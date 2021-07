8 cosas que buscarán los inversores en el informe de ganancias de Tesla

Este auto de Tesla puede ir a 96 km/h en segundos 1:17

(CNN) -- Tesla es el fabricante de automóviles más reservado del planeta, por lo que los inversores siempre están ansiosos por estudiar minuciosamente su informe trimestral y su conferencia telefónica, cuando finalmente pueden obtener un bocado de información más grande que un tuit.

Los dos últimos resultados trimestrales los han decepcionado. Las acciones han caído casi un 30% desde su máximo histórico justo antes de su informe del cuarto trimestre a finales de enero, con más de un tercio de esa caída en el precio de las acciones desde que la compañía informó los resultados del primer trimestre en abril.

Entonces, si las acciones con mejor desempeño de 2020 pueden volver a encarrilarse dependerá en gran medida de lo que los inversores escuchen el lunes por la noche, cuando Tesla publique sus resultados del segundo trimestre.

Estos son los principales temas que analizarán:

¿Cómo van las cosas en China?

A diferencia de otros fabricantes de automóviles, Tesla normalmente solo informa números globales y no desglosa las ventas por país o mercado. Pero si quiere asegurar a los inversionistas, es posible que deba brindar detalles sobre sus ventas en China, que no solo es el mercado más grande para todas las ventas de automóviles, sino también el mercado principal con la mayor participación de ventas para vehículos eléctricos.

Tesla se vio afectada por informes generalizados de problemas de seguridad en China, incluido el retiro del mercado de casi todos los automóviles fabricados en su fábrica de Shanghai y una protesta de los propietarios de Tesla en el salón del automóvil de Shanghai en abril.

publicidad

"Las historias de crecimiento de China son la prioridad de Tesla", dijo Dan Ives, analista de tecnología de Wedbush Securities y propietario de un Tesla. "Este es su mercado clave, creemos que el 40% de sus ventas provendrán de allí el próximo año. Creo que ese es el eje para que las acciones suban o bajen".

Aunque las ventas chinas de vehículos eléctricos de otros fabricantes de automóviles están creciendo, las ventas de Tesla en China cayeron un 9,2%, según las estadísticas citadas por Gordon Johnson de GLJ Research, un analista que es uno de los críticos más duros de Tesla.

"Parece claro que Tesla tiene un problema de demanda en China", escribió en una nota reciente. "Las débiles ventas internas de China en el segundo trimestre de 2021 probablemente se traduzcan en débiles ganancias para el segundo trimestre de Tesla".

¿Cómo obtuvo sus ganancias?

Los analistas encuestados por Refinitiv esperan que Tesla informe un ingreso ajustado de más de US$ 1.000 millones por segundo trimestre consecutivo y un ingreso neto de alrededor de US$ 650 millones. Ambos serían récords para la compañía y marcarían el octavo beneficio trimestral consecutivo después de años de pérdidas.

Pero los críticos de Tesla señalan que su ingreso neto nunca ha excedido el dinero que obtiene de la venta de créditos fiscales regulatorios a otros fabricantes de automóviles para quienes las ventas de vehículos eléctricos representan un porcentaje muy pequeño de sus ventas totales. Esos otros fabricantes de automóviles usan los créditos que compran de Tesla para cumplir con los estándares ambientales, evitando así grandes multas.

Tesla obtuvo US$ 518 millones de esas ventas en el primer trimestre, pero incluso Tesla admite que no puede contar con que esas ventas continúen a medida que otros fabricantes de automóviles comienzan a vender más de sus propios vehículos eléctricos. Los críticos de la compañía dicen que es una prueba de que Tesla no puede ganar dinero solo vendiendo autos.

Si sus ingresos netos finalmente superan esos créditos, como sugieren las estimaciones, será un hito importante para la empresa, dijo Ives.

"Eso arrojaría por la ventana uno de los principales argumentos bajistas contra las acciones", dijo.

¿Qué está pasando con sus tenencias de bitcoins?

En febrero, Tesla reveló que usó parte de su efectivo disponible para comprar US$ 1.500 millones en bitcoins. En abril, reveló que vendió algunas de esas participaciones y registró ingresos netos de US$ 101 millones de su comercio de criptomonedas, lo que se suma al argumento de que la compañía no gana dinero realmente vendiendo autos.

