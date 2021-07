Esto es el hongo negro y estos sus padecimientos 4:42

(CNN) -- Srinivas S. yace en una camilla en un quirófano en el Hospital St John's en Bengaluru mientras los cirujanos extraen con cuidado trozos de tejido ennegrecido y huesos podridos de su cara.

El conductor de 41 años es uno de los más de 45.000 ciudadanos infectados con hongo negro, o mucormicosis, desde el inicio de la segunda ola de covid-19 del país a fines de marzo.

Al igual que Srinivas, la gran mayoría de los pacientes, alrededor del 85%, eran pacientes con covid-19, según el Ministerio de Salud de la India. En julio, más de 4.300 personas habían muerto a causa de la infección por hongos.

La hermana de Srinivas, Shyamala V., se sienta junto a su cama y considera cómo sería la vida de la esposa de su hermano y sus dos hijos pequeños, de dos y cuatro meses, si él se convierte en uno de ellos.

"Tengo mucho miedo por él; tiene dos niños pequeños. ¿Quién cuidará de ellos?", dijo ella.

El hongo negro es la segunda crisis de covid-19 en la India. Antes de este año, la infección era poco común en India, aunque era unas 80 veces más común allí que en los países desarrollados.

Es causada por mucormicetos, un tipo de hongo al que las personas están expuestas todos los días, pero cuando su sistema inmunológico ha sido golpeado por covid-19, se vuelven más vulnerables a la infección. A menos que se trate rápidamente, el hongo negro puede causar daños permanentes en la cara, pérdida de la visión y la muerte; tiene una tasa de mortalidad de más del 50%.

Los casos han aumentado en la India y se han detectado una pequeña cantidad de casos en otros lugares: en Nepal, Afganistán, Egipto y Omán, según sus respectivos ministerios de salud.

El número de casos de hongos negros en India son mucho más altos ahora que después de la primera ola de coronavirus del país en septiembre pasado. Eso puede deberse a la rápida propagación de la variante Delta o B.1.617.2 del virus.

La diabetes provoca niveles elevados de azúcar en sangre, condiciones perfectas para un hongo que se alimenta de azúcar. En India, al menos 77 millones de personas tenían diabetes en 2019, solo superada por China, que tenía 116 millones (Estados Unidos tenía 31 millones) según la Federación Internacional de Diabetes, lo que explica en parte por qué los casos de hongos negros en la India son comparativamente altos.

La Organización Mundial de la Salud dice que la prevalencia de la diabetes está aumentando más rápidamente en los países de bajos y medios ingresos que en los países de altos ingresos. Junto con un aumento en los casos de covid-19, los médicos predicen que el hongo negro se volverá más común en todo el mundo.

Dolor insoportable

Srinivas, que solo usa un nombre, pensó que había superado lo peor del covid-19, pero su ojo izquierdo pronto comenzó a hincharse tanto que apenas podía abrirlo. El dolor era insoportable.

Nunca había oído hablar del hongo negro, pero se preocupó cuando su ojo y nariz comenzaron a sangrar en mayo. "Salía mucha sangre, así que pensé, ¿qué está pasando?" Srinivas le dijo a CNN desde su cama de hospital antes de su tercera operación para eliminar el tejido infectado.

Srinivas asegura que fue a cuatro hospitales antes de que los médicos le diagnosticaran hongo negro y lo remitieran a un quinto hospital donde finalmente recibió tratamiento.

Antes de la pandemia, la India tenía entre 3.000 y 4.000 casos de mucormicosis cada año, según las cifras proporcionadas al Parlamento indio por el ministro de Salud, Mansukh Mandaviya.

En ese entonces, la enfermedad no era de notificación obligatoria, lo que significa que los estados no estaban obligados a informar los casos al gobierno central. Eso cambió en mayo a medida que aumentaba el número de casos. A fines de junio, se habían reportado más de 40,845 casos en todo el país.

Dos semanas después, ese número había aumentado alrededor de un 9% a 45.374. De esos pacientes, alrededor de la mitad todavía reciben tratamiento, indicó el martes el Ministerio de Salud.

Escasez de medicinas

No existe una solución rápida para la mucormicosis. Los pacientes se someten a una cirugía para extirpar el tejido infectado mediante un procedimiento conocido como desbridamiento. Luego se tratan con el medicamento antimicótico anfotericina B liposomal para evitar que la infección reaparezca.

A medida que el número de casos aumentó en mayo, varios estados informaron sobre escasez de la medicina y el Ministerio de Productos Químicos y Fertilizantes de la India intervino para regular los suministros. Se aprobaron cinco empresas más para producir el medicamento en la India y se realizaron nuevos pedidos de importación.

