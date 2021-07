Vuelven las mascarillas en algunos condados de EE.UU. 1:03

(CNN) -- Si bien la necesidad de usar mascarillas nunca se disipó por completo durante la pandemia de covid-19, la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) eliminó en mayo las restricciones para las personas vacunadas, un presagio bienvenido de un posible regreso a la normalidad.

Ahora, con el aumento de los casos de covid-19 y las hospitalizaciones en todo el país, las medidas de seguridad, como las órdenes del uso de mascarillas, están nuevamente bajo consideración.

El ex director general de Sanidad de EE.UU., Dr. Jerome Adams, dijo el viernes que los CDC deben aclarar su mensaje para que los estadounidenses vuelvan a participar en la lucha contra la creciente ola de infecciones.

La decisión de los CDC "fue confiar en el pueblo estadounidense para que realmente hiciera lo correcto, pero desafortunadamente la gente eligió salir y quitarse la mascarilla, estuvieran vacunados o no", le dijo Adams a Anderson Cooper de CNN.

"Tenemos que confiar en que nuestros funcionarios de salud darán los mejores consejos que puedan en ese momento, y los CDC dieron los mejores consejos que pudieron en ese momento", agregó. "¿Pero adivinen qué? Eso fue antes de la oleada delta. La variante delta está cambiando las cosas".

La variante delta, que se cree que es más transmisible y peligrosa, y representó aproximadamente el 83% de los casos de coronavirus en EE.UU. durante las dos semanas que terminaron el 17 de julio, según datos de los CDC, un aumento sustancial de las cifras insignificantes a principios de mayo.

Los casos están aumentando drásticamente. Estados Unidos promedió más de 49.300 nuevos casos de covid-19 por día durante la semana que terminó este viernes, un aumento de casi el 60% con respecto a la semana anterior y más de cuatro veces el promedio más bajo de 2021 (11.299 el 22 de junio), según los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Cada estado reportó más casos en la semana que terminó el viernes que la semana anterior, muestran las cifras de Johns Hopkins.

Los expertos en salud han señalado repetidamente a la vacunación preventiva como la mejor manera de adelantarse a los aumentos repentinos debido a su eficacia probada, pero los datos de los CDC del viernes mostraron que la tasa de vacunaciones continúa disminuyendo. El promedio diario de personas que se vacunan por completo es el más bajo desde fines de enero, cuando EE.UU. estaba comenzando a acelerar su campaña de vacunación.

Progreso de vacunación en Estados Unidos

Treinta estados aún tienen que vacunar completamente al menos a la mitad de sus residentes, con menos del 35% de Alabama y Mississippi completamente vacunados, según los CDC.

En Alabama, la gobernadora Kay Ivey hizo un llamado el jueves a "las personas no vacunadas" ante el aumento de los casos de covid-19. "Se supone que la gente tiene sentido común, pero es hora de empezar a culpar a las personas no vacunadas, no a la gente normal. Son las personas no vacunadas las que nos defraudan", dijo a los periodistas en Birmingham.

Con los números de vacunación rezagados, los funcionarios dicen que probablemente se necesiten más contramedidas contra el covid-19.

La guía sobre el uso de mascarillas de los CDC no ha cambiado, pero la directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo el jueves que las localidades pueden querer tomar su propia decisión.

"Las comunidades y las personas deben tomar las decisiones adecuadas para ellos en función de lo que está sucediendo en sus áreas locales", afirmó. "Entonces, si vives en un área que tiene una alta tasa de casos y bajas tasas de vacunación donde los casos de delta están aumentando, ciertamente deberías usar una mascarilla si no estás vacunado".

Las órdenes para el uso de mascarillas se enfrentan a la oposición

En medio del creciente número de infecciones, algunos líderes estatales y locales ahora recomiendan que los cubrebocas se usen en interiores, incluso por aquellos que están vacunados.

Los funcionarios de salud en Seattle y el condado de King en Washington señalaron el viernes que la prevalencia de la variante delta en EE.UU. fue del 1,4% el 13 de mayo cuando los CDC eliminaron los requisitos de mascarilla para las personas vacunadas. En este momento, delta representa el 56% de las infecciones reportadas del condado de King y se espera que la cifra aumente.

