(CNN) -- Corea del Norte redobla su guerra cultural, advirtiendo a los ciudadanos que se mantengan alejados de todo lo relacionado con Corea del Sur, incluyendo su moda, música, peinados e incluso jerga.

En la última década, Corea del Sur se ha convertido en una fuerza cultural formidable, con productos que van desde el maquillaje hasta el K-pop y el K-drama y ha encontrado fans entusiastas en todo el mundo. Pero un lugar que intenta evitar que la influencia surcoreana penetre en sus fronteras es su vecino del norte.

Durante décadas, Corea del Norte ha estado casi completamente aislada del resto del mundo, con un estricto control sobre la información que entra o sale. Los materiales extranjeros, incluyendo películas y libros, están prohibidos, con solo unas pocas excepciones aprobadas por el estado; los que son atrapados con contrabando extranjero a menudo enfrentan un castigo severo, dicen los desertores.

Sin embargo, las restricciones se han suavizado un poco en las últimas décadas, a medida que se expandió la relación de Corea del Norte con China. Los pasos tentativos de apertura han permitido que algunos elementos surcoreanos, incluidas partes de su cultura pop se filtren en la nación ermitaña —especialmente en los últimos años cuando las relaciones entre los dos países se descongelaron.

Sin embargo, la situación en Corea del Norte ahora se está deteriorando rápidamente, y las reglas estrictas han vuelto a su lugar, en una represión que recuerda su historia anterior de aislamiento.

A principios de este mes, el legislador surcoreano Ha Tae-keung dijo, después de asistir a una sesión informativa de la agencia de espionaje del país, que el régimen de Corea del Norte implementó reglas estrictas sobre cómo se visten y hablan los jóvenes. Por ejemplo, las mujeres surcoreanas a menudo usan el término "oppa" para sus parejas románticas; ahora está prohibido en el Norte. En cambio, las mujeres norcoreanas deben referirse a sus amantes como "camaradas masculinos", afirmó Ha.

Los videos de propaganda en el país también denuncian comportamientos que muestran "influencia extranjera", como lo son las demostraciones públicas de afecto. Aquellos que violan las reglas son el "enemigo jurado de la revolución", dijo Ha, citando al Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur.

El domingo pasado, el régimen criticó las formas de vida extranjeras en un artículo del periódico estatal Rodong Sinmun, instando a los jóvenes a ser "fieles a la vocación de su país".

"La lucha en el campo de la ideología y la cultura es una guerra sin disparos", decía el artículo, citando al líder norcoreano Kim Jong Un. Sin nombrar específicamente a Corea del Sur, agregó que perder la guerra cultural "traería consecuencias muchas veces más graves que en el campo de batalla".

La ropa, los peinados y el lenguaje eran "un reflejo del estado de pensamiento y espíritu", agregó. "Incluso si los jóvenes cantan y bailan, deben cantar y bailar al son de las melodías y ritmos que se adapten a las necesidades de la época y al sentimiento nacional de nuestra gente, y hacer florecer nuestro estilo de cultura".

Estas restricciones pueden parecer extravagantes, pero cosas como la jerga, inocuas en la superficie, representan una lucha mucho más complicada por el poder y el control, dicen los expertos. Y la tolerancia de Corea del Norte hacia la influencia extranjera está en constante cambio, cambiando junto con su bienestar económico y diplomacia internacional.

Por qué el cabello y la música son importantes en Corea del Norte

La relación de Corea del Norte con Corea del Sur se ha mantenido tensa desde que la Guerra de Corea terminó con un armisticio en 1953. Nunca se firmó ningún tratado de paz, lo que significa que la guerra nunca terminó formalmente.

Corea del Norte había estado una vez entre las partes más desarrolladas industrialmente del este de Asia, dijo Andrei Lankov, director de la firma de análisis Korea Risk Group y profesor de la Universidad Kookmin en Seúl. Pero después de décadas de aislamiento, su gente vive ahora en una pobreza absoluta.

La economía de Corea del Norte cayó en picada en la década de 1990 después del colapso de la Unión Soviética, que puso fin al flujo de ayuda al país, dejando a China como el mayor socio comercial del país.

Por el contrario, Corea del Sur es la cuarta economía más grande de Asia, con un PIB per cápita a la par de naciones europeas como Francia e Italia. Su poder blando se ha disparado a medida que las exportaciones culturales, como la música, la comida y los productos de belleza, han ganado popularidad en todo el mundo.

Es por eso que Corea del Norte es tan cautelosa de permitir cualquier influencia extranjera como la jerga surcoreana, dijo Lankov, porque significa "reconocer que el modelo alternativo de sociedad funcionó y el modelo de Corea del Norte no".

Los norcoreanos que adoptan los modales surcoreanos (moda, peinados, vocabulario) indican dos cosas, agregó Lankov: acceso a materiales prohibidos y "una indicación de admiración y simpatía hacia Corea del Sur".

La potencia de este poder blando se basa en la enorme desigualdad entre los países. La gente se está muriendo de hambre en Corea del Norte, donde la escasez de suministro significa que los precios de algunos alimentos básicos se están disparando. Kim ha reconocido la "tensa situación alimentaria", aunque culpó a una serie de tifones e inundaciones.

