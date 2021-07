La tenista japonesa Naomi Osaka encendió el pebetero olímpico en el Estadio Olímpico de Tokio. Nacida en Osaka, Japón, la cuatro veces campeona de tenis de Grand Slam, que se mudó a Estados Unidos a los tres años, competirá por Japón en los Juegos de Verano 2020.

El relevo al caldero, el destino final de la antorcha olímpica, ha estado en gran parte sin espectadores en eventos aislados debido a la pandemia de coronavirus.

El pebetero permanecerá encendido durante todos los Juegos.

Osaka expresó su agradecimiento por el honor de encender el pebetero olímpico.

"Sin duda es el logro atlético más grande y el honor más grande que tendré en mi vida", dijo Osaka. "No tengo palabras para describir los sentimientos que tengo ahora mismo pero sé que estoy llena de gratitud y agradecimiento. Los amo, muchachos. Gracias".