Las transacciones de bitcoins pusieron nerviosos a algunos inversores, dijo Ives, especialmente porque la criptomoneda ha perdido más de un tercio de su valor desde entonces.

¿Qué está pasando con los problemas de la cadena de suministro?

Toda la industria automotriz mundial está luchando con una escasez de chips de computadora.

Con otros fabricantes de automóviles aumentando la producción de sus propios vehículos eléctricos, Tesla ahora tiene una mayor competencia por las materias primas que componen las baterías grandes de vehículos eléctricos, como el litio.

En mayo, Musk tuiteó que Tesla tuvo que subir el precio de sus autos debido al aumento de los costos de las materias primas. La perspectiva de los precios de las materias primas y el suministro de piezas como chips y baterías será clave para las expectativas de los inversores sobre las ventas de Tesla el resto de este año.

¿Qué está pasando con las nuevas plantas en Texas y Alemania?

Tesla tiene un historial de poner en funcionamiento nuevas plantas mucho más rápido que los fabricantes de automóviles tradicionales.

Tiene una planta en construcción cerca de Austin, Texas, que construirá el SUV Modelo Y y eventualmente la camioneta Cybertruck, así como otra cerca de Berlín para atender el mercado europeo, donde está perdiendo terreno en las ventas de vehículos eléctricos a Volkswagen.

Tener dos plantas en construcción simultáneamente es la expansión más ambiciosa jamás realizada por Tesla, y la perspectiva de cuándo las plantas estarán al día será clave para las expectativas de los inversores en el futuro.

Tesla dijo en abril que esperaba que ambas plantas tuvieran una producción limitada a finales de este año y una "producción en volumen" en 2022. No especificó lo que eso significa.

¿Qué es lo último respecto al Cybertruck?

Con varios fabricantes de automóviles establecidos como Ford y General Motors a punto de vender sus propias camionetas eléctricas, es importante que Tesla entregue pronto la Cybertruck, su primera camioneta, a las manos de los consumidores. En enero, Musk dijo que esperaba "producción en volumen" en 2022.

Luego, en marzo, tuiteó "Actualización probablemente en el segundo trimestre". Dijo que el enfoque ahora era terminar la planta de Texas, y llamó a ese trabajo una "bestia". Los inversores están ansiosos por recibir esa actualización.

Tesla está a punto de presentar un nuevo Cybertruck 0:58

¿Cuáles son los planes para abrir los supercargadores de Tesla a vehículos eléctricos de otros fabricantes?

La semana pasada, Musk dijo en un tuit que "abriremos nuestra red Supercharger a otros vehículos eléctricos a finales de este año". Como suele ser el caso cuando publica noticias a través de un tuit, no hubo detalles para ayudar a los inversores a evaluar el impacto comercial de tal movimiento.

Podría ser significativo. "Para 2030, estimamos conservadoramente los ingresos por sobrealimentación de Tesla de US$ 2.900 millones, una cifra que no incluye ningún ingreso de vehículos que no sean de Tesla", escribió el analista de automóviles de Morgan Stanley, Adam Jonas, en una nota posterior al tuit.

Es casi seguro que se le pregunte a Musk sobre los planes para abrir la red a los automóviles de otras compañías durante la conferencia telefónica.

¿Cuál es la perspectiva para los autos completamente autónomos?

Tesla retira de manejo autónomo a conductores distraídos 1:29

Ésta es una de las razones por las que las acciones de Tesla han superado en gran medida a las acciones de automóviles tradicionales: la creencia de los inversores de que está más cerca de ofrecer coches autónomos, o FSD, que cualquier otra empresa.

Musk sigue prometiendo avances para las versiones de FSD en sus tuits. Y el director financiero de Tesla, Zachary Kirkhorn, habló en la última llamada de ganancias sobre el potencial de ingresos significativos de los conductores que pagan FSD mediante suscripción.

Pero hasta ahora los FSD han sido más promesa que realidad. Los inversores estarán ansiosos por conocer las últimas perspectivas y los ingresos que Tesla espera obtener de ellas.