Simone Biles reconoció el "gran amor y apoyo" que ha recibido desde que anunció que no competiría en la competencia individual femenina de los Juegos Olímpicos de Tokio para centrarse en su bienestar.

No está claro si Biles, cinco veces medallista olímpica, competirá en otros eventos.

"El aluvión de amor y apoyo que he recibido me ha hecho darme cuenta de que soy más que mis logros y gimnasia, algo que nunca antes había creído realmente", tuiteó Biles.