"Sé que esto es frustrante y quizás decepcionante para muchos, ciertamente lo es para mí", dijo el viernes el Dr. Jeffrey Duchin, oficial de salud del departamento de salud pública de Seattle y King County.

Republicanos y medios conservadores apoyan la vacunación 3:02

"Y reconocí que el cambio en la comunicación", indicó, "ha sido un problema real a nivel nacional, pero nosotros en salud pública tenemos la obligación de ser realistas sobre la situación cambiante y brindar la mejor orientación posible".

Los funcionarios de St. Louis, Missouri, han ido un paso más allá al instituir una orden de uso de mascarillas en interiores en lugares públicos a partir del lunes, uniéndose al condado de Los Ángeles como una de las primeras áreas del país en restablecer tales medidas.

Missouri tiene una de las tasas más altas de nuevos casos diarios per cápita promedio, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

"La nueva regla requerirá que todas las personas mayores de cinco años, incluidas las vacunadas, usen una mascarilla. Se alentará encarecidamente el uso de mascarillas al aire libre, especialmente en entornos grupales", según un comunicado de la oficina del alcalde. Se incluyen excepciones para quienes están sentados y comiendo en bares y restaurantes.

"Hemos perdido a más de 500 habitantes de St. Louis por covid-19, y si nuestra región no trabaja en conjunto para protegerse unos a otros, podríamos ver picos que abrumen nuestro hospital y los sistemas de salud pública", dijo el Dr. Fredrick Echols, director interino de salud de la ciudad de St. Louis.

Sin embargo, el fiscal general del estado de Missouri, Eric Schmitt, aseguró el viernes que acudirá a la corte para detener el requisito.

Mexicanos prefieren seguir con cubrebocas, según encuesta 0:56

"Los ciudadanos de St. Louis y el condado de St. Louis no son sujetos, son personas libres. Como su fiscal general, presentaré una demanda el lunes para detener esta locura", dijo Schmitt en un comunicado en Twitter.

Los funcionarios en otros lugares también están rechazando los mandatos interiores propuestos. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, alentó a las personas de su estado a que se vacunen, agradeciendo "el milagro de la ciencia moderna", pero reiteró que no permitirá la exigencia de la aplicación de vacunas o el uso de cubrebocas.

En Texas, el alcalde de Austin, Steve Adler, dice que si pudiera "ordenar a todos los niños y maestros que se enmascaran sin terminar en la corte", "lo haría en un santiamén". Austin Public Health reportó que el número promedio diario de hospitalizaciones por covid-19 es más del triple desde el 4 de julio.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, sin embargo, emitió una orden ejecutiva en mayo que prohíbe a las entidades gubernamentales estatales, como a los condados, exigir el uso de mascarillas.

El nivel de propagación varía a lo largo de Estados Unidos

Se establecen restricciones de seguridad para el nuevo año escolar

Con el nuevo año escolar a la vuelta de la esquina, y el acceso a las vacunas solo disponible para los mayores de 12 años, algunos distritos se están preparando para regresar a clases con el uso obligatorio de mascarillas.

Las escuelas públicas de la ciudad Washington y Boston, así como el distrito escolar de Madison en Wisconsin se encuentran entre las que recientemente anunciaron la necesidad de que los estudiantes y el personal usen cubrebocas dentro de los edificios escolares.

Otros lugares, como Texas e Iowa, han impedido que los funcionarios ejerzan el control local al exigir máscaras.

La semana pasada, California había anunciado estrictas medidas estatales para el uso de mascarillas en las aulas, pero cambió su postura horas más tarde y permitió la toma de decisiones a nivel local.

"Se aclarará la guía escolar de California con respecto a la aplicación del uso de mascarillas, reconociendo la experiencia de las escuelas locales en mantener seguros a los estudiantes y educadores, al tiempo que se garantiza que las escuelas vuelvan a abrir completamente para la instrucción en persona", se lee en la actualización, que se publicó a través de un tuit del Departamento de Salud Pública de California.

Lauren Mascarenhas, Raja Razek, Chris Boyette, Roxanne García, Deidre McPhillips, Carma Hassan, Cheri Mossburg y Joe Sutton de CNN contribuyeron a este reportaje.