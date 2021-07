1 millón y medio de niños huérfanos a causa del covid-19 2:57

Nota del editor: William C. Miller es Decano Asociado Senior de Investigación y Profesor de Epidemiología en la Universidad Estatal de Ohio. Recibe fondos de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU., Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. y la Asociación Estadounidense de Enfermedades de Transmisión Sexual. Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente las del escritor. CNN presenta el trabajo de The Conversation, una colaboración entre periodistas y académicos para proporcionar análisis y comentarios de noticias. El contenido es producido únicamente por The Conversation.

(CNN) -- En todo Estados Unidos, los casos de covid-19 están aumentando nuevamente, principalmente en poblaciones no vacunadas. La mayoría de estos casos se deben a la variante delta altamente infecciosa del SARS-Cov-2, el coronavirus que causa el covid-19. Muchos niños se encuentran entre los que no están vacunados, simplemente porque no se han autorizado vacunas para niños menores de 12 años. Aproximadamente una cuarta parte de los niños de 12 a 15 años de edad han sido vacunados. Dado el aumento de casos y la imposibilidad de vacunar a los niños pequeños, muchos padres están preocupados por la seguridad de viajar estas vacaciones.

El riesgo de covid-19 asociado con los viajes está determinado en gran medida por cómo viajará, adónde irá, quién estará allí y qué hará allí. Al evaluar estas variables, los padres pueden tomar decisiones informadas sobre sus planes de viaje.

1. ¿Cuánto riesgo representa el covid-19 para los niños?

Al pensar en el covid-19 y en niños no vacunados, se deben considerar dos tipos de riesgo: tanto el riesgo directo para el niño como el riesgo de transmisión a otros. Los niños desarrollan una enfermedad grave por covid-19 con mucha menos frecuencia que los adultos y mueren con mucha menos frecuencia. Pero los niños mueren a causa del covid-19. Esta enfermedad ha causado casi 500 muertes en niños de 17 años o menos en Estados Unidos y algunos niños también sufren de covid-19 prolongado, que son los efectos persistentes de covid-19 que aún no se comprenden bien.

Para poner eso en perspectiva, el número de muertes debido a la influenza en una temporada de influenza típica es de 150 a 200 niños en Estados Unidos. Pero se sabe que solo un niño murió a causa de la gripe en la temporada de influenza 2020-2021. El año pasado, el covid-19 fue una de las causas de muerte infantil relacionadas con enfermedades infecciosas más comunes.

Pero incluso cuando los niños no se enferman gravemente con covid-19 ni muestran síntomas, aún pueden transmitir el virus a otros niños y adultos. La tasa de transmisión de niño a adulto del SARS-CoV-2 es aproximadamente la mitad de la tasa de transmisión de adulto a niño. Entonces, incluso cuando el riesgo es bajo para los niños, la transmisión a otros niños y adultos no vacunados sigue siendo una preocupación seria.

2. ¿Los viajes por carretera son más seguros que los viajes en avión?

Las personas pueden encontrarse con otras personas con más frecuencia cuando viajan que en su vida diaria, lo que automáticamente aumenta la posibilidad de estar expuestas a alguien con covid-19.

Con los viajes aéreos, las familias deben considerar la cantidad de personas a las que están expuestas en los aeropuertos, así como en el avión. En los aeropuertos, los viajeros están expuestos en interiores a muchas personas, potencialmente de diferentes partes del país y del mundo. Pero el riesgo se reduce por el requisito de usar máscaras en interiores en todo momento en los aeropuertos de Estados Unidos.

En un avión, los viajeros pueden sentarse cerca de varias personas fuera de su propia familia durante algunas horas, y algunas de estas personas pueden no cumplir con los requisitos de las mascarillas de manera constante. Aunque los brotes se han asociado con los viajes en avión, afortunadamente estos brotes notificados han sido raros.

En general, es probable que viajar en automóvil sea más seguro, con exposiciones limitadas a paradas de descanso poco frecuentes y pausas breves para comer.

3. ¿Cómo afecta el destino al que van al riesgo de contagiarse?

Ya sea en la propia comunidad o cuando se viaja lejos, un factor de riesgo importante a considerar es la tasa de casos de covid-19, incluida la incidencia de la variante delta en esa comunidad. Cuando las tasas de covid-19 aumentan en una comunidad, ese destino se vuelve menos seguro, en general, que una comunidad con tasas bajas y estables.

En las últimas semanas, las tasas más altas de infección por covid-19 se han observado en las comunidades con las tasas de vacunación más bajas. Una forma de evaluar el riesgo de un destino en particular es comparar las tasas recientes de covid-19 y de vacunación en su destino con las tasas en su propia comunidad utilizando el sitio web de los CDC.

4. ¿Qué tipo de reuniones son seguras en este momento?

Cuando las personas viajan, entran en contacto con extraños, amigos y familiares con quienes no se encontrarían en casa. Estas interacciones, lo que los epidemiólogos llaman "mezcla", aumentan las posibilidades de que las personas se expongan al SARS-CoV-2.

El riesgo adicional de esa mezcla depende del estado de vacunación de las personas encontradas, el número de personas encontradas, la naturaleza de ese encuentro y la duración del encuentro. Si está cerca de muchas personas durante varias horas, el riesgo es mayor que si está cerca de algunas personas durante un período breve. Si casi todas las personas con las que entrará en contacto están vacunadas, el riesgo será muy bajo. Pero a medida que aumenta el número de personas no vacunadas, también aumentará el riesgo.

5. ¿Qué tipo de actividades son seguras?

Una regla general importante es que estar al aire libre es más seguro que estar en el interior. En interiores, el virus puede permanecer en el aire durante algún tiempo, aumentando la exposición potencial. En el exterior, el virus se dispersa rápidamente, lo que reduce en gran medida las posibilidades de estar expuesto al virus transmitido por alguien infectado con el coronavirus.

La principal preocupación al aire libre es cuando las personas están cerca unas de otras durante períodos prolongados. Sentarse cerca de otras personas durante varias horas al aire libre, como en un partido de béisbol o en un festival de música, podría conllevar cierto riesgo, especialmente si las personas no usan máscaras y la tasa de vacunación en la comunidad es baja. Para los niños que juegan juntos, una actividad como luchar en el césped será menos segura que jugar fútbol o lanzar un frisbee.

6. ¿Qué pasos pueden reducir el riesgo de infección?

Ninguna decisión será adecuada para todos. Cada padre deberá sopesar los riesgos y tomar sus propias decisiones. Viajar conducirá inevitablemente a la exposición de niños y adultos no vacunados. Pero el riesgo vendrá determinado por el alcance de esa exposición.

Es importante recordar que la vacunación es solo una de las herramientas que se pueden utilizar para reducir el riesgo. Considera usar máscaras en interiores siempre que sea posible. Las mascarillas reducen la transmisión y se ha demostrado que son un complemento eficaz de la vacunación. Usar una máscara en interiores y en espacios públicos parte del tiempo, incluso si no todo el tiempo, reduce aún más el riesgo.

Antes de viajar, las familias deben hablar sobre las expectativas y preocupaciones, tanto dentro de su propia familia como con otras personas con las que se reunirán. Estas conversaciones pueden resultar difíciles. La gente debe hablar abierta, honestamente y sin juzgar quién ha sido vacunado y quién no y ponerse de acuerdo desde el principio sobre un conjunto de reglas.

Y luego haz todo lo posible para disfrutar de sus vacaciones.