A principios de junio, los médicos del Hospital St John's dijeron que todavía se veían obligados a racionar las dosis debido a la irregularidad de los suministros. "Se convierte en un gran desafío porque ¿doy una dosis insuficiente a 11 pacientes dándoles una [dosis] a cada uno cuando se supone que debo dar tres a cada paciente? ¿Selecciono pacientes que reciben esta anfotericina B? Ha sido extremadamente difícil", afirmó el Dr. Sanjiv. Lewin, jefe de servicios médicos del hospital.

Más tarde ese mes, Lewin dijo que los suministros de la droga mejoraron levemente pero seguían siendo impredecibles. En ese momento, la hermana de Srinivas dijo que no había recibido su dosis de anfotericina B liposomal durante tres días.

"Hemos ido por todo Bangalore en busca de la inyección, pero incluso los hospitales privados tienen que pedir el medicamento a los hospitales gubernamentales. Simplemente no está disponible en ninguna parte", dijo Shyamala.

El medicamento, que cuesta unos US$ 95 la dosis, no está disponible fuera de los hospitales. La familia de Srinivas ha dependido de la ayuda de sus empleadores y de préstamos a bajo interés para pagar el medicamento y los honorarios del hospital privado.

Se necesitan tres dosis al día durante al menos 28 días, dicen los médicos, lo que significa que el costo del tratamiento podría ser tan alto como US$ 8.000, algo fuera del alcance de muchos.

Mandaviya, ministro de Salud de la India, señaló que cuando surgieron informes de mucormicosis en mayo, el país produjo alrededor de 150.000 viales de anfotericina B. "El mundo nos ayudó en ese momento... en cualquier parte del mundo que hubiera anfotericina, nos la enviaron e importamos 1.300.000 viales de la droga", dijo Mandaviya el martes.

"Admito que es posible que algunas personas no obtuvieran la droga, pero el gobierno hizo todo lo que pudo", agregó.

¿Qué causa el hongo negro?

Varios factores están detrás del aumento de hongos negros en pacientes después de la segunda ola de covid-19 en la India, según los médicos, incluidos los medicamentos utilizados para tratarlos.

Los altos funcionarios de salud del grupo de trabajo covid-19 de la India y el Instituto de Ciencias Médicas de la India dijeron que el uso excesivo de esteroides para tratar el covid-19 había suprimido el sistema inmunológico de los pacientes y los había hecho más susceptibles al hongo negro.

Según los protocolos de administración por el covid-19 de la India, se pueden recetar esteroides en casos moderados y graves de covid-19, aunque las últimas pautas emitidas en mayo recomiendan un "uso prudente" para prevenir y controlar afecciones como la mucormicosis.

Algunos médicos también sospechan que la escasez de oxígeno de grado médico puede haber influido, argumentando que niveles bajos de oxígeno prolongados pueden hacer que los pacientes sean más vulnerables a las infecciones.

Algunos médicos creen que puede haber un vínculo entre el aumento de la infección por hongos negros y la variante delta, una cepa de covid-19 más transmisible que se detectó por primera vez en la India en diciembre.

Desde entonces, la variante delta se ha extendido a 96 países y la Organización Mundial de la Salud espera que pronto se convierta en la cepa más dominante del mundo.

Si bien varios estudios han confirmado que los pacientes con covid-19 son más vulnerables al hongo negro, los investigadores no han determinado si la variante delta crea mayores factores de riesgo que otras cepas.

La propagación por todo el mundo

La segunda ola de covid-19 de la India ha pasado, pero hay temores de una tercera ola y lo que podría significar para los brotes de hongos negros en la India. La infección no es contagiosa entre personas, pero claramente el entorno es adecuado para su propagación.

Hasta ahora, ningún otro país ha informado un aumento brusco de casos, incluso cuando la variante delta se extiende por todo el mundo. Por ejemplo, a mediados de junio, la variante delta representaba el 99% de los casos de covid-19 en el Reino Unido, pero no se habían notificado casos de mucormicosis.

Srinivas es un sobreviviente del covid-19, pero pasará algún tiempo antes de que pueda regresar al trabajo. No pudo hablar durante semanas después de la cirugía para eliminar los rastros de hongo negro, inicialmente debido al dolor y la hinchazón, luego porque le habían insertado un tubo de alimentación debido a la pérdida de una parte de la mandíbula.

"Puedo ver... me siento bien, intentaré volver al trabajo lo antes posible. Tengo dos niños pequeños. He estado en el hospital durante mucho tiempo y ni siquiera los he visto", comentó Srinivas a principios de julio.

Srinivas fue dado de alta el sábado pasado después de dos meses en el hospital, aunque su ojo izquierdo permanece cerrado por la hinchazón y debe visitar el hospital cada semana para monitorear su progreso.

"No creo que pueda volver a trabajar antes de un año", dijo su hermana Shyamala, "pero será difícil hacer que se quede en casa".