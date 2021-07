Kevin McDowell, sobreviviente de cáncer, hizo historia para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos

Kevin McDowell terminó sexto en el triatlón individual masculino el lunes, el resultado más alto de un estadounidense en ese evento de los Juegos Olímpicos.

El logro es más difícil de conseguir de lo que la mayoría de la gente cree, ya que McDowell fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en 2011.

McDowell atribuyó algunos consejos clave a superar la quimioterapia.

"Una señora se me acercó y me dijo: 'Escucha, vive tu vida lo más normal posible. No te sientes y pienses, pobre de mí, qué me estoy perdiendo, todas estas cosas, y piensa en todas las cosas que se pierden, sino que cambia la perspectiva de lo que puedes hacer, no de lo que no puedes hacer, a través de la quimioterapia y el cáncer'", dijo McDowell.

"Honestamente, eso me ayudó a superar mi batalla contra el cáncer", agregó. "Concéntrate en lo positivo, no en lo negativo".

McDowell compite a continuación en el relevo de triatlón mixto el sábado.