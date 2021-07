Biden celebra la recuperación de empleos en EE.UU 3:51

San Francisco (CNN Business)-- El crecimiento del empleo está superando las expectativas de los economistas, y todavía queda un largo camino por recorrer -6,8 millones de puestos de trabajo-, antes de que el mercado laboral del país vuelva a los niveles anteriores al covid-19.Sin embargo, las recuperaciones económicas no son iguales, especialmente durante una pandemia mundial que alteró significativamente el panorama laboral.

Muchas empresas han vuelto a abrir desde que aumentó la disponibilidad de vacunas, lo que ha provocado un aumento de clientes, y la demanda está superando la oferta de mano de obra. Los millones de trabajadores que fueron despedidos o apartados no están inmediatamente disponibles para volver.

Aunque se ha citado el aumento de los subsidios de desempleo como motivo de las dificultades de contratación, los economistas dicen que no es tan sencillo: algunos trabajadores se han trasladado a otros lugares o han cambiado de trabajo. Otros se han visto limitados por las necesidades de cuidado de los niños y por problemas de salud; y otros han citado los bajos salarios y los lugares de trabajo tóxicos como elementos disuasorios.

Algunos de los sectores e industrias más afectados siguen tratando de salir de agujeros muy profundos.

"Hay una serie de sectores que ciertamente están rezagados o tienen bastante camino por recorrer", dijo Sarah House, economista senior de Wells Fargo, a CNN Business.

Para determinar cuáles son los sectores a los que les queda más camino por recorrer para alcanzar sus niveles de empleo anteriores a la pandemia, CNN Business analizó los datos de la última encuesta de Estadísticas de Empleo Actuales de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS, por sus siglas en inglés), que muestra las estimaciones de empleo a nivel de sector hasta mayo de 2021.

publicidad

A través de este análisis, determinamos las cinco industrias con mayor porcentaje de pérdida de empleo desde febrero de 2020 hasta mayo de 2021.

Cines

Febrero de 2020: 144.200 empleos

Mayo de 2021: 53.300 empleos (-63%)

A la gente le encanta una buena historia de regreso, y las salas de cine del país necesitan una.

A finales de abril de 2020, prácticamente todos los cines de interior (excepto algunos autocines) habían cerrado sus puertas, y cerca del 84% de los empleados de los cines estaban sin trabajo, incluyendo a la gente que gestiona las taquillas, los acomodadores que arrancan las entradas y limpian las salas, los trabajadores que reparten las palomitas con mantequilla y los proyeccionistas que se aseguran de que las películas salgan sin problemas.

Muchos de esos puestos de trabajo aún no han regresado. En mayo de 2021, el empleo en la industria sigue siendo un 63%, es decir, 91.000 puestos de trabajo por debajo desde el inicio de la pandemia.

La industria cinematográfica se ha visto alterada. Los estrenos de cine se han retrasado, algunas producciones tuvieron que detenerse y los servicios de streaming han aumentado su popularidad, ya que la gente se ha refugiado en casa. Las presiones comerciales relacionadas con la pandemia provocaron el cierre de algunas salas de cine, incluidas las queridas cadenas ArcLight y Pacific Theaters de California, que fueron alabadas por su meticuloso enfoque de la exhibición de películas.

Sin embargo, en general, los puestos de trabajo están empezando a volver, y a lo grande. El sector ha experimentado el mayor incremento porcentual del empleo, con un aumento de casi el 52% desde enero de 2021 hasta 53.300 puestos de trabajo en mayo de 2021, según los datos del BLS.

"Creo que esta era una industria que todo el mundo pensaba que iba a desaparecer, que la pandemia iba a matar al cine", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de comunicación de Comscore.

Luego llegó el giro de la trama:

"Y no ha ocurrido", dijo.

Las luces volvieron a encenderse, los proyectores han empezado a zumbar de nuevo y la mayoría de los cines han reabierto. Comscore calcula que, a principios de julio, alrededor del 80% de los cines de Norteamérica están funcionando en comparación con el mismo periodo de 2019. El público regresó a ver estrenos taquilleros como "F9" y "Black Widow", esta última con una fuerte taquilla a pesar de estar disponible en Disney+.

Hay optimismo entre las cadenas más grandes, como AMC y Cinemark Holdings, por el mayor rendimiento de la taquilla y por la capacidad de cubrir sus necesidades de personal al tiempo que se opera de forma más ajustada, lo que podría incluir la contratación de menos personal que antes.

Bufetes

Febrero de 2020: 107.900 empleos

Mayo de 2021: 47.100 empleos (-56%)

El sector gastronómico fue el más afectado por la pandemia, y los bufetes de alto nivel, comunales y de libre acceso, se llevaron la peor parte. El negocio de los bufetes quedó absolutamente maltrecho.

Desde su punto máximo hasta el mínimo, de febrero a abril de 2020, el sector de las cafeterías, los bufetes y las parrilladas perdió el 87% de su plantilla, según los datos de BLS.

