijo Baghurst.

Puedes mantener la cabeza erguida concentrándote en lo que puedes hacer. Digamos que tus amigos normalmente te recogen para ir al gimnasio, pero un día no pueden. "¿Encontraré entonces otra forma de hacer ejercicio?", dijo Baghurst.

"La respuesta es, para la mayoría de las personas, probablemente no ... Todavía tienen cierto control de poder (decidir), 'Oye, todavía puedo salir a caminar o todavía puedo hacer ejercicio en mi patio trasero'.