No es necesariamente que los líderes norcoreanos teman un levantamiento masivo de un público descontento, indicó Lankov: el régimen es lo suficientemente "brutal" como para castigar a "todos los que se atrevan a abrir la boca".

Pero el aumento del conocimiento sobre el mundo exterior, y sobre cuánto peores están las cosas en Corea del Norte, podría erosionar la legitimidad del régimen y todo su marco ideológico, de manera similar a cómo el clamor por los productos occidentales en la Rusia soviética de la década de 1980 contribuyó a la desilusión pública y su eventual caída.

"Sin duda representa una amenaza si los jóvenes norcoreanos ven dramas surcoreanos y ven cómo es la vida de los coreanos fuera de su país, porque ven imágenes de Seúl, de lo bien que viven, de la libertad con la que viven", dijo Jean Lee, miembro principal del Wilson Center con sede en Estados Unidos y exjefe de la oficina de Pyongyang para Associated Press.

Y los jóvenes son el mayor objetivo de la represión porque son "los más vulnerables a las nuevas influencias", dijo Lankov. "Las personas mayores no quieren cambios... pero todas las nuevas ideas se están extendiendo entre la generación más joven".

Política y cultura pop

Las conversaciones entre el Norte y el Sur han comenzado y se estancaron en numerosas ocasiones a lo largo de los años, y la actitud de Corea del Norte hacia la cultura pop extranjera parece haberse relajado y endurecido en consecuencia.

Después de que Kim asumió el poder en 2011, inicialmente favoreció un enfoque más liberal, según Lankov, incluso permitiendo algo de música occidental y formando una banda de chicas norcoreanas.

Lee, quien vivió en la capital Pyongyang durante esos primeros años, dijo que las influencias extranjeras se hicieron evidentes a medida que las reglas se relajaron. Los norcoreanos soltarían casualmente la jerga surcoreana como una "forma astuta de insinuar que estaban viendo dramas surcoreanos", dijo. Las atracciones turísticas comenzaron a adoptar la señalización inglesa. A los norcoreanos de élite se les permitió viajar más, principalmente a China.

Pero Kim pronto adoptó un enfoque más conservador y comenzó a tomar medidas enérgicas contra las memorias USB y otras tecnologías que podrían usarse para contrabandear información, señaló Lankov.

Las tensiones aumentaron en 2016 y 2017 con una serie de lanzamientos de misiles norcoreanos. Pero las relaciones comenzaron a descongelarse después de que el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, asumiera el cargo: a fines de 2018, Moon y Kim habían prometido poner fin formalmente a la Guerra de Corea y trabajar hacia la desnuclearización completa.

Ese mismo mes, Kim y su esposa asistieron a un raro concierto de cantantes e intérpretes surcoreanos en Pyongyang, la primera vez en más de una década que músicos surcoreanos viajaron a Corea del Norte.

El mismo cambio ocurre en el Sur también, dijo Lee, donde los productos y la cultura de Corea del Norte se vuelven "de moda" durante los tiempos de la diplomacia, y son un tabú cuando aumentan las tensiones. "Es el clima político lo que afecta a la cultura pop", agregó.

Pero las conversaciones fracasaron en 2019 después de que una cumbre entre Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fracasara, y la comunicación finalmente se rompió. A principios de 2020, el país cerró completamente sus fronteras debido al covid-19, cortando casi todo el comercio con China, su principal sustento económico.

El estado de la economía de Corea del Norte a menudo dicta sus restricciones. Y con el país en una situación cada vez más desesperada, el régimen no corre ningún riesgo.

En diciembre, Corea del Norte aprobó una nueva ley para evitar la difusión de contenido no aprobado por los censores del gobierno; este febrero, Kim sugirió que podrían venir mayores controles sobre el contenido social; al mes siguiente, un sitio web de propaganda de Corea del Norte acusó a las discográficas de K-pop de "explotación esclavista".

Es imposible decir con certeza qué desencadenó la última represión de Kim contra la influencia extranjera en los últimos dos o tres años, dijo Lee, pero agregó que podría estar relacionado con los cierres de fronteras y las dificultades económicas extremas.

"Los bienes y las personas no cruzan la frontera, por lo que no pueden obtener las cosas que quieren o anhelan, dijo. "Entonces, lo que sabemos de este edicto que se transmitió es que le están diciendo a su gente que dejen de desear esas cosas. Y [lo están] expresando de una manera que tiene que ver con la identidad de Corea del Norte: volvamos a nuestra tradición, nuestro idioma, quiénes somos, y no seamos tan codiciosos de cosas extranjeras".

Pero, agregó, las cosas pueden cambiar rápidamente según el estado de la diplomacia entre Corea del Sur.

"El partido cambia constantemente las reglas sobre lo que es aceptable cuando se trata de contenido extranjero, y la gente tiene que prestar atención", dijo. Y el mensaje ahora es: "Puede que haya habido un período en el que estaba bien codiciar estas cosas, desear estos bienes extranjeros. Pero ya no está bien".