A medida que las restricciones se han relajado y los operadores han ajustado los modelos de negocio para incluir opciones de autoservicio modificadas, algunos puestos de trabajo han regresado.

Pero no se sabe cuándo, o incluso si, alcanzarán los niveles anteriores a la pandemia.

Desde el 10 de marzo de 2020 hasta el 9 de julio de 2021, alrededor del 30% de los 2.239 restaurantes tipo bufete a los que hace seguimiento la empresa de análisis de la industria alimentaria Datassential han cerrado definitivamente. Eso es comparado con el 12,6% de los 793.244 restaurantes que Datassential monitorea, dijo Mark Brandau, gerente del grupo de la firma.

Restaurantes temen que la inflación los obligue a cerrar 1:06

Souplantation y Sweet Tomatoes tiraron la toalla en mayo de 2020, cerrando definitivamente sus 97 restaurantes. Varias otras cadenas de restaurantes tipo bufete, como Old Country Buffet y Cici's, han solicitado la protección por bancarrota prevista en el Capítulo 11 para permitir la reorganización de sus negocios.

"Los bufetes eran probablemente uno de los lugares más vulnerables", dijo David Henkes, director senior y jefe de asociaciones estratégicas de Technomic, una empresa de investigación y consultoría de servicios de alimentos con sede en Chicago. "El sector ha tenido problemas mucho antes de la pandemia".

El concepto ha decaído en los últimos años por una serie de factores, informó Vox, señalando retos como el costo de los alimentos, el desperdicio, la creciente competencia de los restaurantes de comida rápida y las preocupaciones de salud y seguridad.

Los datos federales de la Oficina del Censo de los Estados Unidos muestran una disminución constante en el número de cafeterías, asadores y bufetes, pasando de unos 7.350 establecimientos en 2007 a menos de 5.500 en 2019.

Servicio de limusinas

Febrero de 2020: 36.800 empleos

Mayo de 2021: 18.200 (-51%)

El 19 de febrero de 2020, RMA Worldwide Chauffeured Transportation finalizó una adquisición que la convertiría en una de las mayores empresas de transporte terrestre privado del país. RMA estaba preparada para tener un primer trimestre récord, dijo el CEO Robert Alexander, que fundó RMA, con sede en Rockville, Maryland, en 1988.

Entonces llegó el covid-19.

"Imagínese que su coche va a 160 kilómetros por hora y se le bloquean los frenos", dijo Alexander, que también es presidente de la Asociación Nacional de Limusinas.

En abril de 2020, las empresas miembros de la NLA informaron de un descenso del 90% en sus ingresos, dijo Alexander. En las semanas y meses siguientes, Alexander ayudó a los miembros a recortar costos, mientras que RMA hizo lo mismo: se vio obligada a reducir su plantilla de 1.400 personas en un 80%. La empresa redujo también a más de la mitad su flota de 900 vehículos.

"La situación era horrible", dijo Alexander. "Realmente apestaba. Teníamos mucha gente que nos importaba mucho".

A mediados del año pasado, el número de puestos de trabajo en el sector de las limusinas se redujo casi un 58% respecto al total de 36.800 en febrero de 2020. El empleo ha vuelto a subir lentamente, llegando a 18.200 en mayo de 2021, según los datos del BLS.

El aumento de las vacunas, la relajación de las restricciones y la vuelta a los viajes son un buen augurio para el sector del transporte privado. Ahora se trata de volver a crear empresas para satisfacer la demanda, dijo.

"Vemos que los viajes están volviendo con fuerza, y tenemos que empezar a prepararnos para ello", dijo. "Pero no se puede agitar la varita mágica y hacer que esos empleados vuelvan".

Muchos de los empleados que fueron despedidos se fueron a trabajar a empresas de transporte compartido, aceptaron trabajos de reparto o abandonaron el sector por completo, dijo.

RMA ha aumentado los salarios. Otras empresas, como A-National Limousine, de Atlanta (Georgia), han ofrecido primas de contratación y han empezado a pagar a los reclutadores, dijo Darrell Anderson, presidente de la empresa.

"Es difícil volver a los niveles de personal, aunque tenemos el trabajo", dijo Anderson.

Teatros de artes escénicas y compañías de danza

Febrero de 2020: 97.500 empleos

Mayo de 2021: 50.000 (-49%)

Cuando los escenarios de los teatros se oscurecieron y las salas de conciertos enmudecieron, fueron claros indicadores de que un motor económico pronto empezaría a fallar.

El sector artístico y creativo estadounidense -una gran variedad de artistas, cantantes, actividades culturales, publicidad y cine- tiene un impacto económico anual previsto de US$ 920.000 millones, contribuyendo a cerca del 4,3% del producto interno bruto de la nación, según las estimaciones de la Oficina de Análisis Económico para 2019.

