Las 5 cosas que debes saber este 27 de julio: Lo bueno, lo lindo y lo serio de los Olímpicos

EE.UU. mantendrá las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia de coronavirus. Goldman Sachs recorta drásticamente el pronóstico de crecimiento económico de EE.UU. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

EE.UU. mantendrá las restricciones de viaje relacionadas con el coronavirus

La Casa Blanca ha decidido mantener las restricciones de viaje por coronavirus en medio de los crecientes casos provocados por la variante delta. El Gobierno de Biden recibe una creciente presión de la industria de viajes y los aliados de Estados Unidos para levantar las restricciones de la pandemia que limitan quién puede viajar a Estados Unidos.

Goldman Sachs recorta drásticamente el pronóstico de crecimiento económico de EE.UU.

Goldman Sachs recortó drásticamente su pronóstico para la actividad económica de EE.UU. en la segunda mitad del año, señalando un lento gasto de los consumidores en servicios, así como las amenazas planteadas por la variante delta del coronavirus.

Cuba recibe ayuda humanitaria de Rusia

Cuba recibió dos aviones cargados con ayuda humanitaria proveniente de Rusia, según los medios estatales cubanos. Los aviones transportaban 88 toneladas de suministro que incluyen aceite vegetal, carne enlatada, harina de trigo y otros alimentos, así como equipos de protección personal y más de un millón de mascarillas, informaron los medios estatales.

Remolinos, “nubes de fuego” y cielos nebulosos

Decenas de incendios forestales que arden actualmente en el oeste de Estados Unidos muestran un comportamiento extremo. Demuestran patrones de rotación alarmantes y arrojan humo por todo EE.UU., al tiempo que crean su propio clima.

Lo bueno, lo lindo y lo serio de los Olímpicos

Lo bueno: De las matemáticas al oro olímpico: la motivadora historia de Anna Kiesenhofer. Lo lindo: Una esgrimista argentina recibe propuesta de matrimonio tras perder su combate en los Olímpicos. Lo serio: ¿Pueden los tifones afectar la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

Además:

A la hora del café

¿Tienes una oferta de trabajo? Hay más que negociar que simplemente tu salario

Redactaste un currículo perfectamente adaptado al cargo. Te fue bien en las entrevistas. Y recibiste la oferta de trabajo. Ahora es el momento de negociar. Te decimos cómo.

El contacto virtual fue peor para las personas mayores durante la pandemia que ningún contacto en absoluto

Con la pandemia, el confinamiento nos obligó a comunicarnos por teléfono o chat de video. Pero en lugar de ayudar a aliviar el aislamiento, este contacto virtual tuvo más probabilidades de provocar que las personas mayores se sintieran solas, según un estudio.

Philip Morris quiere que se prohíban los cigarrillos en el Reino Unido para 2030

Philip Morris International dice que dejará de vender cigarrillos Marlboro en el Reino Unido dentro de una década, ya que pidió al gobierno británico que prohíba la venta de sus productos de tabaco.

Los adolescentes se sienten solos y quieren tu ayuda, según un experto

El psicólogo John Duffy expone algunos de las señales que obtuvo de sus pacientes adolescentes y preadolescentes sobre la soledad, y da consejos para los padres.

Murió Fernando Karadima, sacerdote condenado por el Vaticano por abusos sexuales

Este domingo falleció en Chile a los 90 años Fernando Karadima, un sacerdote que fue expulsado de la Iglesia católica tras denuncias de abuso sexual y de conciencia contra menores y adultos.

La cifra del día

-36%

Solo 17 millones de personas vieron la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos por televisión en EE.UU. Eso es un 36% menos que la ceremonia de Río 2016, que había sido el rating más bajo desde 1992.

La cita del día

“Si no estás vacunado en este momento en Estados Unidos, no debes ir a un bar, probablemente no debes comer en un restaurante. Corres un gran riesgo de infectarte”

El Dr. Jonathan Reiner, analista médico de CNN y profesor de Medicina y Cirugía en la Universidad George Washington, advierte a la población no vacunada que debe seguir tomando las mismas precauciones del principio de la pandemia.

Selección del día

Probamos Joint, un enchufe inteligente que reinventa tus electrodomésticos y ahorra energía

Hacer tu casa inteligente es posible sin tener que gastar mucho dinero y además te ayudará a proteger tus aparatos en caso de descargas eléctricas.

Y para terminar...

Mira cómo una tormenta de arena cubre una ciudad en China

Una tormenta de arena de hasta 100 metros de altura azotó la ciudad de Dunhuang, en el noroeste de China, este domingo 25 de julio. La policía impuso controles de tráfico en una autopista de la zona debido a que la visibilidad se redujo a menos de cinco metros.