Entre abril y julio de 2020, las industrias creativas perdieron unos 2,7 millones de puestos de trabajo y más de US$ 150.000 millones en ingresos, según las proyecciones de la Brookings Institution publicadas en septiembre de 2020 sobre el impacto de la pandemia en las artes.

Mientras que algunos elementos del negocio de las artes, en particular el diseño gráfico y el sector creativo, experimentaron recuperaciones en V, las trayectorias de recuperación del empleo en las artes escénicas tuvieron forma de L. Los más afectados fueron los artistas que actuaban en los escenarios de los teatros, las salas de conciertos y los espacios escénicos. Y cuando este tipo de atracciones cierran, se produce un efecto dominó en las empresas y comunidades circundantes.

"Todo en la economía juega en contra, y esto parecía más bien un desastre natural", dijo Michael Seman, profesor adjunto de la escuela de gestión artística de la Universidad Estatal de Colorado y coautor del informe de Brookings. "Esto era el [huracán] Katrina sucediendo en todas partes a la vez durante un tiempo indeterminado".

La mayoría de esos puestos de trabajo aún tardan en recuperarse. En mayo de 2021, los empleos en el sector del teatro y la danza habían descendido un 49% respecto a los que había en febrero de 2020, según los datos del BLS. Y hasta el segundo trimestre de 2021, cuando había una tasa de desempleo general del 5,4%, el 35,5% de los actores, el 27,9% de los bailarines y coreógrafos y el 13,5% de los músicos estaban desempleados, según datos de la oficina de Investigación y Análisis del Fondo Nacional para las Artes.

Aunque el país está reabriendo y las representaciones en vivo han vuelto, muchos teatros no pueden simplemente "encender un interruptor" y reabrir, como informó el diario Seattle Times este mes, señalando el largo proceso de audiciones, ensayos, construcción de decorados y programación, combinado con la navegación por las finanzas ajustadas, si no negativas, y sin mencionar las continuas preocupaciones de salud pública que pueden mantener a la gente fuera de los espacios interiores.

Librerías y quioscos de noticias

Febrero de 2020: 81.000 puestos de trabajo

Mayo de 2021: 41.600, [-49%]

En abril de 2019, los ingresos de las librerías del país ascendieron a US$ 650 millones, según los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, que no incluyen a los minoristas puramente en línea ni a las empresas con centros de distribución de productos en línea. Esas ventas cayeron a US$ 169 millones en abril de 2020.

Las restricciones sanitarias y de seguridad, junto con el temor a una prolongada recesión económica, despertaron la preocupación de muchos en el sector minorista, especialmente de las librerías pequeñas e independientes.

En junio de 2020, una encuesta de los miembros tenía la Asociación Americana de Libreros, el grupo comercial que representa a cerca de 1.800 tiendas de libros indie, preocupado de que una cuarta parte de las librerías podría ir a la quiebra, dijo el CEO Allison Hill.

Ese no fe el caso. Desde la pandemia, 74 de los miembros de ABA cerraron definitivamente, mientras que otros 82 abrieron, dijo.

"Hay muchos cambios, mucha fluidez", dijo. "Creo que la pandemia lo trastocó todo, y por eso la gente está experimentando más", afirmó.

Ella ha observado un aumento de los modelos de tienda no tradicionales, más pop-ups, más operadores móviles. Las empresas afiliadas también se han vuelto más ágiles (recortando horas, reduciendo personal) para aliviar los gastos, dijo.

No obstante, el sector sigue teniendo problemas. Los negocios que ya tienen márgenes estrechos están entrando en números rojos y se están quedando sin efectivo, dijo.

"Por fin se ha superado la montaña, y ahora hay que cruzar un río", dijo.

En Tucson, Arizona, Antigone Books canceló todos los eventos de forma indefinida y tuvo que "reducir en gran medida todas nuestras operaciones", dijo la copropietaria Kate Stern a CNN Business. La tienda redujo el personal, limitó las horas de funcionamiento y se centró más en las ventas en línea.

"[Ofrecer ventas en línea] es una cosa genial, pero no solo tenemos un negocio adicional que dirigir, sino que no estamos realmente preparados para hacer un negocio en línea a gran escala", dijo. "Acabamos de digitalizarnos hace dos años y hasta entonces nos valíamos de los ficheros Rolodex", agregó.

El año 2020 fue duro, pero Stern y sus copropietarios tienen una perspectiva optimista. Ahora el negocio está empezando a recontratar.

"Nos va a llevar un tiempo conseguir una plantilla muy estable que nos permita volver a hacer eventos y programas", dice.

Las estimaciones del BLS dan una idea de la profundidad de las pérdidas en todo el sector y de cómo los aumentos de empleo se han resentido en los últimos meses. Las librerías y quioscos de noticias han perdido 39.400 puestos de trabajo, o casi la mitad, desde febrero de 2020. Desde enero de 2021 hasta mayo de 2021, los niveles se han mantenido estables.